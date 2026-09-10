האם פרויקט גדול נוסף בתל אביב יתעכב בשל זיהום קרקע? בתקופה האחרונה הופנה זרקור לטענות בנוגע לזיהום בשדה דב, שם מתוכננת הקמת שכונה גדולה ויוקרתית עם כ־16 אלף דירות. כעת מתברר כי זיהום אחר, קטן יותר, בקרקע במרכז העיר, טרם טופל באופן מלא - אף שמקודמת שם תוכנית חדשה, ולמרות דרישות שנשלחו מהמשרד להגנת הסביבה לרשות מקרקעי ישראל עוד ב־2017.

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מדובר בתוכנית תא/4916 - על קרקע שבה פעל בעבר תע"ש ערבי נחל, או תע"ש על פרשת דרכים, מפעל של התעשייה הצבאית. כיום הקרקע פנויה וריקה מבנייה. בדיקות שונות גילו בה זיהום נרחב - כמו בקרקעות רבות שעליהן פעלו מפעלי תע"ש. הקרקע שווקה כבר לפני שנים, אושרה בה תוכנית בינוי, וכעת מקודמת בה תוכנית חדשה - אך הזיהום עצמו עוד לא טופל במלואו.

"עדיין בתהליך"

מפעל תע"ש ערבי נחל פעל על הקרקע בצומת הרחובות ערבי נחל ויגאל אלון מ-1948 ועד 1980. מדובר היה במפעל תחמושת זעירה, ששימש בין היתר לצחצוח וניקוי תרמילים והחזקת חומרים שונים. בשנות ה־80 של המאה הקודמת הוא נסגר סופית.

בשנת 2017 הקרקע שווקה על ידי רמ"י, והחברה שזכתה בה היא יוניון השקעות ופיתוח, תמורת כ־155 מיליון שקל. ביוני אותה שנה נשלח מכתב ממחוז מרכז במשרד להגנת הסביבה לאנשי רמ"י, ובו נכתב בין היתר כי "נמצאה באתר קרקע מזוהמת מאוד במתכות כבדות וסולפטים. בעקבות זאת נחפרו וסולקו מהאתר 400 טון של קרקע מזוהמת במתכות. אזורי חפירות הקרקע המזוהמת כוסו ולא בוצע דיגום קרקע מוודא ניקיון על פי דרישתנו. במסגרת בדיקות הקרקע לא בוצעו בדיקות ממיסים אורגניים נדיפים וחצי נדיפים כמקובל כיום. באתר לא בוצעו סקרי גז קרקע על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה כמקובל כיום. בבדיקות שערכה רשות המים לפני יותר מעשור נמצא מתחת לאתר ובסביבתו הקרובה זיהום כבד בממיסים אורגניים נדיפים".

בדיקה שביצעה רשות המים, באמצעות חברת אתגר א. הנדסה, העלתה כי "באתר קיימים מוקדי זיהום רחבי-היקף", וכי "אותרו זיהומים גבוהים מאוד המסכנים את מקורות המים ואת בריאות הציבור".

באותו מכתב ששלח המשרד להגנת הסביבה פורטה רשימת דרישות בעקבות מצב הקרקע. בין היתר הועלו דרישות לבצע סקרי גז קרקע; להגיש למשרד תוכנית סקר קרקע כדי לוודא ניקיון השטח ממתכות כבדות וסולפטים, וכדי לאתר את גבולות הזיהום בממיסים; לבצע פינוי קרקע מזוהמת וכן פסולת בניין מהאתר; ולבצע דיגום קרקע מוודא ניקיון.

הוועדה אישרה לקדם

בשבוע שעבר אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב־יפו להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בקרקע המדוברת - אך על פי תגובת העירייה, עד היום לא בוצעו כל הדרישות לטיהור וניקוי הקרקע. "בהתאם להוראות התוכנית, תנאי לקבלת כל היתר בשטח התוכנית הוא ביצוע תוכנית דיגום לגזי קרקע וקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה והרשות העירונית לאיכות הסביבה ולקיימות", נמסר מהעירייה. לדבריה, "באשר לדרישות המפורטות, הטיפול טרם הושלם והוא עדיין בתהליך. המשך הטיפול והעמידה בדרישות ייבחנו במסגרת התהליך. בכל מקרה, קבלת היתר בשטח התוכנית מותנית בביצוע תוכנית הדיגום ובקבלת האישורים הנדרשים".

