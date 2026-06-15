מנכ"ל הסטארט-אפ שנמכר לסיסקו ב־400 מיליון דולר בראיון ראשון

לפני כארבע שנים, כשאלון ג'קסון ושותפיו הקימו את אסטריקס, הם בחרו להתמקד בתחום שרוב התעשייה כמעט לא התעניינה בו. החברה פעלה בעולם ניהול ואבטחה של זהויות לא אנושיות, או Machine Identities, תחום שעוסק באותן ישויות דיגיטליות שפועלות בתוך ארגונים ומקבלות גישה למערכות שונות. מדובר באפליקציות, בשירותים, בתהליכים אוטומטיים ובתוכנות שפועלים מאחורי הקלעים, ומבצעים אינספור פעולות מדי יום.

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באותן שנים, הנושא נתפס בעיקר כבעיה טכנולוגית שמעסיקה אנשי אבטחת מידע. אלא שבמהלך השנתיים האחרונות, עם התפוצצות תחום הבינה המלאכותית וסוכני ה־AI, הפכה אותה בעיה נישתית לאחת הסוגיות הבוערות ביותר בעולם הסייבר.

"התמזל מזלנו להיות בעין הסערה", אומר ג'קסון לגלובס. "אנחנו רצים כבר ארבע שנים בתחום של ניהול ואבטחת זהויות לא אנושיות. ואז פתאום הגיע כל הנושא של סוכני הבינה המלאכותית. הסוכנים האלה צריכים גישה למערכות, ופתאום כל הניהול של אותן ישויות לא אנושיות קיבל כיוון אחר לגמרי".

אלון ג'קסון אישי: בן 37, נשוי + 1, גר בתל אביב

מקצועי: שירת ביחידת 8200 בתחום הסייבר. בשנת 2021 הקים את אסטריקס

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"היינו במקום הנכון"

לדבריו, ההבדל בין אפליקציה רגילה לבין סוכן בינה מלאכותית הוא מהותי. אפליקציות פועלות בדרך כלל באופן צפוי ומוגדר מראש, בעוד שסוכן AI מסוגל לקבל החלטות, לבצע פעולות עצמאיות ולפעול בדרכים שאינן תמיד צפויות. "יש כאן אינטראקציה אחרת לחלוטין", הוא מסביר. "הסוכן מתנהג בצורה פחות צפויה מאפליקציה סטנדרטית, ויש לו גם יכולת לבצע פעולות באופן עצמאי. זה משנה דרמטית גם את משטחי התקיפה, גם את הסיכונים וגם את הפוטנציאל העסקי".

המשמעות היא שככל שיותר ארגונים מאמצים סוכני AI כדי לייעל תהליכים ולהגדיל פרודוקטיביות, כך גדל גם הצורך להבין מי בדיוק פועל בתוך הארגון ומה אותן ישויות מסוגלות לעשות. וכאן בדיוק נכנסת אסטריקס לתמונה.

ג'קסון סבור שאחד הגורמים המרכזיים לצמיחתה של החברה הוא העובדה שהיא הגיעה מוכנה לשינוי שהשוק עדיין לא זיהה. "כל הסיפור הזה התפוצץ לפני שנה או שנתיים, והתמזל מזלנו להיות במקום הנכון. אנחנו בעצם הגדרנו את הקטגוריה", הוא אומר. הטכנולוגיה שפיתחה אסטריקס מאפשרת לארגונים לזהות אילו סוכנים פועלים ברשת, להבין כיצד הם מתנהגים, לבחון האם ההתנהגות שלהם תקינה או חריגה, ובסופו של דבר לאפשר חיבור בטוח יותר של אותם סוכנים למערכות הארגוניות.

"אנחנו יכולים לעזור החל משלב הזיהוי, כלומר להבין אילו סוכנים מסתובבים ברשת, ועד להבנה של ההתנהגות שלהם. האם היא סבירה או זדונית. בסופו של דבר המטרה היא לאפשר חיבוריות בטוחה יותר כבר מהרגע הראשון שבו ארגון רוצה לאמץ סוכן חדש".

לדבריו, העובדה שהחברה פעלה בתחום עוד לפני גל הבינה המלאכותית העניקה לה יתרון משמעותי. "פתאום מצאנו את עצמנו בנקודה שבה יכולנו למנף את כל הטכנולוגיה והתשתית שבנינו במשך שנים כדי לפתור את אחת הבעיות המרכזיות של עולם ה-AI".

במקביל, העניין סביב החברה גדל במהירות. אסטריקס התרחבה ליותר מ-100 עובדים והחלה לקבל פניות רבות מחברות טכנולוגיה, משותפים אסטרטגיים ומגורמים שונים בתעשייה. "כשאתה יוצר קטגוריה ומוביל אותה, מגיעות הרבה מאוד פניות", אומר ג'קסון. "לא תמיד הכול רלוונטי, אבל זה בהחלט חלק מהשינוי שעברנו בשנים האחרונות".

