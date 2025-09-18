ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ החברות שיבטחו את כל צי הרכב של המדינה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ביטוח רכב

החברות שיבטחו את כל צי הרכב של המדינה

החשכ"ל הודיע כי WeSure ומגדל זכו במכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה לשנת 2026 • שתי החברות יבטחו למעלה מ-70 אלף כלי רכב, בהיקף כספי מוערך של למעלה מ-350 מיליון שקל • בעקבות המכרז, עובדי המדינה יזכו ברובם להוזלת הפרמיה בעת חידוש הפוליסה הקרוב

אורן דורי 15:48
אילוסטרציה: Shutterstock, alexfan32
אילוסטרציה: Shutterstock, alexfan32

עובדי המדינה יזכו ברובם הגדול להוזלת הפרמיה בעת חידוש הפוליסה הקרוב. זאת, בעקבות תוצאות מכרז ביטוח הרכב הגדול בישראל, של החשב הכללי במשרד האוצר.

אושרה פריצת תקציב המדינה ל-2025 בוועדת הכספים
בלעדי | באוצר מתכננים שינוי בהטבות המס למחזיקי רכב צמוד. כל הפרטים

בחשכ"ל הודיעו היום (ה') כי החברות WeSure ומגדל זכו במכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה לשנת 2026. שתי החברות יבטחו למעלה מ-70 אלף כלי רכב, בהיקף כספי מוערך של למעלה מ-350 מיליון שקל.

"התוצאות שהושגו במכרז בשנת 2026 נמוכות ממחירי הענף ברוב דגמי הרכב", התגאו באוצר במחירים שהשיגו עבור עובדי המדינה. "השנה, כ-70% מהעובדים ייהנו מהוזלה בתעריף הביטוח. זהו הישג משמעותי על אף ההתייקרות הכללית הקיימת בענף ביטוח הרכב".

ואכן, זוהי בשורה טובה לעובדי המדינה וגמלאיה שמבטחים את רכביהם דרך הפוליסה הייעודית. אבל לא בטוח שהיא תרשים את שאר הציבור, שמצפה מהאוצר ומרשות שוק ההון הכפופה לשר האוצר לדאוג לבלימת התייקרויות ביטוח הרכב לכל הנהגים בישראל.

במסגרת המכרז החדש, תעריפי ההשתתפות העצמית ייקבעו בהתאם למאפייני המבוטח, כך שנהגים ללא תביעות רבות בעברם הביטוחי ייהנו מהנחה בביטוח ומהשתתפות עצמית נמוכה משמעותית.