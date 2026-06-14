המשקיעה הגדולה ביותר באנתרופיק הובילה לחסימת המודלים שלה

המאבק הטכנולוגי בין ארה"ב לסין, שהתמקד עד כה בשבבים ותשתיות מחשוב, עלה השבוע מדרגה. לראשונה, הממשל האמריקאי לא הסתפק בהגבלת הגישה לטכנולוגיית AI, אלא התערב בגישה למודלים עצמם. החלטת הממשל לחסום אזרחים זרים משימוש במודלים "מיתוס 5" ו־"Fable 5" - הגרסאות החדשות של "קלוד" מבית אנתרופיק - עוררה סערה. השאלה המטרידה את עמק הסיליקון היא האם מדובר בתקדים שישנה את כללי המשחק עבור התעשייה כולה.

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כך, לפי דיווחים, הממשל חשש כי ניתן לעקוף את מנגנוני ההגנה של המודלים, וכי יכולתם לאתר חולשות אבטחה עלולה לשמש גורמים עוינים. לפי Axios, גורמי ממשל אף ניסו לשכנע את אנתרופיק לעכב את ההשקה. משסירבה, הוטלו מגבלות ייצוא חריגות שאסרו על אזרחים זרים - גם אלו השוהים בארה"ב - לגשת למודלים. כדי לעמוד בדרישות הרגולציה, אנתרופיק בחרה להשבית את המודלים עבור כולם.

החשש סביב המודלים החדשים אינו נובע רק מהעוצמה הטכנולוגית שלהם, אלא בעיקר מהתחום שבו הם מצטיינים: איתור חולשות אבטחה בקוד ובמערכות מחשוב. בעוד שיכולת זו יכולה לסייע לארגונים לסגור פרצות לפני שיונצלו, היא מעניקה יתרון דומה גם לתוקפים. בכך, הוויכוח על "מיתוס", שפותח עבור מטרה זו, הפך לדיון עקרוני על גבולות הבינה המלאכותית ועל הסמכות לקבוע מתי טכנולוגיה חורגת מהגדרת 'כלי עזר' והופכת לסיכון ביטחוני.

מי שמצאה את עצמה במוקד הפרשה היא דווקא אמזון, המשקיעה הגדולה ביותר באנתרופיק ואחת השותפות האסטרטגיות החשובות שלה. לפי שלל דיווחים, בין היתר ב"וול סטריט ג'ורנל", רויטרס ו־Axios, מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי שוחח עם בכירים בממשל טראמפ והציג ממצאים של חוקרי החברה לגבי המודלים של אנתרופיק. כך, על פי הדיווחים, המידע שהעבירה אמזון היה בין הגורמים שתרמו לבחינת המודלים של אנתרופיק בממשל ולהחלטה להטיל עליהם מגבלות. אף שאין אינדיקציה לכך שאמזון ביקשה מהממשל לחסום את המודלים, עצם העובדה שאחת המשקיעות המרכזיות באנטרופיק הייתה מעורבת בדיונים שהובילו לבחינתם מעוררת גם היא לכשעצמה סערה.

באנתרופיק דוחים את עמדת הממשל וטוענים כי מדובר בהערכת־יתר של הסיכון. לדבריהם, לא הוצגו ראיות ליכולת עקיפה שיטתית של מנגנוני הבטיחות; הדוגמאות שסופקו עסקו באיתור חולשות נקודתיות - יכולת הקיימת גם במודלים מתקדמים אחרים הזמינים לציבור. באנתרופיק מדגישים כי המודלים עברו חודשים של בדיקות אבטחה בשיתוף חוקרים וגורמי ממשל, שאיש מהם לא הצליח לפרוץ את מעטפת ההגנה שלהם.

שאלה של ביטחון לאומי

לצד העימות בין אנתרופיק לממשל, הפרשה חושפת שינוי עמוק. במשך שנים הניחו חברות טכנולוגיה שמודל בינה מלאכותית הוא שירות ענן רגיל: חברה אמריקאית מפתחת אותו, ולקוחות מכל העולם משתמשים בו. פרשת אנתרופיק מזכירה שההנחה הזו תלויה בהחלטות רגולטוריות. ברגע שמשרד המסחר האמריקאי התערב, אחת מחברות הבינה המלאכותית המשפיעות בעולם נאלצה לנתק גישה למודלים שלה. עבור חברות רבות, זה היה רגע שבו התברר כי תשתית הבינה המלאכותית שעליה הן בונות מוצרים אינה רק טכנולוגיה, אלא גם שאלה של מדיניות וביטחון לאומי.

הנקודה הזו מדאיגה סטארטאפים ברחבי העולם. חברת המחקר האוסטרלית Isaacus הזהירה כי ההשלכות חורגות הרבה מעבר לאנתרופיק; זו כנראה הפעם הראשונה שבה ארה"ב מטילה מגבלות על גישה למודל שפה גדול. בחברה ציינו כי ארגונים התלויים במודלים אמריקאיים למשימות קריטיות נאלצים כעת לשאול את עצמם מה יקרה אם הגישה לטכנולוגיה שעליה הם נשענים תיחסם בן לילה בעקבות החלטה רגולטורית.