עשורים של זיהום: גלגולי הקרקע של מפעל תע"ש שנות ה־80 | סגירת המפעל

2003 | אישור תוכנית ראשונה במתחם

2017 | שיווק הקרקע על ידי רמ"י לחברת יוניון.

שליחת מכתב הדרישות מהמשרד להגנת הסביבה לרמ"י

2021 | הגשת התוכנית החדשה

2026 | המלצת הוועדה המקומית להפקדת

התוכנית החדשה בוועדה המחוזית

מרמ"י נמסר: "בהתאם לתנאי המכרז נקבע כי על הזוכה לבצע במלואן את דרישות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בזיהום. האחריות על ביצוע הדרישות מוטלת על המשרד להגנת הסביבה ו/או העירייה".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "המשרד מלווה את הליך חקירת ושיקום הקרקע במתחם תע"ש ערבי נחל משנת 1999. בשלב זה המשרד ממתין לקבלת דוחות הממצאים של הסקרים והדיגומים שצפויים להתבצע בהתאם לתוכניות שאושרו. רק בתום בחינת הממצאים ניתן יהיה לקבוע אם נדרשות פעולות נוספות לטיפול בקרקע ובאילו תנאים סביבתיים ניתן יהיה לקדם את הבנייה".

נדגיש כי התוכנית המקודמת כעת על הקרקע היא תוכנית חדשה ומעודכנת, שנמצאת בתהליכי אישור ותידרש עוד תקופה - כולל אישור הוועדה המחוזית, מעבר של שלב ההתנגדויות ועוד. אך העובדה היא שעד היום, כמעט עשור לאחר מכתב הדרישות של המשרד להגנת הסביבה, כלל הפעולות לטיהור הקרקע טרם בוצעו. במצב העניינים הנוכחי, נראה שלא ניתן יהיה לקדם את הבנייה.

75 קומות ורק 230 חניות

גם ללא סוגיית זיהום הקרקע וטיהורה הנדרש, מדובר בתוכנית מסקרנת מאוד - מרחק קצר מרכבת מרכז בת"א. התוכנית הראשונה על הקרקע, בשטח כ־4 דונמים, אושרה עוד בשנת 2003, ואפשרה הקמת מתחם שיהיה בעיקרו לתעסוקה, בשטח בנוי כולל של כ-25 אלף מטרים. התוכנית החדשה מאפשרת בנייה בהיקף של פי ארבעה כמעט - 90,650 מ"ר תעסוקה, 5,000 מ"ר מבני ציבור ועוד 2,000 מ"ר מסחר, במגדל בן 75 קומות.

לפי התכנון, המגדל יתנשא ל-340 מטרים - אחד הגבוהים בישראל לפי המצב המצוי והמתוכנן כיום. לשם השוואה, מגדל ביונד, המגדל הבנוי הגבוה ביותר כיום, מתנשא לכ־307.5 מטרים; מגדל הספירלה שבבנייה יהיה בגובה 335 מטרים. ה"וורטיקל סיטי" במתחם הבורסה ברמת גן יכלול מגדל של כ־380 מטרים, מגדל בין ערים מתוכנן להגיע לגובה של 400 מטרים, ומגדל 120, גם הוא במתחם הבורסה, מתוכנן להגיע ל־520 מטרים.

כל קומה במגדל המתוכנן תשתרע על כ־1,800 מטרים. מאחר שהוא ממוקם סמוך לאמצעי הסעת המונים, קיימים ומתוכננים - הקו האדום של הרכבת הקלה והקו הסגול המתוכנן, קו M1 המתוכנן של המטרו ועוד - תקני החנייה בו נמוכים מאוד. למרות שהמגדל יוכל לאכלס אלפי עובדים, הוא מציע רק כ־230 מקומות חניה לרכב פרטי בסה"כ, כ־334 מקומות לאופנועים ועוד כ־902 מקומות לאופניים. תקן החנייה לשטחי המסחר במגדל הוא אפס.