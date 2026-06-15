חברת הפרסום הדיגיטלי נטורל אינטליג'נס מפטרת מעל ל-30 עובדים

חברת הפרסום הדיגיטלי הישראלית נטורל אינטליג'נס (Natural Intelligence) יוצאת לסבב פיטורים וארגון מחדש, כך נודע לגלובס. החברה הודיעה אחר הצהריים (שני) למעל ל-30 עובדים המהווים כ- 6%-7% ממצבת העובדים שלה על הזמנה לשיחות שימוע לפני פיטורים. זאת על רקע הטלטלה שחווה שוק הפרסום בעקבות המעבר של מנועי החיפוש, ובראשם גוגל ובינג לתצוגה המבוססת על בינה מלאכותית ושינויים באלגוריתם החיפוש, וכן על רקע רצונה של החברה לפעול בגמישות גבוהה יותר אל מול השקעותיה החדשות בתחום הבינה המלאכותית.

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מדובר במהלך מצומצם יחסית - בחברה נפרדים מכ-30-40 עובדים מתוך כ-450 עובדים - והוא ממוקד יותר בהשגת יעילות ובקיצוץ של דרגי ביניים ואנשי אדמיניסטרציה מאשר באנשי פיתוח או מוצר.

מהלקוחות הגדולים ביותר בגוגל ישראל

זהו מהלך מפתיע, שכן החברה נחשבה לרווחית, וכזו המגלגלת מאות מיליוני דולרים בזכות מנוע הפרסום שלה, שנחשב למוביל קטגוריה בתחום אתרי השוואות מוצרים. בעבר חשפה החברה כי הכנסותיה לשנת 2021 עמדו על 450 מיליון דולר, אחרי שעלו מ- 380 מיליון שנה קודם לכן. החברה נחשבה לרווחית באופן מסורתי: מרבית הוצאותיה, לפי ההערכה, כ-200-300 מיליון דולר בשנה, מנותבים לקמפייני פרסום מבוססי ביצועים בגוגל (SEM) והשאר על משכורות של כ-400 עובדים ועל שכירות משרדים יוקרתיים במגדלי תוהא. עלות השיווק הגבוהה שלה הופכת את נטורל אינטליג'נס לאחד הלקוחות הגדולים ביותר בגוגל ישראל ולפי ההערכה היא זוכה לשיתוף פעולה מלא עם צוות גוגל ישראל בייעוץ למילות מפתח ולקריאייטיב במודעות הפרסום שהיא מפרסמת בגוגל.

עם זאת, עליית מנועי ה-AI בשנים האחרונות הביאו את החברה להסיט יותר ויותר תקציבים לפרסום המבוסס על מנועי צ'ט, וכיום נחשבת נטורל לאחת המפרסמות הישראליות הגדולות ביותר ב-ChatGPT, מנוע השיחה ששילב פרסום במודל העסקי שלו, במטרה לשלב פרסומות תוך זיהוי של כוונות קנייה.

החברה נחשבת כיום לאחת ממובילות שוק ה״אפליאייט״ (Affiliate) בישראל - תחום ותיק שבבסיסו הקמת אתרי המלצות המפנים גולשים לאתרים מסחריים וגובים על כך תשלום מהמפרסם. יש שיכנו את התחום, ארביטראז', כלומר החברה נהנית מהמרווח שבין רכישת גולשים באמצעות פרסום בגוגל, לבין ניתובם לאתרי שותפים.

נטורל אינטליג'נס משקיעה מאות מיליוני דולרים ברכישת שטחי פרסום עבור חיפוש מותגים מ-60 קטגוריות, כמו מוצרי אשראי, משכנתאות, או אתרי דייטינג. המשתמשים המקליקים על מודעות אלה יגיעו לרשת של אתרי המלצות אתרים שנטורל אינטליג'נס עומדת מאחוריהם, Top10.com ואתרים נוספים שהמשותף לכולם הוא ממשק המדרג את עשרת המותגים הממולצים בכל אחת מהקטגוריות, כאשר כל המדורגות הן שותפות מסחריות של נטורל, והתמורה שהחברה הישראלית מקבלת על כל מבקר תלויה בשאלה האם הפך ללקוח משלם, וכן במיקום המותג בדירוג העשירייה.