לא כולם משוכנעים שמדובר ברגע שישנה את התעשייה. שחר כהן, מייסד לוסיד קפיטל, מעריך שאנתרופיק תשיק בתוך שבועות גרסה מעודכנת או מוגבלת של המודלים, וכי חלק מהתגובות משקפות יותר סערה ברשתות החברתיות. לדבריו, השאלה המרכזית נותרה פתוחה: האם מודלי AI מתקדמים הם נכס אסטרטגי שיש להתייחס אליו כטכנולוגיה ביטחונית רגישה, או שמדובר בתגובת־יתר רגולטורית. כהן מזהיר כי האטה בקצב השקת המודלים עלולה לפעול נגד האינטרס האמריקאי, אם תאפשר למתחרות לצמצם את הפער מהר יותר.

שי מישל, שותף מנהל בקרן מרלין ונצ'רס, רואה באירוע חלק ממאבק רחב יותר. לדבריו, מרגע שמודל כמו "מיתוס" הוכיח יכולת, השאלה אינה אם העולם יפתח יכולות דומות, אלא כמה זמן יידרש לשחזרן. הוא מזכיר את פריצת הדרך של DeepSeek כדוגמה לכך שפערים שנראו בלתי ניתנים לגישור נסגרים בתוך חודשים ספורים. להערכתו, גם אם ארה"ב תצליח להאט זמנית את הפצת הטכנולוגיה, היא לא תוכל לעצור את המרוץ הגלובלי. "הדיון עוסק כבר במאזן הכוחות הטכנולוגי של העשור הבא".

מהשבבים אל המודלים

האירוע מסמן תפנית נוספת: אם בעבר התמקדו מאמצי הפיקוח של וושינגטון בשבבים ובתשתיות מחשוב, הדיון עובר כעת למודלים עצמם. אם בעבר נשאל מי יכול לרכוש את המעבדים המתקדמים ביותר, היום עולה שאלה חדשה: מי רשאי להשתמש ביכולות ה־AI. עבור התעשייה זהו שינוי תפיסתי - שבבים הם מוצר פיזי שקל להגביל, אך מודלים הם תוכנה. אם זו אכן תחילתה של מגמה, שבה גם תוכנה נכנסת לעולם מגבלות הייצוא והפיקוח הביטחוני, להשלכות עשויות להיות השפעה רוחבית.

לצד הוויכוח הרגולטורי, מומחי סייבר מזכירים כי הבעיה נעוצה בטבע הטכנולוגיה. מאור דודזון, סמנכ"ל המחקר והפיתוח בחברת Cycode, מציין כי "איתור חולשות בקוד הוא יכולת דו־שימושית - היא משרתת מגינים מדי יום, אך יכולה לשרת גם תוקפים". לדבריו, בעולם שבו סוכני AI מאתרים פרצות אבטחה בקצב שקשה לבני אדם להדביק, ארגונים לא יכולים להסתמך רק על מנגנוני ההגנה של ספקי המודלים: "ספק שמיישם הגנה רב־שכבתית אינו תחליף לשכבת אבטחה עצמאית ומקומית, שמגנה על הקוד בזמן אמת ומצמצמת את הפער בין קצב הגילוי לתיקון".

מעבר לעימות עם אנתרופיק, רבים רואים בפרשה מבחן לעתיד הרגולציה. במשך שנים נתפסו מודלי AI כשירותים גלובליים הזמינים לכל משתמש; המהלך הנוכחי מדגיש את התלות בחברות אמריקאיות ובמדיניות של וושינגטון. יש הסבורים כי הצעד יאיץ מאמצים באירופה ובאסיה לפתח מודלים עצמאיים.

ייתכן שההגבלות על "מיתוס 5" ו־"Fable 5" יוסרו בתוך זמן קצר, אך התקדים כבר נוצר. לראשונה, ממשלת ארצות הברית מאותתת כי מודל AI מתקדם הוא נכס אסטרטגי בעל חשיבות לאומית. אם זו תחילתה של מגמה, סוף השבוע הזה עשוי להיזכר כרגע שבו המאבק על הבינה המלאכותית עבר מהשבבים אל המודלים עצמם.

לקראת מודל כחול־לבן?

עו"ד איתן צפריר, ראש תחום רגולציה, ציות וממשל במשרד LIPA, מדגיש כי "ההחלטה לחסום את המודל של אנתרופיק מסמנת מעבר מבינה מלאכותית כמוצר מסחרי לבינה מלאכותית כתשתית אסטרטגית הכפופה לשיקולי ריבונות וביטחון לאומי". בהקשר הישראלי, צפריר מוסיף כי האירוע מחזק את מסקנות דו"ח נגל בדבר הצורך בפיתוח יכולות AI עצמאיות, לרבות מודל שפה לאומי. "השאלה היא רגולטורית: כיצד נבטיח רציפות תפקודית של מערכות ציבוריות, פיננסיות וביטחוניות כשתשתית הידע נמצאת בשליטת גורם זר?".