"הרבה אנשים לא מבינים שאנבידיה היא ספקית הרשת הגדולה ביותר בעולם כיום. זה נבע מתהליכים שאנבידיה זיהתה, ובראשם ההכרה בכך שכדי להרחיב ולפתח את הבינה המלאכותית ולשמור על קצב ההתקדמות שלה, חייבים מערכות שמסוגלות לגדול במהירות - לכן רכשנו את מלאנוקס", כך אומר דיון האריס, מנהל תחום חוות שרתים למחשוב־על ובינה מלאכותית, בשיחה עם גלובס בשולי כנס המחשוב 'קומפיוטקס' בטייוואן.

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חטיבת התקשורת של אנבידיה, שמנוהלת מישראל ומתבססת על פעילות מלאנוקס, הגיעה בחודש שעבר לקצב הכנסות שנתי של 40 מיליארד דולר, עם שיעור צמיחה שנתי שחוצה את ה־200%. "כדי להתקדם בתחום ה־AI, הרשת הופכת לקריטית", מסביר האריס. "בזכותה בנינו את הפתרון המלא שאנחנו מציעים היום לחברות".

ימי "מהפכת הסוכנים"

האריס הוא האיש של אנבידיה מול ענקיות הענן וחברות הבינה המלאכותית. תפקידו הוא להבין את הצרכים של כל חברה, לסייע להן לתכנן את ארכיטקטורת חוות השרתים שלהן ולזהות את פיתוחי העתיד שישמרו על הרלוונטיות של אנבידיה מול לקוחות כמו מטא או OpenAI, ובתחרות מול AMD ואינטל.

בשבוע שעבר השיקה אנבידיה בכנס 'קומפיוטקס' בטייוואן את "וורה", מעבד ליבה המיועד למחשבים ביתיים ולשרתי AI, המאתגר ישירות את אינטל - שהשיקה במקביל את שבב ה־Xeon 6 המתקדם שלה. בעקבות ההכרזה, רבים בתעשייה תהו לאן נעלמה השותפות האסטרטגית בין אינטל לאנבידיה שהוכרזה רק בספטמבר האחרון. האריס הודף את הטענות: "אינטל היא עדיין חלק מהאסטרטגיה שלנו, ואנחנו ממשיכים לתמוך בארכיטקטורת x86. לקוח שמעוניין לשלב מעבד גרפי שלנו עם מעבד של אינטל יוכל לעשות זאת, בדיוק כפי שאנחנו מאפשרים זאת עם טכנולוגיית ARM".

האריס מסביר את הרציונל מאחורי הפיתוח: "העומסים החדשים בחוות השרתים, הנובעים ממהפכת ה'סוכנים', דורשים סוג חדש של מעבד. הסיבה שיצרנו את המעבד החדש היא מענה לשוק חדש. אלמלא הצורך הזה, היינו ממשיכים להסתמך על הטכנולוגיות הקיימות של אינטל או ARM".

חוות השרתים של ענקיות הענן זקוקות לכוח עיבוד הולך וגדל. הן כבר לא עוסקות רק באימון מודלים, אלא בהפעלה בו-זמנית של מגוון יישומים. תופעה זו, המכונה 'חוות שרתים הטרוגניות', מחייבת שימוש בשבבים מספקים שונים. כניסתן של שחקניות כמו אינטל, AMD וסמבהנובה לתמונה מעלה את השאלה האם מדובר בנתח שנגרע מאנבידיה.

האריס: "בעידן סוכני ה־AI, המערכות מפיקות תוכן מאפס. במציאות זו, סדר העדיפויות משתנה: היעילות בהפקת הטוקן הופכת לקריטית. יעילות כזו לא ניתנת להשגה באמצעות סוג יחיד של מעבד או כרטיס מסך. היא דורשת תקשורת מורכבת בין מעבדים ושכבות תוכנה וחומרה, הפרוסים באתרים שונים ומגיעים לעיתים מספקים חיצוניים. כדי לעמוד בדרישות הללו, נדרש שילוב של מאיצים גרפיים לצד יכולת התרחבות מהירה ותשתית רשת שתחבר את כלל חוות השרתים. המטרה היא להבטיח עיבוד נתונים יעיל החל מארון השרתים הבודד ועד לקישוריות בין שרתים מרוחקים".