תיאבון הנדל"ן של חברת הביטוח מגדל נמשך. אתמול הודיעה חברת הנדל"ן פרשקובסקי כי תמכור למגדל מחצית הזכויות בשלושה פרויקטים שונים שכוללים 800 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח. זרוע הנדל"ן של מגדל, היא למעשה (לו היו מפרידים אותה מחברת הביטוח) חברת הנדל"ן הרביעית בגודלה במשק, ורק לפני חודשיים השלימה עסקת ענק בקניון הזהב בראשל"צ. מניית פרשקובסקי זינקה ב-8% מתחילת השבוע, ועלתה ב-70% בשלוש השנים האחרונות. שווי השוק של החברה עומד על 3 מיליארד שקל.

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מגדל תרכוש מחברת פרשקובסקי השקעות ובניין 800 יחידות דיור להשכרה בשכונת בן שמן בעיר לוד, בבאר יעקב ובגני אז"ר ברמת גן. לאחר המכירה פרשקובסקי תמשיך להעניק שירותי ניהול מלאים לכלל יחידות הדיור בפרויקטים. להערכת פרשקובסקי, תזרים המזומנים החזוי עבורה מהעסקה הינו כ-156 מיליון שקל. החברה הכירה ברווח של כ-111 מיליון שקל מהעסקה.

רונן אגסי, מנכ''ל מגדל ביטוח / צילום: ניקולה וסטהפל

באשר לפרויקטים, בפרויקט בשכונת בן שמן בלוד שבנייתו הושלמה נכללות 286 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח וכן כ-1,800 מ"ר של שטחי מסחר. תמורת 50% מפרויקט בן שמן בלוד פרשקובסקי תקבל תמורה של כ-301 מיליון שקל. הפרויקט של פרשקובסקי בבאר יעקב, נכס המצוי בשלבי בנייה מתקדמים, יכלול 298 יחידות דיור המיועדות להשכרה ארוכת טווח.

תמורת 50% מפרויקט באר יעקב פרשקובסקי תקבל תמורה של כ-330 מיליון שקל. בפרויקט של פרשקובסקי בגני אז"ר ברמת גן, קרקע המיועדת לבניית 195 יח"ד (עם אפשרות להגדלה ל-215 יח"ד בכפוף לאישור הקלות) וכן כ-700 מ"ר שטחי מסחר. תמורת 50% מפרויקט גני אז"ר ברמת גן, פרשקובסקי תקבל תמורה של כ-66 מיליון שקל.

כזכור, רק בתחילת יולי נכנסה חברת הביטוח לשורת עסקאות נדל"ן, ובהן רכישת רבע מקניון הזהב בראשון לציון וקומת מסחר חדשה המוקמת בקניון, בעסקה בהיקף של 840 מיליון שקל. בנוסף, רכשה מגדל 14% מחברת גיא ודורון לוי תמורת 325 מיליון שקל, וחמישית מאשטרום מגורים להשכרה תמורת 451 מיליון שקל.