כך בעצם נבנתה סביב החברה מערכת ענפה של שותפויות. אחת המשמעותיות שבהן הייתה עם אנתרופיק, מחברות הבינה המלאכותית הבולטות בעולם, שהשקיעה באסטריקס במסגרת סבב הגיוס האחרון. "כחלק מהסיבוב האחרון אנתרופיק השקיעה בנו וגם עזרה לנו להסתכל כמה צעדים קדימה", מספר ג'קסון.

הצמיחה של אסטריקס הובילה באופן טבעי גם לשיחות עם שחקנים גדולים בתעשייה, אך ג'קסון מדגיש כי העסקה עם סיסקו לא נולדה ברגע אחד. "לא הייתה נקודה סינגולרית", הוא אומר. "אלה מערכות יחסים שבונים לאורך תקופה ארוכה. נפגשים בכנסים, עובדים יחד, שומעים אחד על השני. השוק נותן את הסיגנלים שלו, ובונים אמון ואמונה משותפת עד שמגיעה הזדמנות".

אותה הזדמנות התממשה השנה, כאשר סיסקו הודיעה על רכישת אסטריקס בכ-400 מיליון דולר. אבל עבור ג'קסון, לא מדובר רק באקזיט אלא בהזדמנות להרחיב משמעותית את ההשפעה של הטכנולוגיה שפיתחה החברה.

"הייתה שמחה מטורפת ואנחנו עדיין קצת בעננים", הוא מספר על התחושות. "אבל מעבר לשמחה, אנחנו מבינים שיש כאן הזדמנות לקחת את האימפקט של אסטריקס ולממש את מלוא הפוטנציאל שלה".

מקפצה משמעותית

לדבריו, אחד האתגרים הגדולים ביותר של סטארט-אפים הוא להגיע ללקוחות בקנה מידה עולמי. "בסוף, אחת הבעיות הגדולות של כל סטארט-אפ היא הפצה. אתה יכול לבנות טכנולוגיה מדהימה, אבל להגיע לארגונים ולהטמיע אותה זה כבר אתגר אחר לגמרי".

כאן, לדבריו, הרכישה של סיסקו מהווה מקפצה משמעותית. "סיסקו היא התשתית של האינטרנט הארגוני. החיבור הזה יאפשר לנו לקחת את כל מה שבנינו במשך חמש שנים, ולממש אותו בסקייל שלא ראינו כמותו".

החיבור גם משתלב היטב באסטרטגיה הרחבה של סיסקו, שהרחיבה בשנים האחרונות משמעותית את פעילותה בעולמות הסייבר, האבטחה והזהויות הדיגיטליות, במקביל לפעילותה המסורתית בתחום התקשורת והרשתות.

לדברי ג'קסון, הדבר בלט במיוחד בכנס RSA האחרון, הנחשב לאירוע הסייבר החשוב בעולם. "סיסקו הייתה הספונסר המרכזי של הכנס, והעסקה הזאת נמצאת ממש בלב מה שהם מאמינים שיסלול את הדרך קדימה. זאת חברה שתמיד עסקה בחיבוריות בין אנשים וארגונים, ועכשיו השלב הבא הוא לאפשר גם לסוכני AI להתחבר בצורה בטוחה".

"צפו לחדשות מעניינות"

כעת, ג'קסון מדבר בעיקר על העתיד. מבחינתו, המטרה המרכזית נותרה זהה: לאפשר לארגונים לאמץ סוכני בינה מלאכותית בצורה בטוחה ובקנה מידה רחב. "הסיפור עכשיו הוא לקחת את החזון ולייצר לארגונים את היכולת לחבר סוכני AI בצורה בטוחה יותר", הוא אומר.

"הטכנולוגיה הזאת כבר מוטמעת היום בארגוני פיתוח ונכנסת בהדרגה כמעט לכל מחלקה בארגון. האתגר הגדול הוא איך שומרים על היתרון התחרותי שהיא מביאה בלי לאבד שליטה".

לדבריו, החיבור לסיסקו מאפשר ויאפשר לאסטריקס להגיע לעומקם של אינספור ארגונים ברחבי העולם. "אנחנו מדברים על ארגון שמחזיק חלק משמעותי מהתשתית העולמית. היכולת לקחת את הטכנולוגיה שלנו ולהביא אותה לסקייל כזה היא דבר יוצא דופן".

ג'קסון אף רומז כי החודשים הקרובים צפויים להיות משמעותיים עבור החברה. "תצפו לחדשות מעניינות בעוד כמה חודשים", הוא אומר בחיוך.

"יש לנו עכשיו הזדמנות לממש את כל מה שתמיד חלמנו לעשות", הוא מסכם. "המטרה הייתה להגיע לכך שכל ארגון משמעותי בעולם יוכל ליהנות מהיכולות שבנינו. עכשיו, כחלק מסיסקו, אנחנו מקבלים הזדמנות להביא את הטכנולוגיה לידיים של הארגונים המשמעותיים בעולם. זאת זכות שרוב הסטארט-אפים לא מקבלים. בסוף, בשביל זה הקמנו את אסטריקס".