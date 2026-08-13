האם בקרוב נראה אייפון מתקפל? עושים סדר בשמועות

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

בחודש הבא צפויה אפל לחשוף את סדרת האייפונים החדשה שלה, והסקרנות בשוק הטכנולוגיה העולמי מגיעה לשיא. לקראת האירוע השנתי הפופולרי שמתקיים מדי ספטמבר, כלי התקשורת הבינלאומיים והאנליסטים הבכירים מציפים את הרשת בהערכות, הדלפות ודיווחים על מה שצפוי.

● הפרדוקס של אפל: משקיעה הכי פחות ב־AI, ומזנקת לשווי שיא

● סמסונג השיקה מתקפל ריבועי. האם הוא שווה את המחיר?

השנה מדובר באייפון 18, ולפי ההערכות, אפל צפויה להשיק שלושה מכשירים - פרו, פרו מקס ואולטרה, שצפוי להיות מכשיר מתקפל. בדיווחים בתקשורת הבינלאומית מעריכים כי אפל תשיק את דגמי האייפון 18 הרגיל, דגמי אייפון 18e והדור השני של אייפון אייר בסביבות מרץ 2027. מה בדיוק מתכננת ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו? הנה מה שידוע עד כה.

מכשירי האולטרה: מתקפל, AirPods ומק

על פי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, בהם של מארק גורמן מבלומברג וב-Macworld, אפל מתכננת להשיק עד שלושה מוצרים חדשים תחת המותג אולטרה עד תחילת 2027. הראשון בהם הוא המכשיר המתקפל הראשון שלה, iPhone Ultra.

מדובר במכשיר שמתקפל כמו ספר, ועל פי הערכות צפוי לכלול מסך פנימי בגודל 7.7 אינץ', מסך חיצוני בגודל 5.3 אינץ', מערך של שתי מצלמות אחוריות ומצלמה קדמית אחת, וזיהוי ביומטרי באמצעות Touch ID המובנה בכפתור ההפעלה (משמע, לא יהיה לו FaceID). על פי הערכות, הוא צפוי להתחיל ממחיר של כ-2,000 דולר.

המוצר השני הוא האוזניות החכמות, AirPods Ultra. על פי הערכות, כבר בספטמבר האוזניות צפויות להיחשף, והחידוש יהיה שילוב מצלמות אינפרא אדום זעירות ונורית חיווי LED שתציין מתי המצלמות פעילות. המצלמות ישמשו למעשה עיניים לסירי, כדי לשפר את היכולות שלה.

המוצר השלישי, שככל הנראה יושק בתחילת 2027, הוא MacBook Ultra. מדובר במחשב נייד בעל עיצוב דק יותר מזה של דגמי ה-MacBook Pro הנוכחיים, שיכלול מסך OLED המשמש גם כמסך מגע, מעבדי M5 Pro ו-M5 Max ויכולות מתקדמות נוספות.

ביצועים: המסך, המצלמה הסוללה

דגמי הפרו החדשים צפויים לשמור על גדלי המסך המוכרים של 6.3 אינץ' ו-6.9 אינץ', לצד מערך שלוש המצלמות בגב המכשיר, אך יציעו שדרוג משמעותי לפאנל התצוגה עם טכנולוגיית LTPO+ שנועדה לייעל את צריכת החשמל ולהאריך את חיי הסוללה.

מתחת למכסה המנוע יפעיל את המכשירים שבב ה-A20 Pro החדש, שמיוצר בתהליך 2 ננומטר ראשון מסוגו של TSMC, בשילוב ארכיטקטורת אריזה חדשה - קפיצת מדרגה לעומת שבב ה-A19 Pro (המבוסס על 3 ננומטר). השבב החדש יציע שיפור של כ-15% בביצועים לצד חיסכון של כ-30% בצריכת החשמל. לצד כל זאת, אפל צפויה לשלב את מודם ה-C2 והשבב ה-N2 שישפרו את הקישוריות ואת מהירות התקשורת הניידת.

במרכז השדרוגים שיהיו במצלמת המכשיר, פורסמה הדלפה כי אפל מתכננת לשלב צמצם משתנה במצלמת ה-Fusion הראשית של דגמי הפרו. על פי הערכות, יהיה מדובר בצמצם שייסגר וייפתח לפי הצורך, כך שהמשתמשים יוכלו לשלוט בכמות האור הנכנסת לעדשה ובעומק השדה - מה שאף עשוי לשפר את הצילום בתנאי תאורה נמוכים.

בנוסף, אפל צפויה לקחת את כפתור בקרת המצלמה בדגמי הפרו, ולהוציא ממנו את הרגישות ההפטית, כך שהוא יסתמך על רגישות ללחץ בלבד. בכל הקשור לסוללה, בדיווחים בינלאומיים מצביעים על כך שדגם הפרו מקס יקבל סוללה שתהיה גדולה בכמעט 10% מהדור הקודם. לעומת זאת, על פי חלק מהדיווחים הסוללה בפרו מקס צפויה לקבל קיבולת של 5,200 מיליאמפר/שעה, קצת יותר מהדור הקודם.

עיצוב: אי דינמי קטן יותר

לפי הדיווחים וההדלפות האחרונות, העיצוב של סדרת האייפונים החדשה צפוי להיראות די דומה לשנה שעברה. למרות זאת, צפויים כמה שינויים: מעבר למגרעת האחורית של המצלמות (שצפויה להיות עבה יותר ב-2 מ"מ), ההערכות הן שדגם הפרו מקס יגיע למשקל שיא של כ-243 גרם.

על פי הדיווחים, מכשיר הפרו מקס צפוי להיות מעט עבה יותר בהשוואה לדור הקודם ובהשוואה לדגם הפרו הרגיל של המכשיר, זאת כדי להגדיל את קיבולת הסוללה ולהטמיע רכיבים אחרים.

בנוסף צפוי כיווץ של האי הדינמי - אותו מפרץ שקיים בחלק העליון של המסך, וכולל את מצלמת הסלפי ואת החיישנים הקדמיים. לפי הדיווחים, אפל הצליחה לצמצם את המגרעת בחלק העליון של המסך, מה שיקטין אותו יותר. על פי השמועות אפל תצמצם כ-35% מאי הדינמי, כך שהשטח של המסך הפעיל יגדל לכמעט 98%. בנוסף, אפל צפויה להשיק את דגמי הפרו בגוון דובדבן חדש, שאמור להיות הצבע שיוביל את הסדרה החדשה.

המחיר: גבוה יותר

בחודשים האחרונים מזהירים בשוק מפני עליות מחירים במוצרים שונים, בשל המחסור ברכיבי זיכרון ובעיות נוספות. גם אפל בסיפור, והמנכ"ל טים קוק אף הזהיר על כך לפני העלאת המחירים הראשונה.

ביחס למכשירים החדשים, על פי הערכות בתקשורת הבינלאומית, המחירים ההתחלתיים של דגמי הפרו בארה"ב עשויים לעמוד עד 300 דולר יותר מדגמי הדור הקודם.

עם זאת, אפל יודעת שעוקבים אחרי המחירים שלה מקרוב, ולכן מנסה לשמור על מחירים דומים מדי שנה. כך, לדוגמה, בשנה שההערכות הצביעו על עליית מחירים של 100 דולר, אפל ויתרה על דגם עם שטח אחסון מסוים, והציעה רק דגם עם רמת שטח אחסון גבוהה יותר, כך שאמנם המחיר עלה - אך גם התמורה עלתה.