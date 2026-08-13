הפרדוקס של אפל: משקיעה הכי פחות ב־AI, ומזנקת לשווי שיא

הכותב הוא אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות בבנק לאומי

אפל נחשבת לאחת החברות השמרניות והזהירות ביותר בענף הטכנולוגיה, תפיסה שבאה לידי ביטוי בין היתר במדיניות כוח-האדם ההדוקה שלה. כך, בניגוד לגל הפיטורים המאסיבי שפקד את יתר ענקיות הטכנולוגיה בשנים האחרונות, אפל כמעט נמנעה מפיטורים נרחבים.

במקום זאת, תשומת-הלב של השוק והמשקיעים ממשיכה להתמקד בשני צירים מרכזיים: ראשית, ערוץ ההכנסות העיקרי, בדמות היקף מכירות מכשירי האייפון; ושנית, השאלה לגבי מיקומה והאסטרטגיה שלה ב-AI, במרוץ העולמי בתחום.

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הנתון שכדאי לשים לב אליו הוא שווי השוק של אפל : לצד המדיניות השמרנית, שווי החברה רשם ציון דרך היסטורי כאשר חצתה את רף ה-5 טריליון דולר והציג זינוק מרשים מתחילת השנה. האירוע החריג אף החזיר אותה לפרק זמן קצר למקום הראשון כחברה הציבורית בעלת השווי הגבוה בעולם.

עם זאת, התנודתיות במסחר החזירה במהירות את אנבידיה להובלה, מה שמשקף את המאבק הצמוד בצמרת טבלת שווי השוק העולמית, במיוחד סביב הציפיות מהתפתחויות עתידיות בתחום הבינה המלאכותית והמערכת האקולוגית של מוצרי החברה.

ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך ההשקעות בבנק לאומי, אומר לגלובס כי "יש משחקי כיסאות בין אנבידיה לאפל. אפל תפקדה הרבה יותר טוב משאר החברות בשבע המופלאות מתחילת השנה. אפל נוקטת גישה אחרת בכל הנוגע ל-AI, להבדיל משאר החברות שמשקיעות סכומי עתק. הרבה משקיעים קיבלו בהפתעה את העובדה שאפל משעממת יחסית מבחינת הפיתוחים ב-AI וההשקעות, ודווקא היא נוסקת לשווי שיא, ונוגעת ב-5 טריליון דולר".

ביחס למילה "משעממת" על אפל, יש אנשים שמתייחסים לחברה בתור שמרנית במיוחד. אורגד מסביר כי "אם מסתכלים נגיד על הוצאות ההון שלה, רואים שהנתון בכלל ירד ברבעון החולף. הדבר עומד בניגוד מוגמר למה שאנחנו רואים אצל הענקיות האחרות - שם אנחנו רואים שהן משקיעות עשרות מיליארדי דולרים בשנה, בעוד שאפל משקיעה 10 מיליארד דולר. גוגל, לצורך ההשוואה, משקיעה סביב 200 מיליארד דולר בשנה, כלומר פי 20".

"נוהגת לקחת את הזמן"

לדברי אורגד, "מדובר בהבדלי גישות מאוד מהותיים. אפל נוהגת לקחת את הזמן. היא תמיד רואה מה אחרים עושים, והרבה פעמים יוצאת אחרי זה, ועושה את זה קצת יותר טוב, נותנת חוויית משתמש טובה יותר, וככה מנצחת וכובשת את הצרכנים.

"זה גם מה שהיא קצת עושה עכשיו: נותנת לכל החברות להשקיע ולפתח את היכולות הכי חזקות, ואז מחכה לראות איך היא מטמיעה אותן בצורה הכי טובה במכשירים שלה", אומר אורגד.

אפל היא יצרנית אייפונים. נשאלת השאלה האם הצמיחה במכירות מספיקה?

"חלק מהגידול בהכנסות האייפון שעליו מדווחת אפל הוא כמובן העלאות מחירים. מחירי הזיכרון טסים למעלה, ובשביל לגלגל את העלויות הללו הלאה, היא מעלה מחירים לצרכנים".

לדברי אורגד, עליות המחירים חלו גם באייפונים, גם באייפדים וגם במקים. "זה בעצם מאוד רוחבי, ולכן קשה לנו לדעת כמה מתוך הגידול בהכנסות זה העלאת המחירים וכמה זה באמת גידול בכמות היחידות שנמכרות".

אורגד מבהיר כי "שוק הסמארטפונים די רווי, והמשקיעים שואלים את עצמם מה הדבר הגדול הבא, מה אפל תבין ותחדש".

כאן מתעוררות שאלות לגבי החידושים הבאים, ורואים יכולות שונות, כמו סירי, ודברים שהובטחו, ועדיין לא הגיעו לצרכנים.

לגבי העלאת המחירים, האם רואים את סוף המגמה באופק?

"טים קוק אמר שמה שרואים עכשיו במחירי רכיבי הזיכרון זה משהו שאפל לא ראתה מעולם. זה חריג בכל קנה מידה. מתי בדיוק כל זה יגיע למקום טוב יותר? לפחות כרגע נראה שזה יכול להימשך עוד מספר רבעונים טובים, כי התקשורת מצד חברות הזיכרון היא שהביקוש עולה על ההיצע בצורה משמעותית. יכול להיות שהקצב יואט אבל עדיין עליית המחירים אמורה להימשך".

בכל מה שקשור לבינה מלאכותית, אפל ספגה בהתחלה בוול סטריט. "בהתחלה, כשמניות ה-AI רצו בתחילת הסייקל, אפל נשארה מאחור, וחלקן באמת עלו גבוה למעלה. ניתן לראות שמתחילת השנה אפל החזירה לבעלי המניות שלה משהו כמו 70 מיליארד דולר, גם רכישה עצמית של מניות וגם דיבידנד, בעוד ששאר החברות - בגלל שהן משקיעות כל כך הרבה ב-AI - צריכות לצמצם, וזה בא לידי ביטוי בסגמנט הזה של התגמול לבעלי המניות".

עוד מוסיף אורגד כי משקיעים חוששים באופן אובייקטיבי "מעוד גידול בהוצאות ומתזרים מזומנים חופשי שלילי, כמו למשל בגוגל".

איך זה משפיע על הכיס שלנו?

לסיום, אילו מגמות זיהינו פה בעונת הדוחות האחרונה?

"הוצאות ההון ממשיכות לעלות, גם אם בקצב מתון יותר. בנוסף, גם לגבי השבבים, ישנם שוב דוחות חיוביים בסך הכול. הביקושים ממשיכים לזרום, ובמבט קדימה לאנבידיה יש פוטנציאל. לגבי המשקיעים, הם מחפשים לראות איך ההשקעות האלו בבינה המלאכותית מתורגמות לרווחים. מגמה נוספת שכדאי להצביע עליה אלו חברות התוכנה, אנחנו רואים את הצמיחה מחזיקה, ובעיקר חברות שעובדות מול לקוחות גדולים ממשיכות להחזיק בחוזים".

לדברי אורגד, "בקרב חברות התוכנה יהיו סגמנטים שבהם הן יצטרכו להמציא את עצמן מחדש". בעולמות של מאנדיי וויקס, כלומר חברות קטנות יותר, עם כ-200 עובדים, הרבה יותר קל להטמיע שינויים, ולכן הפוטנציאל לשיבוש המודל העסקי שלהן גבוה יותר.

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