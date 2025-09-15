המינוי של סמוטריץ' נבלם? זה המקור של הנימוק המפתיע

מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

ייצוג הולם: חובה שמוטלת על הממשלה לתת ביטוי מתאים לקבוצות אוכלוסייה שונות בקרב העובדים בשירות המדינה.

ההקשר האקטואלי

בשבוע שעבר פורסם בגלובס כי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה החליטה לפסול את מינויו של מהרן פרוזנפר לתפקיד הממונה על התקציבים. הנימוק העיקרי: הממשלה הפרה את חובתה החוקית לייצוג נשים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי. על איזו חובה מדובר?

מה אומר הדין?

סעיף 15א לחוק שירות המדינה קובע חובת "ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה". כלשון החוק, "בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגם של בני שני המינים" ושל קבוצות אוכלוסייה נוספות. החובה לתת ייצוג הולם לנשים בגופים ציבוריים באה לידי ביטוי גם בחוקים נוספים, בהחלטות ממשלה ובהנחיות שונות.

בפברואר האחרון, בפסיקה נוספת שמכונה "בג"ץ שדולת הנשים", בית המשפט קבע כי על הממשלה לקבוע תוך 6 חודשים הנחיות שיעמדו בהוראות החוק והפסיקה לגבי חובת הייצוג ההולם, בכל הנוגע למינוי מנכ"לים למשרדי הממשלה ולמשרות המאוישות בפטור ממכרז.

בעקבות הפסיקה, נציבות שירות המדינה הנחתה שבעת בחינת מועמדות למשרות פטורות ממכרז שמובאות בפני ועדת המינויים, חלה חובה לבחון אם הגורם הממנה נקט מאמצים ראויים על מנת להציע מועמדת אישה לתפקיד. זאת לפי מספר קריטריונים: פנייה אקטיבית למועמדות שיש להן סיכוי סביר, מתן משקל ראוי לשאלת הייצוג ההולם וחובת תיעוד ממצאי הבחינה.

האם החובה מיושמת?

לפי סקירה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, היישום של חובת הייצוג לנשים רחוק מאוד מהנדרש. מאז 2003, רק כ־15% מכלל המינויים למנכ"לים היו נשים (38 מתוך 246), כאשר השפל נרשם תחת הממשלה הנוכחית והשיא תחת הממשלה הקודמת.

ממעקב של המוניטור אחר יישום שתי החלטות ממשלה בנושא עולה כי במסגרת היעד שהוצב לייצוג נשים (50%), יש חשיבות מכרעת להצבת יעדים ממוקדים ופרטניים, בהתאם למנעד הדירוגים גם במתח הדרגות הגבוהה ביותר.

