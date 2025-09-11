החל מ-150 אלף שקל: האירופאים מנסים לתת פייט לסינים עם דגם הרכב הזה

תערוכת הרכב הבינלאומית של גרמניה נחשבה בעבר למפגן הכוח החשוב ביותר של תעשיית הרכב האירופית בכלל והגרמנית בפרט. המקומיים נהגו להציג בתערוכה, עבור הקהל הגרמני והעולמי, עשרות דגמים סדרתיים חדשים ודגמי תצוגה עתידניים.

מנגד, היצרנים הזרים, ובמיוחד הסיניים, רוכזו בתערוכה באולמות צדדיים ונחבאים. אבל השנה התהפכו היוצרות באופן סימבולי ליחסי הכוחות הנוכחיים בתעשיית הרכב העולמית. בעוד שהאירופים נמנעו מלהשתתף, או הסתפקו בנוכחות סמלית, מותגים ודגמים סיניים - חשמליים ואחרים - כבשו את מרכז הבמה. רובם מכוונים כיום לפלח המרכזי של השוק, והם יגיעו אלינו בחודשים הבאים, ויחריפו עוד יותר את מלחמת המחירים.



1 דיפאל S05: קומפקטית, וענקית מפנים

מחיר משוער: 160-170 אלף שקל

שנגאן היא אחת מיצרניות הרכב המובילות בסין, אבל החדירה שלה לישראל עם המותג Deepal לא עמדה בציפיות עד כה. הדגם החשמלי הבודד של המותג, S07, מוצב מול טסלה Y ונכנס לשוק רווי. למרות חיתוך במחיר, מכירותיו היו צנועות.

את התמונה אמור לשנות הדגם החדש של המותג, הקרוס אובר החשמלי S05, שמכוון לפלח "המשפחתי" של השוק. עם אורך של 4.6 מ', הדגם קצר משמעותית מאחיו הגדול, אבל עדיין ניצב על בסיס גלגלים באורך 2.88 מ', ארוך משמעותית ביחס לממוצע בקבוצה. המשמעות היא תא נוסעים מרווח מאד, נוסף על תא מטען בנפח 492 ליטר, שגדול אף יותר מזה של ה-S07.

דיפאל S05 / צילום: יח''צ

הרכב ישווק אצלנו בגרסה חד-מנועית עם מנוע בהספק של כ-270 כ"ס ובגרסה דו-מנועית עם כ-430 כ"ס. לשתי הגרסאות סוללה של 68.8 קילוואט-שעה, והטווחים הם עד 485 ק"מ ועד 445 ק"מ בהתאמה. שנגאן הפיקה לקחים גם בנושא התמחור, והמחירים של הרכב החדש באירופה מתחילים בפחות מ-40 אלף אירו, אחרי המכסים הגבוהים. אצלנו זה אומר מחיר משוער של 160-170 אלף שקל, והיבואנית כבר פתחה "בשקט" הזמנות מוקדמות.

מועד הגעה משוער: רבעון אחרון 2025.



2 Sealion 5 פלאג-אין: שובר גבולות ממדים ומחיר

מחיר: בין 167 ל-172 אלף שקל

חברת BYD, שהובילה את שוק הרכב החשמלי בישראל בשנתיים האחרונות, החלה להרגיש השנה את הלחץ התחרותי מצד המתחרות הסיניות. התשובה שלה היא קרוס-אובר משפחתי חדש ומרווח עם הנעת פלאג-אין ושילוב שובר-סגמנטים של מחיר ומפרט, שמעיד על המוטיבציה של יצרנית הענק הסינית להגן על מעמדה בשוק המקומי.

ה-Sealion 5 מיועד לקחת מכירות מלהיטי המכירות הנוכחיים של קבוצת צ'רי בישראל, ובראשם מוביל השוק ג'אקו J7. ה-BYD נמתח לאורך 4.74 מ', גובהו 1.71 מ' ובסיס גלגלים שלו באורך 2.71 מ' עם תא מטען של 463 ליטר.

Sealion 5 פלאג-אין / צילום: יח''צ

מערכת ההנעה של הרכב משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין ומנוע חשמלי בהספק של 213 כ"ס. דגם הבסיס מצויד בסוללה של 13 קילוואט עם טווח חשמלי של עד 62 ק"מ, ואילו הדגם הבכיר מצויד בסוללה של 18.3 קילוואט עם טווח של עד 86 ק"מ. כדרכם של הסינים, האבזור התקני מקיף מאוד.

המכוניות יגיעו לארץ לקראת סוף השנה, אבל על הלחץ התחרותי יכולה להעיד העובדה, שכבר כעת פורסם המחיר הסופי - בין 167 ל-172 אלף שקל - בהתאם לגרסה. זה מחיר שיווק נמוך משמעותית משל המתחרים, שיצית, קרוב לוודאי, עוד גל של מלחמת מחירים.

מועד הגעה משוער: נובמבר 2025.



