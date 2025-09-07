סוכנויות הביטוח של הפניקס: צמיחה בקצב דו ספרתי וגיוס חוב ממוסדיים

חברת הפניקס סוכנויות, מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל, תגייס לראשונה חוב ממשקיעים מוסדיים. הגיוס, בהיקף של כ-250 מיליון שקל, יתבצע באמצעות הנפקת נע"מ (ניירות ערך מסחריים) - כך נודע לגלובס. מטרת הגיוס היא לפרוע חוב בנקאי יקר יותר שיש לחברה כיום.

הפניקס סוכנויות, בניהולו של אורן כהן, מאגדת תחתיה את פעילות סוכנויות הביטוח אגם לידרים, שקל, אורן מזרח ועוד רבות אחרות, ומעניקה באמצעותן שירותים של מכירת מוצרי ביטוחי חיים, בריאות, רכב, פנסיה וגמל. לצורך גיוס החוב, קיבלה החברה מסוכנות S&P מעלות דירוג גבוה של "AA פלוס" לטווח ארוך, עם תחזית יציבה (ודירוג מעט נמוך יותר של "A פלוס" לטווח הקצר).

לאחרונה עלתה הפניקס, קבוצת הביטוח הגדולה בישראל שמוביל המנכ"ל אייל בן סימון, להחזקה של 95% בהפניקס סוכנויות. היא עשתה זאת באמצעות רכישת יתרת חלקו של יו"ר הפניקס סוכנויות, איציק עוז (17%), שהקים את הסוכנות אגם לידרים לפני שלושה עשורים, תמורת 763 מיליון שקל. העסקה שיקפה להפניקס סוכנויות שווי של מעל 4.4 מיליארד שקל. בעקבותיה הפך המוכר, איציק עוז, לבעל הון של יותר ממיליארד שקל שנצבר גם ממימושים קודמים, שכר ומניות חסומות שבידיו.

כ-65% הכנסות חוזרות

על פי דירוג מעלות, מחזיקה הפניקס סוכנויות ב-7% משוק סוכני הביטוח בישראל, לנוכח "צמיחה מתמשכת בנתח השוק" שלה. גורמים בשוק עצמו מעריכים שחלקה אף גבוה מכך. בנוסף, פעילות הסוכנויות ייצרה בשנת 2024 הכנסות של 939 מיליון שקל, ובמעלות צופים לה בשנת 2025 גידול של 15%-20%, כלומר להכנסות של 1.1 מיליארד שקל. זאת, הודות ל"רכישות קטנות וצמיחה אורגנית" שמבצעת החברה.

עוד מעריכה מעלות כי ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) המתואם של הפניקס סוכנויות יעמוד בסיכום השנה הקרובה על 500 מיליון שקל, עם שיעור רווחיות של 44%, שמוגדר על ידי מעלות כ"גבוה". שיעור שעוד "צפוי להשתפר ל-45%-46% משנת 2026, בין היתר הודות למימוש סינרגיות והתייעלות".

במעלות גם מציינים שעתידה של החברה לפניה, בזכות הפקדות הציבור הקבועות לפנסיה ושאר תחומי החיסכון, שכבר חצו את ה-3 טריליון שקל. "לחברה מעמד תחרותי מוביל והיא פועלת בשוק שמתאפיין בצמיחה מתמשכת… הצמיחה המתמשכת בשוקי הפעילות העיקריים נותנת רוח גבית ומקנה לחברה פוטנציאל לצמיחה גבוהה", מציינים עוד במעלות. "חלק מהותי מהכנסות הפניקס סוכנויות, המהווה כ-65% מהסך, מבוסס על הכנסות חוזרות בעיקר מתחומי הפיננסים, הפנסיה, ביטוח החיים והבריאות והביטוח הכללי, עם שיעורי שימור לקוחות גבוהים. מודל זה מקנה יציבות ונראות גבוהה להכנסות".

מנגד מציינים במעלות את ה"תנודתיות וכן התחרות העזה שגורמת לשחיקה מתמשכת בשיעור דמי הניהול ובפרמיות. על כן ייתכן לחץ על הכנסות החברה".

"תחלק 80% מהרווחים"

לאחר הגיוס הצפוי, הפניקס סוכנויות עשויה לשלם דיבידנד שמן לבעלת השליטה, הפניקס עצמה. במעלות "צופים כי החברה תחלק כ-80% מהרווחים כדיבידנד, בהתאם למדיניותה הרשמית". לצד זאת מציינים בחברת הדירוג, כי הפניקס סוכנויות צפויה לפרוע חובות בהיקף של 100 מיליון שקל, לשלם הוצאות הוניות בסך 50 מיליון שקל, לרכוש פעילויות בהיקף של 50-100 מיליון שקל ולחלק דיבידנדים בהיקף של 240 מיליון שקל.

כאמור הגיוס של הפניקס סוכנויות יתבצע בניירות ערך מסחריים (נע"מ) - מעין אג"ח סחירות המונפקות לתקופה קצרה של שנה. היתרונות בנע"מ לחברה המנפיקה הם גיוון מקורות המימון לטווח קצר, הוזלת הוצאות המימון וחשיפה נוחה למשקיעים המוסדיים.

בחברת הסוכנויות של הפניקס לא מתכוונים להסתפק בגיוס ומתכננים לצאת בקרוב עם אפליקציה חדשה, שבה החוסכים שלה יוכלו לראות במקום אחד את כל החסכונות הפנסיוניים שלהם, ואולי אף של כל משפחתם. זאת במקום להיכנס בנפרד לכל אתר שדרכו חוסכים כסף, ו"ללקט" את הנתונים. בחברת הסוכנויות גם פיתחו מערכת דומה לתחום ביטוחי הרכב, כדי להציג את המחיר הטוב ביותר לצרכן, מבין כל חברות הביטוח.