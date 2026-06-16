לכאן לא באים לנוח: בעלי ההון גילו את מלונות הלונג'ביטי

אודות המדור "מדעי אריכות החיים" קליניקות לונג'ביטי נפתחות בקצב מסחרר, מיליארדרים משקיעים הון עתק בטיפולים חדשים, אבל מה המדע באמת יודע על אריכות ימים ועל איכות חיים?

מדור שבועי יעסוק בתעשייה הזאת על כל היבטיה - מהמחקר ועד הכסף שמניע אותה

תעשיית התיירות שמכרה לנו ויפאסנה ובאנג'י כ"חוויות" מציעה לנו עכשיו בדיקות דם וסריקות MRI כאטרקציה במלונות לונג'ביטי. הם לא בדיוק בית הבראה, קונספט שזכה לגלגולים שונים לאורך ההיסטוריה. למלונות הלונג'ביטי לא מגיעים כדי לנוח וליהנות בספא. האתרים האלה מציעים תוכנית מלאה בבדיקות ובטיפולים רפואיים כדי לזהות מחלות פוטנציאליות או חבויות, לבנות תוכנית למניעתן ובזמן שנותן לחופשה לאמן את המטופל בסגנון חיים חדש.

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התיירות הצומחת הזאת מיועדת בעיקר לבעלי הון. המחיר של שבוע במלון לונג'ביטי עשוי להגיע לעשרות אלפי דולרים - תלוי בסוג הטיפולים שהמקום מציע - קונבנציונליים יותר ופחות (כמו ביו־האקינג, שאינו חוקי בחלק מהמדינות) ובתוכנית שנבחרה. באתר World Longevity Clinics תוכלו להשוות בין מלונות הלונג'ביטי היוקרתיים - מחיר, טיפולים ודירוגים.

"העשירים משקיעים זמן כדי לקנות לעצמם עוד זמן", סיכם זאת דון סו, מנכ"ל קליניקת Humansa מהונג קונג, שפתחה לאחרונה סניף במלון Chedi Andermatt השוויצרי, בכתבה ל־South Asia Morning Post.

יוצאים עם רשימה לשיפור

לכל מלון לונג'ביטי יש הטוויסט שלו לרעיון. כך, מלון SHA במקסיקו מציע טיפולי תאי גזע ואקסוזומים (בועיות זעירות שאחראיות לתקשורת בין תאים), שאינם חוקיים ברוב ארה"ב. קליניקת הומנסה מציעה רפואה סינית לצד מערבית, ומדגישה את התרומה של אוויר האלפים הדליל לבריאות. במלון Sensei Lana'i שהקים לארי אליסון יטפל בכם פרופ' דיוויד ארגוס, שהיה הרופא האישי של סטיב ג'ובס.

אחד מאתרי הלונג'ביטי המובילים הוא מלון Lanserhof Sylt בגרמניה, מרשת מלונות הלונג'יטי לנסרהוף. אורחיו עוברים בדיקות רפואיות מקיפות: ריצוף גנטי, יחס שומן־שריר, תפקודי כבד, כליות, לב במאמץ, סוכר, רמות ויטמינים ומינרלים בדם ועוד. בשיחת מייל עם גלובס הסביר המנהל הרפואי של המלון, ד"ר ג'אן סטריצקה, כי סל הבדיקות מאפשר לגזור מדדים כמו דלקתיות, חוסר תפקוד מטבולי, ליקויים במנגנוני ריפוי תאיים, חוסר איזון במיקרוביום או שבריריות. "המטרה היא לא רק לומר למטופלים מאילו מחלות עליהם להיזהר, אלא גם מה עובד טוב אצלם, כדי שלא ישקיעו במקומות הלא נכונים", מדגיש סטריצקה.

אבל למה לעשות זאת במלון?

"לרוב המטופלים אין אפשרות או זמן לקבל בדיקה מקיפה של בריאותם, מכל הכיוונים, על ידי צוות רפואי אחד. כך, בתוך כמה ימים אפשר להגיע לתמונה מלאה, ומשום שהמטופלים מתנתקים מהשגרה ומאמצים תוכנית שהרכבנו להם, הם יכולים להרגיש לרגע מה זו בריאות אופטימלית ולהתרכז בה בלי המתחים של היום יום".

אילו תוצאות אפשר להשיג בימים ספורים?

"אנחנו רואים תוצאות מיידיות כמו שינה טובה, חדות מחשבה, הפחתת מתח. אבל הדבר הכי חשוב הוא לצאת מפה עם הבנה של איך ההזדקנות האישית שלכם באמת פועלת ומה גורמי הסיכון שלכם. כל מטופל יוצא עם רשימה ובה מספר קטן וספציפי של שינויים שאנחנו מעריכים שייתנו את התועלת הגדולה ביותר. ואנחנו עומדים מאחורי האמירה שההמלצות הללו מבוססות על המדע המוביל ועל הנתונים האישיים שלו".

מלון לנסרהוף באי הגרמני זילט / צילום: צילום מתוך ערוץ היוטיוב של המלון

הנחיות כמה פעמים ללעוס את המזון

סטריצקה אמנם מדגיש את ההתאמה האישית, אבל מחוות הדעת שכתבו אורחי המלון נראה שהתפריט כולל בדרך כלל מספר תלת־ספרתי של קלוריות, מיצים לעידוד העיכול והוראה ללעוס את המזון מספר ספציפי של פעמים.

אחד השוהים התלונן שכאבו לו השרירים לאורך כל השהייה במקום ונאמר לו שזו השפעה טבעית של הצום. הוא עדיין ממליץ על החוויה, כי המקום יפהפה, לדבריו, והוא נהנה מהשיחות שניהלו איתו על בריאות, שהיו לדבריו מעצימות ולא מפחידות. הטיפול האישי הצמוד מאוד הוא כנראה חלק מסוד הקסם. קסומה כנראה גם הידיעה שהאנשים השוהים לצדכם הם מעשירי ושועי העולם.