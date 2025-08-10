שורה של אולמות תצוגה חדשים לרכב: מי פותח ובאילו ערים

זרם מותגי הרכב הסיניים המגיעים לישראל ממשיך להתגבר, ועימם מתרחב הביקוש של יבואני הרכב לאולמות תצוגה במיקומים מועדפים. ברבעון האחרון של 2025 צפויים להיפתח עוד שורה של אולמות תצוגה חדשים ברחבי הארץ, בהשקעה מצרפית של עשרות מיליוני שקלים.

המותג הסיני GAC AION, ששיווקו בישראל צפוי להתחיל בקרוב על ידי "אוריון מוביליטי" מקבוצת יוניון מוטורס, הודיע השבוע כי יפתח בשלב הראשון חמישה אולמות תצוגה ברחבי הארץ לקראת ספטמבר.

אולם הדגל של המותג יוקם ברעננה, מיקום לא שגרתי לאולם מרכזי בענף. האולם, כ-300 מ"ר כולל משרדי הנהלה, ימוקם בקומפלקס חדש ברחוב הנופר 2א' באזור התעשייה. אולמות נוספים מוקמים בת"א, ברחוב הברזל 2א' בקריית עתידים, בחיפה, ברחוב בעלי מלאכה 11, בראשון לציון ברחוב נח מוזס 6-4 ובמודיעין ברחוב החרט 12. האולמות יציגו עיצוב מתקדם וטכנולוגיות שיווק מקוונות, וההשקעה הראשונית היא כ-7.5 מיליון שקל.

המותג GAC צפוי להשיק בישראל שורה של דגמים חשמליים חדשים, שפונים לפלחים שונים בטווח מחיר משוער של כ-140 עד למעלה מ-250 אלף שקל. השבוע כבר נחת בנמל אשדוד משלוח ראשון של כלי הרכב של החברה הסינית, שכולל קרוס-אובר חשמלי גדול שמיועד להתחרות ישירות בפלח השוק של טסלה Y.

לובינסקי מחליפה אולם

עוד מותג סיני חשמלי, שמקים אולמות תצוגה לקראת השקתו הקרובה בישראל, הוא מותג הפרימיום IM של קבוצת SAIC הסינית. אולם התצוגה המרכזי של המותג, שמיובא על ידי קבוצת לובינסקי, ימוקם ברחוב המנופים 2 בהרצליה, במקום אולם התצוגה של המותג DS, גם הוא מקבוצת לובינסקי. האולם של DS יעבור לנכס אחר, בתל אביב.

אולם נוסף של IM מוקם באזור הצ'ק פוסט ברחוב בעלי מלאכה 1 בחיפה. הוא יחליף את האולם הקיים במקום של המותג MG, שעובר לאולם חדש וגדול יותר בנכס חדש ברחוב החרמש 28 בצ'ק פוסט. המותג IM יתחיל בקרוב את השיווק באירופה ובישראל עם שני דגמי פרימיום חשמליים גדולים, סדאן וקרוס-אובר, שממוצבים באופן כללי מול טסלה Y וטסלה 3, במחיר משוער של 200-300 אלף שקל, בהתאם לדגם, אבל עם יחס גבוה יותר של מפרט למחיר.

כלמוביל בונה קומפלקס

גם כלמוביל החלה בהקמת קומפלקס חדש, בנשר, בפאתי חיפה, שירכז את כל אולמות התצוגה של הקבוצה שנמצאים כיום באזור חיפה והצ'ק פוסט. הקומפלקס, שצפוי להיפתח באמצע השנה הבאה, ישתרע על שטח בנוי של כ-8,000 מ"ר במתחם בדרך בר-יהודה פינת רחוב השיש. במקביל החלה הקבוצה בהקמת קומפקלס אולמות תצוגה בבאר שבע, ברחוב אליהו נאווי פינת דרך חברון, על כ-6,600 מ"ר. השלמתו צפויה בתחילת 2027.

גם חברת BAIC הסינית, שאמורה להשיק באירופה ובישראל ברבעון האחרון של 2025, מנהלת מו"מ על שכירת אולמות חדשים בהרצליה ובראשל"צ. המותג צפוי יתמקד תחילה ברכבי בנזין והייבריד, בעיקר קרוס-אובר, בטווח מחירים משוער של 140-200 אלף שקל.

