קרן תש"י רוכשת 33% מפעילות התחבורה של אלקטרה , שבשליטת משפחת זלקינד 46%, לפי שווי של 750 מיליון שקל. עם השלמת העסקה, צפויה אלקטרה להכיר ברווח של 40-50 מיליון שקל.

במסגרת ההסכם, קרן התשתיות שבבעלות קבוצת הראל, ירון קסטנבאום ויהודה רווה, תרכוש בעסקה המורכבת משתי פעימות כ-33.3% מהחברות אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס, תמורת 250 מיליון שקל. עם השלמת העסקה, ההחזקה בשתי החברות תחולק באופן שווה (33.3%) בין קרן תש"י, אלקטרה ומשפחת סלע.

כאמור, בעקבות הכנסת תש"י, צפויה אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, לרשום רווח הון של כ-40-50 מיליון שקל. זאת, לאחר שבשנת 2021, רכשה אלקטרה מידי משפחת סלע 51% בחברת אמנון מסילות, חברת האם של אפיקים, לפי שווי של 154 מיליון שקל. החברה הוקמה בשנת 2008, במסגרת רפורמה של משרד התחבורה, שפתחה את ההתמודדות של חברות פרטיות במכרזים להפעלת אשכולות תחבורה ציבורית.

ירון קסטנבאום, שותף מנהל בקרן תשתיות לישראל / צילום: אייל לייבל

מספר חודשים לאחר מכן, רכשה אפיקים את מלוא הבעלות בחברת אגד-תעבורה, תמורת כ-200 מיליון שקל, והמהלך הפך את אפיקים לאחת משלוש חברות התחבורה הציבורית הגדולות בישראל. כיום, כוללת פעילות התחבורה של אלקטרה הפעלת כ-280 קווי שירות באמצעות 1,250 אוטובוסים. לצד זאת, כוללת פעילות התחבורה גם את חברת אלקטרה מוטורס, שהינה בעלת הזכיון ליבוא אוטובוסים חשמליים של המותג הסיני יוטונג.

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה, מסר כי "כחלק מהאסטרטגיה להרחבת פעילות אלקטרה, אפיקים ואלקטרה מוטורס בשנים הבאות, אנו מצרפים עתה את תש"י כשותפה אסטרטגית לטווח ארוך, על־מנת שיחד נוכל לבסס את ההשקעות העתידיות לפיתוח הפעילויות שלנו בתחום התחבורה, שאמור להוות את אחד ממנועי הצמיחה של אלקטרה בשנים הקרובות".