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ביטוח רכב

החברות שיבטחו את כל צי הרכב של המדינה

הפניקס, מגדל וווישור זכו במכרז הביטוח הממשלתי, שנחשב לגדול מסוגו בישראל ומוערך בכ־400 מיליון שקל • לראשונה, ההסדר יכלול גם את כלי הרכב של משרתי הקבע בצה"ל • ווישור צופה הכנסות של כ־65 מיליון שקל בעקבות הזכייה, ומנייתה עולה בכ־2%

נתנאל אריאל 13:49
אילוסטרציה: Shutterstock, alexfan32
אילוסטרציה: Shutterstock, alexfan32

כ־70 אלף כלי רכב של עובדי המדינה ואנשי הקבע בצה"ל יוכלו להיות מבוטחים בשנה הקרובה בהפניקס, מגדל וווישור. המכרז מוערך בהיקף של כ־400 מיליון שקל. ווישור מעריכה כי בעקבות הזכייה תרשום הכנסות של כ־65 מיליון שקל.

עובדי מדינה שיבחרו בכך יוכלו ליהנות גם בשנת 2027 מתנאים מוזלים בביטוחי הרכב שלהם. אגף החשב הכללי במשרד האוצר הודיע כי במכרז לשנה הקרובה זכו חברות הביטוח הפניקס, מגדל וווישור (WeSure), שיוכלו לספק כיסוי ביטוחי ליותר מ־70 אלף כלי רכב. היקף המכרז מוערך בכ־400 מיליון שקל, לעומת כ־350 מיליון שקל בשנה שעברה, והוא נחשב לגדול מסוגו בישראל.

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לראשונה צירף השנה האוצר להסדר גם את כלי הרכב של משרתי הקבע בצה"ל. באוצר מקווים כי המהלך יביא להצטרפותם של אלפי אנשי קבע להסדר הביטוח הממשלתי, באופן ש"יאפשר להם ליהנות מתנאים אטרקטיביים ומותאמים למגמות המשתנות בשוק הביטוח".

עבור ווישור מדובר בזכייה חמישית ברציפות במכרז, לאחר שהחברה זוכה בו מדי שנה מאז 2022. מגדל זוכה זו השנה השנייה ברציפות, ואילו הפניקס חוזרת לרשימת הזוכות לאחר שלא זכתה במכרז לפחות מאז תחילת העשור הנוכחי.

בווישור מיהרו לעדכן את המשקיעים בעקבות הזכייה, והעריכו כי במסגרת ההסדר היא צפויה לבטח כ־11.3 אלף כלי רכב. ככל הנראה מדובר בירידה לעומת השנה שעברה, בין היתר משום שהפעם ווישור היא אחת משלוש חברות שזכו במכרז. בחברה מעריכים כי הפרמיות השנתיות שתקבל בעקבות ההסכם יסתכמו בכ־65 מיליון שקל. בעקבות ההודעה, מניית ווישור עולה בכ־2% במסחר בבורסה.

באגף החשב הכללי מציינים כי "המכרז גובש מתוך תפיסה המשלבת את כוח הקנייה הממשלתי עם כלים תחרותיים ודיגיטליים". ההסדר כולל, בין היתר, תמחור דיפרנציאלי שעשוי להוזיל את הביטוח לנהגים זהירים, פטור מהשתתפות עצמית במקרים מסוימים והרחבות לפוליסה, ובהן שירותי דרך וגרירה ואפשרות לביטוח נהג צעיר לפי ימים.

באוצר מוסיפים כי בשנה שעברה 66% מהעובדים הצטרפו להסדר באופן דיגיטלי, "בלחיצת כפתור וללא צורך בפנייה למוקדי השירות".

יצוין כי גם ללא קשר למכרז הממשלתי, בשנה האחרונה נרשמה ירידה משמעותית במחירי ביטוחי הרכב.