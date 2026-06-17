מסתמן: הגבלות על פעילות חוות השרתים במרכז הארץ

ועדת הפנים של הכנסת התכנסה לדון בהצעת החוק של משרד ראש הממשלה, בהובלת ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון, לאפשר הגדרה של חוות שרתים בכל הארץ כתשתית לאומית, מה שיאפשר תכנון מהיר שלהן באמצעות ועדת התשתיות הלאומיות (ות"ל). זאת בזמן שבמשרדי האוצר והאנרגיה מציעים הגבלות שנועדו למנוע עומס-יתר על רשת החשמל בישראל. גם רשות החשמל פרסמה לאחרונה מדיניות חדשה, שתתעדף חוות שרתים בפריפריה בחיבור לרשת.

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חוות שרתים הן תשתית קריטית עבור מהפכת הבינה המלאכותית, אך הן מוגבלות בכל העולם על ידי מחיר החשמל. זו התשומה העיקרית להפעלתן, ובישראל, שגם צומחת דמוגרפית וכלכלית, מדובר בלחץ גדול במיוחד על רשת החשמל. רשת ההולכה היא היום צוואר הבקבוק העיקרי, לאחר הזנחה של שנים, שכעת רק מתחילה להיסגר. בעוד שייצור החשמל הזול ביותר נמצא בפריפריה, בשל קרקע זולה יותר עבור אנרגיה סולארית ומרחקים גדולים יותר מאזורי יישוב, רוב צריכת החשמל של ישראל נמצאת באזור המרכז.

ובכל זאת, מחיר החשמל זהה כמדיניות בכל מקום בארץ. מכאן עולה חשש שהקמה של חוות שרתים באזור המרכז עלולה להחריף עוד יותר את הקושי להוליך את החשמל ממקומות הייצור לעבר הצרכנים.

המניות ירדו מחשש להטלת מסים

ב-10 ביוני נרשמו בבורסה ירידות דרמטיות במניות של חברות מתחום השרתים והאנרגיה המתחדשת עבורן, כמו מגה אור, נופר, משק אנרגיה ודוראל, בעקבות חשש מהטלת מס מיוחד על חוות שרתים. אך באוצר מיהרו להרגיע ש"אין כוונה קונקרטית להטיל מסים חדשים בנושא", ושזה רק פתרון אפשרי אחד.

משרד האנרגיה פרסם לאחרונה סקירה אסטרטגית ל-AI ואנרגיה, יחד עם חברת הייעוץ שלדור, שבו הם שוקלים בין היתר מורטוריום (איסור הקמה) על חוות שרתים במרכז. צעדים נוספים עשויים להיות חיוב בסטנדרטים של יעילות והקלה על הקמה בפריפריה. זה הכיוון שאליו הולכת רשות החשמל, שפרסמה מסמך שמקל על חיבור חוות לחשמל - אך רק בפריפריה.

עם זאת, שמחון עצמו מדגיש ש"כל הגורמים בדיון היום הסכימו בנוגע לחשיבות חוות שרתים לבינה מלאכותית לישראל". בעיניו, "אין היגיון בהגבלה אפריורית בחקיקה שלא מאפשרת גמישות, במיוחד בתחום כה מתפתח ומשתנה כמו הבינה המלאכותית".

את הדיון בכנסת סיכם יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרויזר, ואמר ש"ישראל לא רוצה לפגר בנושא. יחד עם זאת, אנו נמצאים בפער בתחום האנרגיה, בפרט לגבי מיקום חוות השרתים. החקיקה תהיה מגודרת סביב המיקום והצרכים", אמר, ובכך רמז לעידוד הקמת חוות שרתים דווקא באזור הפריפריה, ופחות באזור המרכז, בעוד ששמחון הדגיש את החשיבות של בניית חוות שרתים בכל הארץ כתשתית טכנולוגית קריטית.

אופיר פאר, כלכלן ולוביסט ציבורי בלובי 99: "הקמה בלתי מבוקרת של חוות, בייחוד במרכז, תביא לייקור החשמל. העמדה שהצגנו קראה לח"כים להגביל את המסלול עוקף מוסדות התכנון אך ורק לחוות שרתים שלא יובילו לעליות מחירים ולעיכוב בהקמת תשתיות לאומיות. חוות שרתים צריכות להיות מוקמות מחוץ לאזורי הביקוש לחשמל, ולהתבסס ככל הניתן על אנרגיות מתחדשות. אנו שמחים שחברי הכנסת אימצו את עמדתנו, ושיו"ר הוועדה, ח"כ קרויזר, הכריז כי הצעת החוק תכלול מגבלות כאלה".