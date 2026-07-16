הקוספי, מדד המניות המוביל בדרום קוריאה, מחק 20% מערכו מאז ה־22 ביוני, לאחר שיותר מהכפיל את שוויו בשנה שקדמה לכך. אריה טל, ראש ענף מחקר ומודלים בשוק ההון בבנק לאומי, מסביר כי התנודה החדה קשורה בביצועים של שתי חברות, המרכיבות יחד 55% מהמדד. לדבריו, תעשיית השבבים המקומית אמנם נהנית מהביקוש ל-AI, אך גודל הציפיות מייצר רף גבוה שלעיתים מוביל לאכזבה. האם נוצרה כאן הזדמנות למשקיעים ישראלים?

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"מדד הקוספי הוא מדד גדול של 3.5 טריליון דולר, בערך פי 9 ממדד ת"א 35, וזה אחרי שהוא איבד 20% מהערך" מתאר טל, "שנה אחורה, המדד הפגין ביצועים של מעל 100%, מטורפים גם מול מדדים אחרים במערב. המדדים באסיה, כמו בטייוואן וביפן, מפגינים ביצועים טובים בשנה האחרונה - אבל לא כמו בקוריאה".

מדובר בסיפור של שתי חברות בלבד. הראשונה היא סמסונג, תאגיד ענק בשליטת משפחת לי, שבו רק מניות המיעוט נסחרות בפועל בבורסה. כפי שמפרט טל, "היא עוסקת בטכנולוגיה, צ'יפים, טלוויזיות ומוצרים דיגיטליים". החברה השנייה היא SK Hynix, המפתחת ומייצרת שבבי זיכרון לחוות שרתים. "היא נחשבת לספקית המרכזית של אנבידיה, ולאחרונה אף נרשמה למסחר בארה"ב כמראה לבורסה הקוריאנית", מסביר טל.

מלכודת הציפיות של תעשיית השבבים

אך שתי חברות בלבד לא יכולות להסביר למה בורסה שלמה מתנהגת כך, אלא אם "ביחד, הן מהוות 55% ממדד המניות. זה כמו לבצע השקעה ממונפת על שבבי זיכרון ו־AI, לא בדיוק השקעה מפוזרת בשוק הקוריאני. זה ענף שיש בו עניין, לטוב ולרע", מסביר טל. חברות מוכרות כמו יונדאי ו־LG מתגמדות מול הצמד הזה, אף שכלל הכלכלה נהנית מהפריחה שמחלחלת גם לפיננסים ולתעשייה. הרקע הכלכלי כולל גם צמיחה גבוהה יחסית למדינות המפותחות, המגיעה ל־2.5% לנפש בשנה בשל הילודה הנמוכה והירידה באוכלוסייה.

בהתמקדות בחברות הללו בלבד, "אסקיי עלתה למעלה מ־500% וסמסונג עלתה יותר מ-300% בשנה האחרונה. זאת בשל גידול דרמטי ברווחים מחטיבות השבבים של החברות. אנחנו בסופר סייקל של AI, ההשקעות בצמיחה אדירה, והביקושים לשבבים בשיא כל הזמנים", מפרט טל ומוסיף כי "בתקופות חיוביות זה יתרון גדול למשקיע, אבל כשהסנטימנט משתנה זה משפיע לרעה. כל שינוי בציפיות הרווח לגבי שתי החברות הספציפיות מגיע באופן ישיר למדד הקוריאני".

כאן מגיע המפנה המוזר ביותר. למרות שסמסונג הציגה ברבעון השני זינוק של כמעט פי 19 ברווח התפעולי והכתה את התחזיות, המשקיעים בחרו להעניש את המניה. "למשקיעים יש ציפיות מוגזמות" מסביר טל. לדבריו, השוק הגיע לרוויה והמשקיעים העדיפו "למכור את החדשות" (אסטרטגיית מסחר במסגרתה מוכרים מניה מייד כשמתפרסמות חדשות טובות, כשההייפ סביבה בשיאו, ע"א), לצד חששות חדשים מפני עודף כושר ייצור של שבבים בשנים הבאות. החשש מפני אי-עמידה ברף הציפיות הגבוה הוביל ליציאה דרמטית של כספי משקיעים זרים מהבורסה הקוריאנית, בהיקף של 64 מיליארד דולר מתחילת השנה, שמתוכם 30 מיליארד דולר זרמו החוצה בחודש יוני בלבד. הכסף הזה נדד "בעיקר לשווקים פחות ריכוזיים ויותר דפנסיביים, דוגמת יפן, הונג קונג וארה"ב", אומר טל.

האפשרויות שעומדות בפני המשקיע הישראלי

במבט קדימה, טל מציג אופטימיות זהירה. "בזכות הירידות, מכפילי הרווח נהיים הרבה יותר אטרקטיביים בראיה היסטורית, כפול 5-6 על הרווחים ל־2027. זה נמוך לעומת טייוואן ששם נסחרים פי 16, ובנאסד"ק זה 20+. הרבה יותר אטרקטיבי מאשר לפני מספר שבועות", הוא מסביר. לצד זאת, הוא מציין את הערכות הגופים הפיננסיים הגדולים, בהם גולדמן סאקס וג'יי־פי מורגן, "שמעריכים שמדד המניות הקוריאני יגיע ל־9 אלף נקודות עוד שנה לעומת כ־7,300 היום".

למרות האופטימיות, הוא מזהיר כי "צריך לעקוב אחרי העמידות של הביקושים ולוודא שהם לא נחלשים ביחס להיצע". הוא מבהיר כי "המשקיעים מאוד תזזיתיים, נוצר מצב שצריך להכות את התחזיות מספיק חזק כדי להביא לעליה במניה", ומדגיש את הצורך לבחון אם תנועות ההון של הזרים החוצה יימשכו. בנוסף "אנחנו נמצאים בסביבה של עליית אינפלציה, בין השאר בשל יבוא האנרגיה הנרחב של קוריאה, וריבית שצפויה לעלות מ-2.5% היום ל-3% בשנה הקרובה. ואת זה השוק פחות אוהב".

טל מוסיף: "החשיפה של הישראלים לקוריאה אמנם קטנה ונעשית בעיקר דרך תעודות סל וקרנות נאמנות, אך למי שמאמין בהמשך הביקוש לשבבים, המכפילים נראים אטרקטיביים יותר מאשר לפני מספר שבועות, וזה תומך בהשקעה", מבהיר טל ומוסיף "כעת, המכפילים נראים אטרקטיביים יותר ביחס לחודשים האחרונים, וזה תומך בהשקעה שם". מנגד, הוא מדגיש כי חשיפה ישירה כרוכה בסיכון ומסביר כי "שינויים קטנים בציפיות לגבי רווחי החברות המובילות ותמחור השבבים יכולים להשפיע משמעותית במדדים ריכוזיים כמו הקוספי". 

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