עם מייסדים ישראלים: שתי המניות החדשות שנכנסות לנאסד"ק 100

בימים האחרונים פורסמו העדכונים החדשים במדדים המובילים בוול סטריט: נאסד"ק 100, S&P 500 ומדדי ראסל. לקראת סוף יוני השינויים הללו ייכנסו לתוקף, והם צפויים לגרור כרגיל מחזורי מסחר גבוהים ותנודתיות חריגה בקרב המניות שבמוקד - אלו שנכנסות למדד ואלו שנדחקות החוצה.

כל המצטרפות קיבלו זריקת עידוד מאנבידיה

הפופולריות של המדדים הללו מביאה קרנות סל רבות לעקוב אחריהם. כך, עם עדכון המדד, אותן קרנות צריכות למכור את המניות שיצאו מהמדד, ולקנות את המצטרפות, מה שמוביל לזינוק בביקושים עבור המניה המצטרפת, וצניחה עבור המניה היוצאת. אינדיקציה לכך אפשר לקבל מנתונים שמפרסם נאסד"ק, שלפיהם אחרי מדד נאסד"ק 100 עוקבים מאות מוצרי השקעה שונים, שמזיזים מאות מיליארדי דולרים סה"כ. בנוסף, לפי נתונים שפורסמו באתר יאהו פייננס, כניסה לנאסד"ק 100 משמעותה עלייה במחיר המניה. לפי הנתונים, שניתחו 80 מצטרפות חדשות למדד, התשואה החציונית של מצטרפת לנאסד"ק 100 בשנה העוקבת עמדה על קרוב ל־14%.

מדד נאסד"ק 100 כולל את 100 החברות הגדולות ביותר בנאסד"ק שאינן מהתחום הפיננסי. אחת המגמות הבולטות בעדכון הקרוב היא עליית כוחן של מניות הקשורות לתחום הבינה המלאכותית. אל מדד נאסד"ק 100 יצטרפו בעדכון הקרוב, שייערך ב־22 ביוני, מניות Astera Labs מתחום השבבים, CoreWeave מתחום מחשוב הענן, נביוס מתחום ה־AI וענן, רוקט לאבס מתחום החלל ו־Teradyne מתחום הרובוטיקה. הן יחליפו את מניות Charter Communications (תקשורת), Insmed (ביוטק), Verisk Analytics (אנליטיקה לעולם הביטוח), Solutions (ייעוץ ושירותי IT) ו-Zscaler (סייבר). שתיים מהמצטרפות החדשות הן בעלות קשר לארץ לישראל: Astera Labs ונביוס.

נביוס רשומה כחברה הולנדית ונסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 59 מיליארד דולר, אחרי זינוק של כ־390% בשנה האחרונה. נביוס מעסיקה עשרות עובדים בישראל, ובין מייסדיה המנכ"ל ארקדי וולוז', המחזיק גם באזרחות ישראלית. נביוס גם בונה את מחשב העל של ישראל בהתאם לחוזה עם המדינה.

באתר Investopedia הזכירו כי כל החברות הנכנסות לנאסד"ק 100 הן בעלות קשר לענקית השבבים אנבידיה. לנביוס יש עמה שיתוף פעולה עסקי שבמסגרתו אנבידיה גם הודיעה על השקעה בסך 2 מיליארד דולר בנביוס בחודש מרץ האחרון. סכום דומה השקיעה אנבידיה גם ב־CoreWeave, המספקת תשתיות ל־AI, והיא מחזיקה בכ־11% ממניותיה מאז ינואר האחרון.

Astera Labs שמצורפת גם היא למדד, היא ספקית של אנבידיה - וכאמור חברה עם קשר ישראלי. אסטרה היא חברה אמריקאית, שהנופקה לפני כשנתיים, אך אחד המשקיעים הראשונים בה היה היזם ומשקיע השבבים הסדרתי הישראלי אביגדור וילנץ, שמכר בעברו את חברת השבבים גלילאו למארוול, את אנפורנה לאבס לאמזון ואת הבאנה לאבס לאינטל. וילנץ אומנם אינו נושא תפקיד בחברה אך שותפו לרוב השקעותיו, מנואל אלבה, הוא יו"ר אסטרה. בפברואר האחרון החברה הודיעה על הקמת מרכז פיתוח בישראל שיפעל בתל אביב ובחיפה ועל גיוס של מאות עובדים. בשנה האחרונה המניה זינקה ב־309% לשווי של כ־63 מיליארד דולר.

SpaceX, שהונפקה במהלך סוף השבוע האחרון בהנפקה הגדולה ביותר אי פעם, צפויה להצטרף תוך 15 יום למדד נאסד"ק 100. והיא צפויה גם להצטרף למדדי ראסל בעדכון הקרוב, ב־26 ביוני. לעומת זאת, היא לא תיכנס ל־S&P 500 לפחות בשנה הקרובה. מי שכן יצטרפו ל־S&P 500 הן חברת השבבים מארוול, ו־Flex שמייצרת רכיבים אלקטרוניים, בין היתר לדאטה סנטרים.

הישראליות שמצטרפות למדדי ראסל, וזו שיוצאת

במדדי ראסל השינויים יתבצעו ב־26 ביוני. מדובר בכמה מדדים המופעלים על־ידי הבורסה של לונדון ובהם ראסל 3000 (שכולל את רוב המניות בשוק העונות על קריטריונים הקשורים לסחורה צפה), מדד ראסל 1000 הכולל את 1000 החברות הגדולות; ומדד ראסל 2000 הכולל את הקטנות יותר.

לפי העדכונים שפורסמו עד כה (עדכונים מקדימים), יש מספר מניות ישראליות שיושפעו בעדכון הקרוב. כך למשל, חברת האדטק טאבולה תצורף למדדי ראסל 2000 ו־3000. גם תאת טכנולוגיות הדואלית, המספקת מוצרים ושירותים לשיפוץ מטוסים אזרחיים וצבאיים, תצורף למדד ראסל 3000, חברת התוכנה JFrog והחברה הביטחונית אונדס, שרשומה כחברה אמריקאית אך חלק ניכר מפעילותה מבוצע בישראל. לעומת זאת, חברת הפינטק פאגאיה נמצאת ברשימת הנמחקות מהמדד, וגם חברת האדטק טידס (לשעבר אאוטבריין).