3 צ'רי FX הייבריד: שמן על מדורת התחרות

מחיר: החל מ-153 אלף שקל

אפילו מומחה מיומן לקריפטולוגיה יתקשה לפענח את מדיניות הדגמים והמחירים של קבוצת צ'רי בישראל, שכוללת שלושה מותגים שונים (בינתיים) ואינספור דגמים חופפים, שמתחרים לא רק בשוק אלא גם זה מול זה. המצטרף החדש לשוק הוא ה-FX ההיברידי החדש, ששווק עד כה בישראל עם הנעה חשמלית ובנזין.

צ'רי FX הייבריד / צילום: יח''צ

הרכב שומר על הממדים "המשפחתיים" של ה-FX המוכר, עם בסיס גלגלים קצר יחסית של 2.61 מ' ותא נוסעים מאובזר. מערכת ההנעה משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין ומנוע חשמלי עם הספק משולב של 246 כ"ס וצריכת דלק מוצהרת של כ-18.9 ק"מ לליטר. המחיר נע בין כ-153 ל-160 אלף שקל, זול רק במעט מהמחיר של הגרסה החשמלית של אותו רכב, ולא יקר בהרבה מהמחיר של צ'רי טיגו 4 הייבריד. הרכב יתחרה בין השאר מול האח התאום ג'אקו 5 הייבריד, גם הוא של צ'רי, שינחת בישראל עוד השנה, וגם בדגם מקביל של המותג OMODA מבית צ'רי. מבולבלים? גם אנחנו.

מועד הגעה: כבר משווק בארץ.



4 הונגצ'י EHS5: מכוונת לפלח ה־MASS

מחיר משוער: 170-180 אלף שקל

גם המותג HONGQI של קבוצת הענק הסינית FAW חווה "נחיתה קשה" בשוק הרכב הישראלי עם דגם הקרוס-אובר החשמלי הגדול שלו, שהגיע אלינו בשנה שעברה. וכמו שנגאן גם הונגצ'י מחפשת את הגאולה עם דגם חשמלי חדש, קומפקטי וזול יותר מפלח הקרוס-אובר המשפחתי/עממי.

הונגצ'י EHS5 / צילום: יח''צ

עם אורך של 4.76 מ', הדגם החדש EHS5 קצר בכ-20 סנטימטרים מאחיו הגדול EHS7, אבל חולק את אותו בסיס גלגלים עצום באורך 2.9 מ'. הסוללה התקנית היא בקיבולת מרשימה של 85 קילוואט-שעה, ועל פי הבטחת החברה הטווח ינוע סביב 550 ק"מ ב-WLTP בדגם החד-מנועי - ארוך משמעותית משל האח הגדול.

האבזור התקני מרשים וכולל מושבים קדמיים חשמליים עם 18 אופציות כוונון, מושבים אחוריים עם רכינה לאחור, מסך ענק מדור חדש ועוד. המפרטים המלאים טרם פורסמו וגם לא המחיר אבל אפשר לצפות למחיר במרכז הטבלה "המשפחתית", בטווח של 170 אלף שקל פלוס מינוס, עם פוטנציאל להפתעות.

מועד הגעה משוער: דצמבר 2025.



5 סקודה EPIQ: האירופים משיבים מלחמה

מחיר משוער: 150-160 אלף שקל

היצרנית האירופית היחידה שניסתה לתת בתערוכה "פייט" רציני לנחשול הדגמים הסיניים, הייתה קבוצת פולקסווגן, שהציגה כמה דגמים חשמליים "הגיוניים" מבחינת ממדים ומפרט עם טווח סביר ומחיר "סיני". אחד הדגמים הללו הוא ה-EPIQ של סקודה, שהוצג בינתיים כדגם קונספט במתכונת קרובה מאוד לדגם הסדרתי שיצא לשוק ברבעון השני של 2026.

סקודה EPIQ / צילום: יח''צ

זהו קרוס-אובר קומפקטי, עם אורך של כ-4.1 מ' בלבד, אך רוחב מכובד ובסיס גלגלים באורך 2.6 מ'. תכנון מתקדם של השלדה אמור להעניק לו תא נוסעים מרווח, נוסף על תא מטען בנפח 475 ליטר. זה שילוב שרוב הקומפקטיות החשמליות הסיניות עדיין לא הצליחו להציע.

סקודה עדיין לא הציגה מפרטים סופיים, אבל טוענת שהטווח ינוע בסביבות 425 ק"מ. עיצוב הפנים מאמץ את הקו הסיני הדיגיטלי-מינימליסטי ונטול המתגים. הרכב ייוצר במפעל חדש של קבוצת פולקסווגן בספרד, לצד דגמים מקבילים של המותגים פולקסווגן, סיאט ואולי גם אאודי, שיתבססו על אותה פלטפורמה. המחיר המשוער של הסקודה החשמלית ינוע בין 25 ל-30 אלף אירו, וזה מחיר שמכוון לבטן הרכה של הסיניות.

מועד הגעה משוער: רבעון שני 2026.