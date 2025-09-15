משרד האוצר צפוי לפרסם בקרוב רפורמה בהטבות שווי השימוש החודשי על כלי רכב מופחתי פליטה, הצמודים לעובדים.

● בחסות הנחות של עשרות אלפי שקלים - רכב בן שנה עשוי לעלות יותר מרכב חדש

● החל מ-150 אלף שקל: האירופאים מנסים לתת פייט לסינים עם דגם הרכב הזה

לגלובס נודע כי הרפורמה המתגבשת כיום באגף התקציבים במשרד האוצר אמורה להיכנס לתוקף בחודש ינואר הקרוב, והיא כוללת הפחתה בהטבת שווי השימוש על רכבי פלאג־אין (PHEV). במקביל, תוגדל ההטבה על כלי רכב חשמליים לגמרי.

ככל הידוע, ההטבה על כלי רכב היברידיים לא אמורה להשתנות - למעט עדכון מדדי שנתי.

שמירה על איזון תקציבי במקורב

מנתונים ראשוניים עולה כי הטבת שווי השימוש על רכבי פלאג־אין, העומדת על כ־1,130 שקל בחודש, צפויה לרדת בתחילת 2026 לסכום של 800-700 שקל בחודש. לעומת זאת, הטבת השווי על רכב חשמלי, העומדת כיום על כ־1350 שקל בחודש, תגדל לסכום משוער של 1,600-1,500 בחודש.

ההטבה על כלי רכב היברידיים תישאר דומה לנוכחית - כ־560 שקל לחודש. הסכומים הסופיים יכולים להשתנות. המהלך הכולל אמור לשמור על איזון תקציבי במקורב, כלומר ללא פגיעה מהותית או תוספת מהותית להכנסות המדינה ממסים.

הנחת העבודה מאחורי המהלך

הנחת העבודה של האוצר מאחורי המהלך היא שחלק גדול מהנסועה (קילומטראז') של רכבי הפלאג־אין בישראל בכלל, ורכבי ציים בפרט, מתבצע באמצעות מנוע הבנזין של רכבי הפלאג־אין.

רק חלק קטן מנהגי הציים נוהגים לטעון את הסוללה באופן סדיר מרשת החשמל על מנת להפיק את הטווח המרבי מנסיעה על חשמל בלבד.

הסיבה לתופעה, בין השאר, היא שהמעסיקים מכסים לעובדים באופן מלא את הוצאות הדלק אולם לא את הוצאות הטעינה החשמלית.

יצוין כי עד כה החדירה של רכבי הפלאג־אין לפלח ציי הרכב בישראל הייתה מוגבלת, ורק בשנה האחרונה היא החלה להתרחב משמעותית - עם כניסתם של רכבי פלאג־אין מוזלים מתוצרת סין לשוק. עם זאת בשלב הנוכחי רוב כלי הרכב בציים עדיין מצוידים בהנעה היברידית רגילה.

בענף הרכב הדעות חלוקות לגבי השפעת המהלך, אם אכן יתממש. יבואנים אומרים כי "המרוויחים" העיקריים מהמהלך יהיו הדגמים ההיברידיים המקובלים, שכעת הטבת השווי שלהם תהיה קרובה יותר לזו של רכבי הפלאג־אין.

מנגד טוענים אחרים בענף כי להפחתה כזו תהיה "השפעה זניחה", מכיוון שלמעסיקים עדיין יש תועלת גדולה יותר מרכבי פלאג־אין, שצריכת הדלק הממוצעת שלהם נמוכה משמעותית וכך גם הפליטה שלהם.

לפיכך הם עשויים לתמרץ את העובדים להצטייד בהם באמצעות "הטבות גישור", שיפצו על ירידת סכום הטבת שווי השימוש.

נוסף על כך, בענף קיימת הסכמה שכלי הרכב החשמליים לגמרי ייהנו מהשינוי באופן שולי בלבד. זאת בשל העובדה שנוחות השימוש הכללית בהם מבחינת העובדים עדיין אינה מקבילה לזו של כלי רכב המשלבים מנוע בנזין ומנוע חשמלי - לפחות עד הופעת דור חדש של דגמים שלהם טווחים ארוכים מאוד במחירים נגישים.

ממשרד האוצר נמסר כי התקנות לעניין שווי השימוש מצויות בעבודת מטה של גורמי המקצוע במשרד האוצר במטרה לפרסמן להערות הציבור בהקדם.