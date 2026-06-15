הסמיכות לכנס הסייבר "בלאק האט" בעוד פחות מחודשיים מביאה חברות סייבר צומחות שעד כה פעלו מתחת לרדאר להיחשף בזו אחר זו. בשבוע שעבר היה זה בכיר הסייבר יוסי תורתי שחשף את A Security. היום (ב') חושף היזם הסדרתי זהר אלון - אחד העובדים הראשונים בצ'ק פוינט ומי שמכר לה בסופו של דבר את דום9 (Dome9) - את ניו-קור (NewCore), חברת סייבר חדשה שרוצה להתחרות במיזוג של סייברארק ופאלו אלטו נטוורקס, במיקרוסופט ובאוקטה בתחום ניהול זהויות משתמש (Identity).

החברה חושפת בבת-אחת שגייסה 66 מיליון דולר בשני סבבי גיוס בשנה שעברה: הראשון הוא סבב "סיד" - כלומר סבב גיוס על בסיס רעיון וצוות - של 16 מיליון דולר בהובלת סייברסטארטס ואינדקס, שתי המשקיעות הראשונות בוויז, בפברואר בשנה שעברה; וסבב גיוס נוסף של 50 מיליון דולר בהשתתפות משקיעה נוספת, קרן אבולושן, לפי שווי המוערך בכ-300 מיליון דולר - כך על-פי מקורות שמכירים את החברה.

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אל הקרנות הצטרפו כמה מהמשקיעים הסדרתיים הפעילים ביותר בסייבר הישראלי בשנה האחרונה: אסף רפפורט, מנכ"ל וממייסדי וויז שנמכרה לאחרונה לגוגל ב-32 מיליארד דולר; עופר בן נון, שמכר את טאלון לפאלו אלטו נטוורקס; אופיר ארליך, ממייסדי EON; ויותם שגב, מנכ"ל סייארה, שקיבלה בשבוע שעבר תג מחיר של 12 מיליארד דולר בגיוס ענק.

תחום פגיע יותר מאי-פעם

NewCore הוקמה בשנה שעברה על-ידי צוות יזמים סדרתיים ובראשם זהר אלון, מייסד ומנכ"ל Dome9 שנרכשה על-ידי צ'ק פוינט; עמיחי ניידרמן, מייסד נים (Nym) וחוקר אבטחה בכיר לשעבר ביחידה 8200; וארז ירקוני, בעברו סמנכ"ל מערכות המידע של טי מובייל וטלסטרה. החברה מעסיקה כיום יותר מ-60 עובדים בבניין לנדמרק 2 בשרונה ובארה"ב.

ניו-קור נכנסה לשוק הצפוף והתחרותי של תחום ניהול הזהויות וההרשאות בארגונים - היכולת לזהות באופן חד-משמעי שמשתמש מסוים במערכת הוא אכן מי שהוא ולא האקר או אדם בעל כוונות זדוניות. התחום הפך למסקרן בשנים האחרונות עם כניסת סוכני ה-AI, מעין תוכנות המבצעות משימות של עובדים - כמו מתן שירות לקוחות או כתיבת מחקר - ושאר כלים ארגוניים שזקוקים להרשאות משלהם.

עליית סוכני ה-AI היא זו שהביאה את ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו נטוורקס, להגיש הצעת רכישה לסייברארק הישראלית, שהסתיימה בעסקה של מעל ל-26 מיליארד דולר. בשוק פעילות ענקיות כמו אוקטה, מובילת התחום, ומיקרוסופט, שמספקת את המוצר המקביל שלה, אנטרה, במסגרת חבילת שירות קיימת.

אלון מסביר כי למרות התחרות, הוא הקים את ניו-קור כמערכת ניהול זהויות לעידן החדש, שבו התחום הפך פגיע יותר מאי-פעם, כיוון שהמערכת עצמה שמנהלת את הזהויות יצאה מהרשת הארגונית אל הענן והפכה פגיעה בפני עצמה - מטרה לאינספור מתקפות קשות, שבמקרים רבים גם פוגעות במטרה ומסירות את ההגנות שנבנו בארגונים.

משנים את נקודת המוצא

לדברי אלון, יש מקום לארכיטקטורה חדשה שתגן טוב יותר על ניהול הזהויות בארגון, כזו שגם נבנתה מלכתחילה לעידן סוכני ה-AI. עם זאת, אלון מסביר, הוא לא רואה מציאות שבה סוכני AI מקבלים הרשאות בארגון ללא מעורבות אנושית.

ליאור סיימון, שותפה בקרן סייברסטארטס (Cyberstarts) שהובילה את השקעת ה"סיד" בחברה, מסבירה: "במשך שנים עולם הסייבר פעל כך שמערכות גדולות נבנו קודם כול כדי לעבוד, ורק אחר-כך נוספו להן עוד ועוד שכבות אבטחה. זה יצר מצב שבו לארגונים יש מערכת זהויות אחת ועוד שורה של מוצרים שמנסים להגן עליה. NewCore משנה את נקודת המוצא ובונה את מערכת הזהות עצמה כאילו מומחי סייבר היו בונים אותה מהיום הראשון, ועם הטכנולוגיה ומודלים שמתאפשרים היום".

אלון היה אחד מהעובדים הראשונים בצ'ק פוינט. הוא הצטרף לחברה ב-1997 כעובד ה-50, עזב את החברה והקים את דום9, חברה להגנה על איומים בענן, ומכר אותה לצ'ק פוינט ב-2018 תמורת 180 מיליון דולר. לאחר מספר שנים החליטה הרוכשת לשתף פעולה עם וויז בתחום במקום להרחיב את הפתרון הקיים על בסיס החברה שקנתה.

אלון סירב להגיב לטענות אלה. הוא עזב את צ'ק פוינט ב-2021, הצטרף כסמנכ"ל לסייבריזן ושימש כמשקיע סייבר סדרתי. ב-2025, כאמור, פגש את ניידרמן וירקוני, והשלושה ניגשו להקמת החברה עם הרעיון למערכת ניהול הזהויות, בחודשים שקדמו להכרזת המיזוג בין פאלו אלטו נטוורקס לסייברארק.