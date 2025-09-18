החברות שיבטחו את כל צי הרכב של המדינה

עובדי המדינה יזכו ברובם הגדול להוזלת הפרמיה בעת חידוש הפוליסה הקרוב. זאת, בעקבות תוצאות מכרז ביטוח הרכב הגדול בישראל, של החשב הכללי במשרד האוצר.

בחשכ"ל הודיעו היום (ה') כי החברות WeSure ומגדל זכו במכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה לשנת 2026. שתי החברות יבטחו למעלה מ-70 אלף כלי רכב, בהיקף כספי מוערך של למעלה מ-350 מיליון שקל.

"התוצאות שהושגו במכרז בשנת 2026 נמוכות ממחירי הענף ברוב דגמי הרכב", התגאו באוצר במחירים שהשיגו עבור עובדי המדינה. "השנה, כ-70% מהעובדים ייהנו מהוזלה בתעריף הביטוח. זהו הישג משמעותי על אף ההתייקרות הכללית הקיימת בענף ביטוח הרכב".

ואכן, זוהי בשורה טובה לעובדי המדינה וגמלאיה שמבטחים את רכביהם דרך הפוליסה הייעודית. אבל לא בטוח שהיא תרשים את שאר הציבור, שמצפה מהאוצר ומרשות שוק ההון הכפופה לשר האוצר לדאוג לבלימת התייקרויות ביטוח הרכב לכל הנהגים בישראל.

במסגרת המכרז החדש, תעריפי ההשתתפות העצמית ייקבעו בהתאם למאפייני המבוטח, כך שנהגים ללא תביעות רבות בעברם הביטוחי ייהנו מהנחה בביטוח ומהשתתפות עצמית נמוכה משמעותית.