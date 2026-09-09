המכרז הגדול של פרשקובסקי הסתיים. כמה דירות נמכרו?

כ־53 דירות נמכרו במסגרת "מכרז הדירות הגדול" שערכה חברת פרשקובסקי בחודש שעבר, כך עולה מדברי הנהלת החברה בשיחת משקיעים. זאת, לאחר שבחברה הצהירו עם השקת המהלך כי מאות דירות יוצעו למכירה במסגרת המכרז, בפרויקטים בשלבי בנייה ואכלוס שונים. המהלך יצר עניין רב, ובחברה דיווחו כי מעל 100 אלף איש נכנסו לאתר האינטרנט של המכרז, שלווה גם בקמפיין פרסומי בהשתתפות אלי פיניש, בהשקעה שעל פי החברה עמדה על כ־15 מיליון שקל.

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מדובר בקצב מכירות יפה יחסית לתקופה הנוכחית, שבה שוק המגורים מתמודד עם האטה בקצב העסקאות, אף שהיקף המכירות בפועל נמוך ממספר הדירות שהוצעו במסגרת המכרז.

לדברי ההנהלה, מספר הפניות וההצעות היה גבוה משמעותית ממספר הדירות שנמכרו בפועל, בין היתר משום שהיו הצעות שונות שהתייחסו לאותן דירות: "קיבלנו הרבה יותר פניות והצעות, היו חלק מההצעות שהיו פשוט חופפות לאותן דירות, ובסופו של דבר זה הושלם ל-53 מכירות. אנחנו כמובן נהנים מהמון לידים והמון חשיפה שקיבלנו במסגרת המכרז, ואנחנו נערכים כמו שנאמר ליצור קשר עם המשתתפים ובעצם להגדיל את המכירות גם בתקופות הבאות", אמר מוטי נחמיאס, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, באותה שיחה.

מהלך שנועד להגדיל את קצב המכירות

פרשקובסקי יצאה למהלך על רקע ההאטה בשוק המגורים והניסיון של חברות הנדל"ן למצוא דרכים חדשות להגדיל את קצב המכירות. במסגרת המכרז, שנמשך 72 שעות, יכלו המשתתפים להגיש עד שלוש הצעות לרכישת דירות חדשות בפרויקטים של החברה ברחבי הארץ. לכל דירה נקבע מחיר מינימום, וההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה מעל מחיר זה הוגדרה כהצעה הזוכה.

ההשתתפות במכרז חייבה הפקדת ערבות בנקאית של 25 אלף שקל. כל ערבות אפשרה להגיש עד שלוש הצעות עבור שלוש דירות שונות, כאשר ניתן היה לממש זכייה בדירה אחת בלבד עבור כל ערבות.

בפרשקובסקי הציגו את מחירי המינימום כחלק מרכזי במהלך השיווקי, וציינו כי הם נמוכים ביותר מ־10% ממחירי המכירה בפועל של דירות דומות בפרויקטים של החברה. כך, למשל, מחיר המינימום לדירת 3 חדרים בפרויקט HaGaDa ברחוב בני דן בתל אביב עמד על 5.2 מיליון שקל; בפרויקט גליל ים בהרצליה נקבע מחיר מינימום של 3.12 מיליון שקל לדירת 3 חדרים; ובפרויקט מורדות לינקולן בחיפה הוצעה דירת גן בת 3 חדרים במחיר מינימום של 1.98 מיליון שקל.

ההצעות שהוגשו במכרז נשמרו חסויות, והזוכים נדרשו לחתום על הסכם המכר בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה.