הכנסת אישרה אמש (ד') תיקון ל"חוק שירותי הרכב", שבמסגרתו תוגדל תקרת היבוא השנתית המותרת של "יבואנים זעירים" - מ-20 כלי רכב בשנה ל-60 כלי רכב בשנה. התיקון מוסיף גם אופנועים וטרקטורונים לרשימת כלי הרכב, שיכולים להיכנס לארץ ביבוא זעיר או עקיף. בנוסף אושר תיקון המאפשר ליבואנים עקיפים לייבא כלי רכב משומשים בני עד 12 חודשים. השינויים אושרו כהוראת שעה ל-4 שנים החל מחודש אוגוסט.

זוהי עוד הטבה משמעותית לענף היבוא העקיף, שכולל יבואני רכב שאין להם קשר חוזי ישיר עם יצרן הרכב. על-פי נתוני האוצר, ביולי 2025 היו רשומים לפעילות במשרד התחבורה למעלה מ-700 יבואנים עקיפים, מתוכם 708 יבואנים זעירים ו-77 יבואנים מקבילים. זהו גידול של פי 3.5 בהשוואה ליולי 2021.

על-פי אותם נתונים, במחצית הראשונה של 2025 נמסרו 5,343 כלי רכב ביבוא עקיף (מקביל, זעיר ואישי), לעומת 7,246 כלי רכב בכל שנת 2024. נתח השוק של כלי הרכב הללו צמח מכ-2.8% מכלל המסירות בכל שנת 2024 לכ-3.4% במחצית הראשונה של השנה.

בהודעת משרד התחבורה שליוותה את ההחלטה בכנסת נכתב כי "המהלך יאפשר כניסת שחקנים חדשים לענף, הרחבת היצע הדגמים והוזלה משמעותית של עלות רכישת הרכב. הרפורמה מגדילה את היקף היבוא בידי יבואנים זעירים ומרחיבה את מגוון כלי הרכב שיוכלו להימכר בישראל, וצפויה להביא לחיסכון של אלפי שקלים בשנה למשפחה הישראלית, לשפר את השירות ולהגביר את השקיפות בענף הרכב".

עם זאת, על-פי נתונים רשמיים של האוצר, רוב כלי הרכב המיובאים לישראל ביבוא עקיף הם רכבי יוקרה. המחיר הממוצע לרכב ביבוא עקיף עמד ב-2023 על כ-325 אלף שקל, לעומת ממוצע של 186 אלף שקל ביבוא סדיר.

"שטחים אפורים"

בענף הרכב אומרים כי החקיקה החדשה כוללת בתוכה "שטחים אפורים" רבים, שעתידים להביא לתוצאות לא רצויות למדינה. בענף אומרים כי כבר היום אין כמעט מניעה מעשית להוציא "אשכולות" של רישיונות יבוא זעיר על שם שותפים עסקיים או בני משפחה, שכל אחד מהם מורשה לייבא 60 כלי רכב, ולפיכך אין מגבלת כמות מעשית על היבוא.

ביחס ליבוא רכב משומש, בענף מציינים כי למכס אין כיום כלים מעשיים לבדוק את המחירים שבהם נרכשים כלי רכב משומשים באירופה, ולכן גם התחום הזה פרוץ. אין גם אפשרות מעשית לבדוק את "ההיסטוריה" של אלפי כלי רכב משומשים, שיזרמו לארץ בעקבות התיקון. ולבסוף, ליבואנים הסדירים עצמם אין מניעה להפוך ליבואנים זעירים ולייבא על-פי החקיקה החדשה כמויות משמעויות של כלי רכב, וזאת בניגוד למטרה המקורית של החוק.