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אביגדור וילנץ

הסטארט-אפ של היזם הסדרתי בדרך לגיוס לפי שווי עצום. ותודה לאילון מאסק

חברת אקסייט לאבס (Xsight Labs) של יזם השבבים הסדרתי אביגדור וילנץ בדרך לגיוס של כ-300 מיליון דולר לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר • הרקע לגיוס - הלקוחות החדשים של החברה, והבולטת שבהם היא סטארלינק • לפי מקורות, את הסיבוב הובילו כמה מהמשקיעים הותיקים והמוכרים של וילנץ - קרן פידליטי וחברת ההשקעות אטריידס של משקיע העל גאווין בייקר

אסף גלעד 07:46
אביגדור וילנץ / צילום: אינטל
אביגדור וילנץ / צילום: אינטל

מגע הזהב של יזם השבבים אביגדור וילנץ נמשך. חברת אקסייט לאבס מקריית גת (Xsight Labs) מגייסת כ-300 מיליון דולר לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, על רקע הצלחתה להחתים מספר לקוחות חדשים, הבולטת שבהם היא סטארלינק, חברת הבת של ספייס אקס, ההנפקה הטריה והמוצלחת בנאסד"ק.

מדובר בתפנית חיובית עבור החברה שסבלה בשנים האחרונות משינויים בהנהלה וסבבי פיטורים, כשהיא חיה בעיקר על אדי הדלק של סבב הגיוס הגדול שגייסה בשיא בועת הקורונה, במרץ 2021, ששיקף לה שווי של חצי מיליארד דולר.

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לפי מקורות בתעשייה, את הסיבוב הובילו כמה מהמשקיעים הותיקים והמוכרים של וילנץ - קרן פידליטי וחברת ההשקעות אטריידס (Atreides) של משקיע העל גאווין בייקר, אחד המשקיעים הראשונים בספייס אקס וידיד ותיק של וילנץ. שתי הקרנות הן גם המשקיעות המתמידות בחברה צומחת אחרת וחשאית יותר של וילנץ - חברת השבבים אלמנט לאבס (Element Labs) שפעילותה נחשפה לראשונה בגלובס.

המשקיע גאווין בייקר / צילום: צילום מסך מערוץ היוטיוב Invest Like The Best
 המשקיע גאווין בייקר / צילום: צילום מסך מערוץ היוטיוב Invest Like The Best

אקסייט לאבס מתמחה בשבבי תקשורת שנועדו להאיץ עיבוד פעילות עיבוד ענן ובינה מלאכותית בחוות שרתים - ומהווה מעין מתחרה לפעילות מלאנוקס שנרכשה על ידי אנבידיה לפני שבע שנים. היא נבדלת ממתחרותיה בכך שהיא מפתחת שבבי תקשורת (מתגים, או "סוויצ'ים") הניתנים להתאמה אישית ותכנות מלא על ידי הלקוחות - בדרך כלל ספקיות ענן או חברות ניאו-קלאוד, מה שמאפשר לה להציע עיבוד מודלי שפה באופן יעיל יותר מהמעבדים הגרפיים של אנבידיה. זאת, בעידן שבו לקוחותיה מחפשים לא את כח העיבוד החזק ביותר - אלא את עיבוד האסימונים - יחידות עיבוד ה AI - בהספק החשמלי הנמוך ביותר במחיר הנמוך ביותר.

כך, חתמה החברה על הסכם לאספקת שבבי תקשורת ללוויני הדור הבא של סטארלינק, כחלק מהחזון של מאסק לשלוח שרתים לחלל - מקום שבו אין מגבלת אנרגיה להפעלת שרתי AI (עם זאת קיימת בו מגבלת הולכת חום).

מהחברה טרם נמסרה תגובה.