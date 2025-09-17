אושרה פריצת תקציב המדינה ל-2025 בוועדת הכספים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ד') את תקציב המדינה המעודכן לשנת 2025. כעת, יועבר התקציב המתוקן לאישור סופי, בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

התקציב המעודכן ל-2025 מגדיל את מסגרת ההוצאה הממשלתית בכ-31 מיליארד שקל ומעמיק את הגירעון ל-5.2%. זאת כדי להתמודד עם הוצאות המלחמה, שמתמשכת הרבה מעבר לכפי שתוכנן בעת גיבוש התקציב המקורי ל-2025.

יתכן שזו לא תהיה פריצת התקציב האחרונה ל-2025. התוספת שהוקצתה אמורה לכסות רק על מבצעים שכבר הסתיימו - "עם כלביא" באיראן ו"מרכבות גדעון א'" - בעוד שעלות המבצע האקטואלי לכיבוש העיר עזה לא נכללת בפתיחת התקציב.

בינתיים, תקציב 2026 עדיין תקוע. בלו"ז רגיל, בספטמבר היה אמור התקציב לשנה הקרובה להיות כבר אחרי אישור ב"ליל ממשלה". אלא שכרגע, הוא ממתין לקבל החלטות בדרג הפוליטי. בנוסף, אגף התקציבים פועל ללא ראש שיוכל לדחוף את התקציב קדימה, כאשר מועמדו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתפקיד, מהרן פרוזנפר, נפסל על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה בשבוע שעבר.