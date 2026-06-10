חד הקרן סייארה קופץ לשווי של 12 מיליארד דולר בגיוס ענק

סייארה (Cyera), אחד מחדי הקרן הצומחים בסייבר הישראלי, הודיעה (ד') (ד') אחר-הצהריים על סיבוב מימון ענק נוסף בן 600 מיליון דולר, לפי שווי חברה של 12 מיליארד דולר.כעת ממוקמת סייארה במקום השני ברשימת חדי הקרן בעלי השווי הגבוה ביותר אחרי וואסט דאטה ולפני דרייבנטס, שרק לפני שבוע גייסה לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר.כזכור, ערב מכירתה לגוגל ב-32 מיליארד דולר, וויז ביצעה סבב סקנדרי למכירת מניות משקיעים ועובדים לפי שווי של 12 מיליארד דולר.

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הסבב מגלם לסייארה עלייה של פי ארבעה בשווי החברה במהלך השנה וחצי האחרונות. למעשה, חד הקרן מגייס מדי שנה מאות מיליוני דולרים בקצב הולך וגדל. הסבב האחרון הובל על ידי אבולושן אקוויטי פרטנרס ובהשתתפות המשקיעה הראשונה סייברסטארטס וענקית ההשקעות הסינגפורית טמאסק. זאת לצד המשקיעים הקיימים הנוספים: סקויה, אקסל, קוטו, בלקסטון, ספארק קפיטל ו-AT&T ונצ'רס. סך הכל גייסה חברת הסייבר של יותם שגב ותמר בר-אילן 2.3 מיליארד דולר. צמד היזמים חושף בהודעה החדשה צלע שלישית: מייסד משותף וסמנכ"ל פיתוח בשם יונתן איתי.

טרנד סוכני ה-AI בארגונים

אחד ההסברים לעלייה התלולה בשווי החברה מדי שנה, וההתלהבות של משקיעי ההון סיכון וההימור הגדול שהם לוקחים על החברה מבניין לנדמרק - היא העובדה שהחברה "רוכבת" על טרנד סוכני ה-AI בארגונים, כשהיא מסייעת לארגונים בכל הגדלים להגן על הנתונים שלהם, המפוזרים בין מאגרים שונים - ענן ציבורי, ענן פרטי, זיכרון, אחסון פלאש, מחשבים שולחניים מקומיים, טלפונים - ומאפשרים להם להגן מפני שימוש זדוני של עובדים או של סוכני AI.

"נכון לשנת 2026, כ-68% מהארגונים אינם יודעים להבחין בין פעילות של עובדים לבין פעילות של סוכני AI בתוך המערכות שלהם", נמסר מהחברה. "ללא היכולת הזו, קשה לבנות אמון במערכות בינה מלאכותית - זהו אתגר שמעכב ארגונים רבים במימוש תוכניותיהם להטמעת AI. מקור הבעיה הוא בפער תשתיתי. תעשיית הבינה המלאכותית השקיעה בשנים האחרונות בפיתוח שבבים, מודלים וכוח מחשוב, אך עדיין חסרה שכבה שתאפשר לארגונים להבין לאילו נתונים מערכות AI נחשפות, אילו פעולות הן מבצעות וכיצד ניתן לנהל את הסיכונים הנובעים מכך".

בשנה החולפת השיקה סייארה יותר מ-100 יכולות חדשות בתחומי אבטחת סוכני ה-AI, פרטיות, ניהול זהויות, Data Security Posture Management (DSPM) ומניעת זליגת מידע (DLP). יכולות אלה מרחיבות את הפלטפורמה של החברה, שנועדה לאפשר לארגונים לנהל את השימוש בבינה מלאכותית באופן בטוח ומבוקר.

שליטה על כלל הנתונים הנמצאים במערכות המידע

סגמנט הדאטה בתחום הסייבר עוסק ביכולת של מנהלי אבטחת המידע בארגונים לשלוט על כלל הנתונים הנמצאים במערכות המידע שלהם, בין אם מדובר בענן הארגוני, בשרתים מקומיים או בנקודות קצה כמו מחשבים וטלפונים, ולדעת היכן ממוקם דאטה קריטי בכל רגע נתון. באמצעות מערכות של חברות כגון אלה, ניתן לספק תמונת מצב מהירה ומקיפה יותר על הקריטיות של מידע שנגנב - כאשר אירוע כזה מתרחש, מידע בעל ערך רב למנהלי סייבר בארגונים. הופעת סוכני ה-AI, חלקם מופעלים באופן אוטונומי לחלוטין על ידי מודלים כמו "מיתוס" של אנתרופיק, מוסיפים רובד חדש של סיכון שלא נלקח ברצינות לפני שנה או שנתיים.

בתחום פעילות חברות רבות אך רובן צעירות מאוד, ובלאו הכי כאלה שלא הספיקו לצבור בשלות בטרם נמכרו. בין החברות שעוד נותרו עצמאיות ניתן למנות את ביג איי.די הישראלית (Bid ID), אך זו ביצעה מהלך פיטורים משמעותי בחודש האחרון, ואת סנטרה של אסף כוחן, לשעבר מפקד 8200. שלוש חברות בתחום כבר נמכרו: באוגוסט 2023 הכריזה רובריק האמריקאית על רכישת למינר הישראלית בעסקה המוערכת בכ-105 מיליון דולר; פאלו אלטו רכשה ב- 2024 את דיג סקיוריטי (Dig Security) ב-295 מיליון דולר; וקראוד סטרייק רכשה את פלואו סקיוריטי בכ-120 מיליון דולר.

סייארה, ככל הנראה, הייתה גדולה ובשלה מדי כדי להימכר בסכומים שכאלה, וגם היום היא מבקשת להמשיך ולפעול כחברה עצמאית. סייארה נוסדה על ידי שני צעירים שהשתחררו מיחידת 8200 ופנו בתוך זמן קצר להקמת החברה, בשותפות עם קרן סייברסטארטס. הם התפרסמו לראשונה ב-2021 כאשר הפתיעו את ענף הסייבר עם גיוס ראשון של 60 מיליון דולר בהובלת דאג ליאונה, השותף הותיק בקרן סקויה, שהיה מעורב בהשקעה בחברות הענק רקפסייס, הייפריון וסרביס נאו. לאונה היה חבר דירקטוריון גם בחברת וויז, גם היא חברת פורטפוליו של סייברסטארטס.