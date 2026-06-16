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ארטליסט

40% מהחברה הולכים הביתה: סטארט-אפ מת"א מפטר 200 עובדים

חברת הקריאייטיב והטכנולוגיה הישראלית ארטליסט נערכת לפיטורי כ-200 עובדים מתוך 500 עובדי החברה, בשל מעבר למודל AI חדש

אסף גלעד 17:03
איציק אלבז ועירא בלסקי, מייסדי חברת ארטליסט / צילום: מתן פורטנוי
איציק אלבז ועירא בלסקי, מייסדי חברת ארטליסט / צילום: מתן פורטנוי

חברת טכנולוגיית הקריאייטיב ארטליסט (Artlist) מרחוב אחד העם בתל אביב פתחה בהליכי שימוע לקראת פיטורי 200 איש מתוך 500 העובדים, כך הודיעה החברה אחר הצהריים (ג') לעובדים. החברה, שבעבר אף היתה מועמדת להנפקה, הוסיפה כי מדובר ב"מהלך רה-ארגון אסטרטגי במסגרתו תעבור החברה לעבוד במודל פעילות שנבנה ל-AI (AI-Native) במטרה להתאים את המבנה הארגוני של החברה לעידן הטכנולוגי החדש ולהפוך אותו למבנה ארגוני שטוח, מהיר ואוטונומי.

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מהחברה נמסר: "במסגרת המהלך, החברה פתחה בהליכי בחינה הנוגעים לכ-200 משרות ותפקידים, והעובדים הרלוונטיים זומנו לשימוע כחלק מהתהליך. המהלך מיושם מתוך עמדה של חוסן כלכלי וצמיחה מתמשכת, כאשר החברה חצתה לאחרונה את רף ה-300 מיליון דולר ARR וצמיחה של 50% שנה אחר שנה. החברה תעניק מעטפת תמיכה רחבה ותנאים מיטיבים ומודה לעובדים אלה על תרומתם להצלחתה של החברה".

ארטליסט היא חברת תוכן למשפיענים, יוטיוברים ואנשי שיווק בחברות, שמספקת להם נכסים דיגטליים דוגמת קטעי מוזיקה, וידאו, אפקטים של סאונד, טמפלטים ופתיחים. בראיון שנתן מנכ"ל החברה והיזם עירא בילסקי לגלובס ב-2024 הוא סיפר כי בין השנים 2019 ל-2021 "היה ברור שאנחנו מכוונים להנפקה. שנת 2024 תעמוד בסימן שאלה. לאן מכוונים? מבחינתי, כל מה שקורה עכשיו - זה פוטנציאל רווח. אני פה כדי למקסם. ברור שאני מנהל סיכונים, אבל אני לא מפחד. אני חושב שכל התרחישים יהיו טובים. אני בביטחון מלא".

שוק המשפיענים והיוטיוברים עבר טלטלה בשנתיים האחרונות, במה שהביא ספקיות תוכנה נוספות בתחום לטלטלה. כך קרה בחודש שעבר גם בסטארט-אפ סטרים אלמנטס הישראלי שנקלע למשבר וביקש לגייס כספים מלקוחותיו ושותפיו. השוק הפך רווי בשנים האחרונות לאחר משבר הקורונה כשאלפי גולשים שעבדו מהבית הפכו למובילי דיעה ומשפיענים, והחזרה לשגרה הפחיתה מקצב הצמיחה שלהם. עליית הבינה המלאכותית הוסיפה טלטלה לשוק, כאשר יותר ויותר שירותי AI הציעו מוצרים דומים לאלה של ארטליסט, המאפשרים לערוך וידאו ולהפיק מוזיקה וסרטונים באמצעים אוטונומיים, ובמקביל - פלטפורמות כמו מטא וטיקטוק השיקו כלי יצירה משלהן.