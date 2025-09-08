יבואנית הרכב מסתבכת: רשות ניירות ערך פשטה על משרדי אוטומקס

חוקרי רשות ניירות ערך פשטו הבוקר (ב') על חברת היבוא המקביל של כלי רכב אוטומקס . בדיווח של החברה לבורסה נכתב כי "חוקרי רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל ביצעו חיפוש בביתם של נושאי משרה בכירה בחברה וכן במשרדי החברה, במסגרת חקירה של רשות ניירות ערך ומשטרת ישראל בקשר לחשדות לביצוע עבירות לכאורה לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, חוק העונשין, תשל"ז-1977, וחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000. למיטב ידיעת החברה, חלק מנושאי המשרה האמורים עוכבו לחקירה, וחלקם נעצרו".

בהודעה משותפת לדוברות המשטרה ולדוברות רשות ניירות ערך נמסר: "שוטרי יאל"כ להב 433, יחד עם חוקרי רשות ניירות ערך, עצרו שלושה חשודים בחשד לעבירות על חוק ניירות ערך, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות על החוק לאיסור הלבנת הון. בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ביאל"כ להב 433 ורשות ניירות ערך נגד מספר נושאי משרה בכירים בחברה ציבורית העוסקת ביבוא ושיווק כלי רכב, בחשד לעבירות על חוק ניירות ערך, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון".

עוד נמסר בהודעה: "עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, שוטרי יאל"כ וחוקרי רשות ניירות ערך פשטו על בתיהם של החשודים ועל משרדי החברה, ביצעו חיפושף עצרו חמישה חשודים ועיכבו חשוד אחד נוסף. החשודים המשמשים כנושאי משרה בכירים בחברה הובאו לחקירה במשרדי יאל"כ להב 433. שלושה חשודים שוחררו בתנאים מגבילים, ושלושה נוספים הובאו היום להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה. מעצרם הוארך עד לתאריך 11/9/25".

אוטומקס נחשבת לאחת השחקניות הגדולות והוותיקות ביותר בשוק היבוא העקיף של כלי רכב, הכולל יבוא שלא באמצעות זיכיון של יצרן הרכב, אלא באמצעות דילרים בחו"ל. החברה נחשבת ליבואנית העקיפה הגדולה ביותר של רכבי טויוטה בישראל, ובנוסף מחזיקה ברישיון יבוא עקיף לעוד 14 מותגי רכב מכל העולם ובשני זיכיונות ליבוא ישיר של מותגי רכב קטנים יחסית.

שוק היבוא העקיף הוא שוק זניח יחסית בהיקפי הפעילות שלו ביחס לכלל יבוא הרכב לישראל. על-פי נתוני האוצר, בשנת 2024 נמסרו בישראל רק כ-5,800 כלי רכב ביבוא עקיף, שהיוו כ-2.1% מכלל המסירות באותה שנה. הנתח של אוטומקס, לה סניפים בפרישה ארצית, נאמד בכ-50-60% מכלל המסירות בערוץ הזה.

שוק היבוא העקיף זכה בשנים האחרונות לעידוד גלוי מצד הרגולטורים, בהובלת משרד התחבורה, מנימוקים של הגברת התחרות. בין השאר אישרה הכנסת בחודש שעבר את בקשת משרד התחבורה לבצע הקלות נוספות ביבוא, כולל אפשרות ליבוא רכב משומש. החברה עצמה עברה מספר שינויי בעלות מאז הקמתה.

*** חזקת החפות: מדובר בשלב מקדמי בהליך הפלילי. המעורבים טרם הואשמו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.