אפליקציית מסחר המניות רובין הוד ומניית טכנולוגיית הפרסום אפלווין צפויות להצטרף למדד ה-S&P 500 ב-22 בספטמבר. שתי המניות קפצו בכ-7% בעקבות ההודעה, שנמסרה על־ידי S&P Global ביום שישי האחרון. אפלווין תחליף את מניית מרקט אקסס הולדינגס , בעוד שרובין הוד תחליף את סיזרס אנטרטיינמנט . שתי המניות הונפקו בבורסת ניו יורק בשנת 2021.

רובין הוד פיתחה פלטפורמת מסחר שהובילה למהפכה במסחר העצמאי, על־ידי ביטול עמלות והנגשת השקעה במניות, באמצעות אפליקציה ידידותית למשתמש שמשכה דור חדש של משקיעים. מניית החברה עלתה ביותר מ-150% מתחילת השנה ושווי שוק השוק שלה עומד על כ-91.5 מיליארד דולר. ב-CNBC מציינים כי המניה היא פייבוריטית בקרב משקיעים פרטיים שמחזיקים במניות מם כמו איי.אם.סי. אנטרטיינמנט הולדינגס וגיים סטופ . לפי Tipranks, מחיר היעד הממוצע של המניה עומד על כ-113.7 דולר, ומשקף לה אפסייד של 12% ביחס למחירה הנוכחי.

אפלווין פיתחה תוכנה שמשלבת פרסומות ממוקדות לאפליקציות ולמשחקי מובייל. מוקדם יותר השנה, החברה הציעה לרכוש את עסקי ה-TikTok בארה"ב מחברת ByteDance הסינית, כאשר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ האריך שוב ושוב את המועד האחרון למכירה. המניה הניבה תשואה משמעותית בשנים האחרונות, עם 278% ב-2023 ומעל 700% ב-2024. עם זאת, מתחילת השנה הנוכחית, מניית החברה עלתה עד כה בכ-51% בלבד. שווי השוק של החברה עומד על 165.82 מיליארד דולר. לפי Tipranks, מחיר היעד הממוצע של המניה עומד על כ-530 דולר, ומשקף לה אפסייד של כ-8% ביחס למחירה הנוכחי.

במרץ האחרון, חברת מחקר הפיננסים Fuzzy Panda Research ייעצה לוועדת ה-S&P 500 שלא לכלול את אפלווין במדד הדגל, על רקע טענות לפיהן היא עורכת שימוש בטקטיקות של הונאה כדי לקדם את עסקי המודעות שלה, תוך הפרת החוקים של אפל ושל גוגל. בדצמבר האחרון, המניה ירדה בכ-15%, לאחר שהוועדה בחרה להכניס את וורקדיי למדד במקומה. באשר לרובין הוד, המניה ירדה ב-2% ביוני, לאחר שלא נכללה במדד הדגל.