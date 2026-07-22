שוק הדיור

פרשקובסקי משיקה מכרז דיגיטלי למכירת דירות; תשקיע כ־15 מיליון שקל בקמפיין

ההאטה בשוק המגורים ממשיכה להוביל את היזמים לחפש דרכים חדשות למשוך רוכשים. כך, חברת פרשקובסקי הודיעה הבוקר על מהלך שיווקי חדש: אירוע מכירת נדל"ן דיגיטלי, שבמסגרתו יוכלו המשתתפים להגיש עד שלוש הצעות לרכישת דירות חדשות במספר פרויקטים של החברה ברחבי הארץ.

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המכרז ייפתח ב־9 באוגוסט ויימשך 72 שעות. במהלך התקופה יוכלו המשתתפים להגיש באמצעות אתר ייעודי הצעות לרכישת דירות, כאשר לכל דירה נקבע מראש מחיר מינימום, וההצעה הגבוהה ביותר שתוגש מעליו תוכרז כזוכה. ההשתתפות במכרז מותנית בהפקדת ערבות בנקאית בסך 25 אלף שקל. כל ערבות תאפשר למשתתף להגיש עד שלוש הצעות לרכישת שלוש דירות שונות, אולם כל משתתף יוכל לממש זכייה בדירה אחת בלבד עבור כל ערבות שהפקיד.

ומה לגבי המחירים? בפרשקובסקי מסבירים כי מחירי המינימום במכרז נמוכים ביותר מ־10% ממחירי המכירה בפועל של דירות דומות בפרויקטים של החברה. כך, למשל, בפרויקט HaGaDa ברחוב בני דן בתל אביב נקבע מחיר מינימום של 5.2 מיליון שקל לדירת 3 חדרים, בפרויקט גליל ים בהרצליה עומד מחיר המינימום לדירת 3 חדרים על 3.12 מיליון שקל, ובפרויקט מורדות לינקולן בחיפה תוצע דירת גן בת 3 חדרים במחיר מינימום של 1.98 מיליון שקל.

בחברה מדגישים כי כל ההצעות שיוגשו יהיו חסויות לחלוטין, כך שלא יוצגו סכומי ההצעות או פרטי המשתתפים. הזוכים יידרשו לחתום על הסכם המכר בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הזכייה. המכרז ינוהל בפיקוח משרד עורכי הדין פישר (FBC & Co.) ומשרד רואי החשבון בייקר טילי ישראל, בהתאם לתקנון שפורסם באתר החברה. פרשקובסקי צפויה לעלות בקמפיין פרסומי בהשתתפות אלי פיניש, באמצעות משרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב, בהשקעה של כ־15 מיליון שקל.

תכנון

הוועדה המחוזית אישרה: דיור מוגן במגדל החדש של ביג בגלילות

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב החליטה השבוע להפקיד תוכנית לדיור מוגן במתחם ביג גלילות, באמצעות הסבת שטחים שאושרו בתוכנית המקורית לתעסוקה.

ביג גלילות כולל כיום את מתחם המסחר ביג פאשן ומעליו מגדל משרדים, אולם לחברות ביג ואלייד יש זכויות בנייה למגדל משרדים נוסף. התוכנית החדשה, שנערכה על ידי משרד "יסקי-מור-סיון", מאפשרת להסב כ-46 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה לטובת דיור מוגן.

לפי התוכנית המגדל, בן 50 הקומות, ייבנה כך שתהיה הפרדה מלאה בין שני השימושים - לא רק בקומות, אלא גם מבחינת החניון, המעליות, הלובי והכניסות.

התוכנית החדשה אינה מבקשת תוספת זכויות בנייה, ואף לא תוספת של חניות, והמגדל החדש ומעורב השימושים יתבסס על החניונים הקיימים. נראה כי קומות הדיור המוגן יהיו בחלקו התחתון של המגדל, וקומות המשרדים בחלקו העליון.

המגדל הראשון כולל כ-80 אלף מ"ר משרדים על פני 45 קומות, ובין השוכרות הבולטות חברת הפינטק פיוניר, ששכרה 12 אלף מ"ר, חברת הסייבר NSO ששכרה כ־7,500 מ"ר וחברת המכשור הרפואי מדטרוניק עם 2,500 מ"ר.

תכנון

תוכנית להרחבת בית החולים שיבא: יכלול 3,300 מיטות

הות"ל החליטה השבוע לקדם תוכנית להכפלת גודלו של בית החולים שיבא, כך שיכלול כ-3,300 מיטות אשפוז. התוכנית תועבר כעת להערות הציבור. שיבא הוא כבר היום בית הולים הגדול בארץ, ובשנים האחרונות הוא נכלל ברשימת בתי החולים הטובים בעולם של חברת statista .

התוכנית נועדה לתת מענה לצורכי מערכת הבריאות עד שנת היעד 2045, ובמסגרתה יוגדל מספר מיטות האשפוז מ-1,860 ל-3,303, וכן הרחבה של שטחי הטיפול, המחקר וההוראה.

התוכנית תתייחס לתחנת המטרו של קו M 3 שעתידה לקום בתחום בית החולים, ולתחנת הקו הסגול של הרכבת הקלה. התוכנית אף מסדירה את מנחת המסוקים הקרקעי הקיים בבית החולים קיום ומאפשרת הקמת שני מנחתי מסוקים נוספים.

התוכנית נערכה על ידי משרד HQ אדריכלים.

קרקעות

נכנסה לתוקף רפורמת ההשגות על שומות של רמ"י: ההליך יתקצר

בתחילת החודש נכנסה לתוקף רפורמה שנועדה לקצר את הליך ההשגה על שומות רשות מקרקעי ישראל.

השומות הקובעות את שוויין של קרקעות המדינה נערכות על ידי שמאי מקרקעין מטעם רמ"י, בעסקאות הפטורות ממכרז. מבצע העסקה מול המדינה רשאי להגיש על כך השגה אל השמאי המחוזי באגף שומת מקרקעין של משרד המשפטים, אם לדעתו השומה אינה נכונה. גם על החלטת השמאי המחוזי ניתן להשיג השגה - וזו תגיע לדיון בפני ועדת ההשגות.

לפי נתוני רמ"י, עד היום השגה ראשונה בפני שמאי מחוזי ארכה בממוצע כ-200 ימים, השגה נוספת בפני ועדת ההשגות כ-700 ימים נוספים, ובין שני השלבים חלפו בממוצע עוד כ-100 ימים. המשמעות הייתה הליכים שנמשכו לעיתים קרובות למעלה משנתיים וחצי.

במסגרת הרפורמה נעשתה אבחנה בין גובה התיקים: נקבע כי תיקים שבהם דרישת התשלום היא מעל 2 מיליון שקל ידונו בערכאת השגה אחת בלבד - ועדת השגות מחוזית או ועדת השגות עליונה. נוסף לכך, יוקמו עשרה הרכבים של ועדות השגות מחוזיות בפריסה ארצית.

על פי יעדי הרפורמה, "זמן הטיפול בהשגה ראשונה צריך לרדת מ-200 ל-150 ימים, וזמן הטיפול בוועדות ההשגות יתקצר מ-700 ל-220 ימים בלבד. המשמעות היא כי ברוב המקרים ניתן יהיה להשלים את הליך ההשגה בתוך פחות משנה, במקום להמתין שנים לקבלת הכרעה סופית".