מקסוס ו-KGM: טנדרים חשמליים חדשים בדרך לארץ מסין ומקוריאה

חברת אוטו-חן, יבואנית מקסוס, מתחילה לייבא את הטנדר החשמלי של מקסוס, eTERRON 9, שהושק לאחרונה. לרכב יש סוללה בקיבולת 102 קילוואט וטווח של עד 430 ק"מ ב-WLTP.

הוא מצויד בקבינה כפולה מפוארת ובשני מנועים ויכול לשאת מטען של עד כ-620 ק"ג. מחירו בבריטניה כ-53 אלף ליש"ט לפני מסים.

קבוצת טלקאר צפויה להתחיל לשווק לקראת סוף השנה את הטנדר החשמלי "מוסו" של חברת KGM הקוריאנית. שיווקו החל באירופה בימים האחרונים, בגרסה עם הנעה כפולה או אחורית, ועם סוללה של 81 קילוואט, בעלת טווח של עד 380 או עד 420 ק"מ ב-WLTP, בהתאם לגרסה. המחיר באירופה מתחיל בכ-44 אלף אירו.

הטנדר החשמלי של מקסוס, eTERRON 9 / צילום: יח''צ

סמלת מתחילה לשווק גרסת פלאג־אין של ליפמוטור עם טווח חשמלי של עד 145 ק"מ

קבוצת סמלת, יבואנית מותג הרכב הסיני LeapMotor, החלה את השיווק של גרסת הפלאג-אין של רכב הפנאי C10, שעד כה שווק בגרסה חשמלית מלאה. מערכת ההנעה של הרכב, המכונה REEV, משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין, שתפקידו המרכזי לשמש כגנרטור לטעינת הסוללה, ביחד עם מנוע חשמלי בהספק 215 כ"ס וסוללה גדולה בקיבולת 28.4 קילוואט-שעה.

הטווח החשמלי של הרכב הוא עד 145 ק"מ ב-WLTP, הגבוה ביותר בפלח שלו עד כה, והטווח המשולב חשמלי-בנזין קרוב ל-1,000 ק"מ. הרכב שומר על הממדים והעיצוב של הגרסה החשמלית, עם אורך של 4.74 מ' ובסיס גלגלים באורך של 2.82 מ'. הוא מגיע בשתי רמות גימור גבוהות, והגרסה הבכירה מוסיפה דלת תא מטען חשמלית, מושבים קדמיים עם חימום ואוורור, חישוקים גדולים יותר ועוד. המחיר נע בין כ-185 ל-190 אלף שקל.

המותג ביואיק צפוי לחזור לישראל בשנה הבאה, והפעם עם דגם פלאג־אין מסין

קבוצת UMI צפויה לחדש את היבוא לישראל של המותג ביואיק של GM, ששיווקו בישראל הופסק לפני כשני עשורים. כך עולה מהמצגת למשקיעים שפרסמה השבוע UMI לקראת יציאתה להנפקה.

כלי הרכב צפויים להגיע הפעם מהמפעל של החברה בסין, שהוא מיזם משותף של GM ושל SAIC. כיום מייצר המפעל כלי רכב בעיקר עבור השוק הסיני ועבור השוק האמריקאי, והוא מתמקד בדגמי קרוס-אובר.

בסין מעריכים כי בשל הטלת המכסים הגבוהים על כלי רכב שמיובאים לארצות הברית מסין, בוחן כיום המפעל שוקי יצוא חדשים, ובהם ישראל.

ליפומוטור פלאג-אין / צילום: יח''צ

טווח חשמלי של 110 ק"מ

בשלב הראשון מתוכנן להגיע רכב קרוס-אובר של ביואיק עם הנעת פלאג-אין. ככל הנראה מדובר בדור החדש של הדגם Envision, שנמכר כיום בארצות הברית עם מנוע בנזין. רכבי הפלאג-אין של ביואיק משלבים מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי וסוללה של 24.4 קילוואט-שעה, ומסוגלים להשיג טווח חשמלי של עד 110 ק"מ בתקן הסיני. הם יתחרו בארץ מול להיטי מכירות כמו ג'אקו J7 וצ'רי טיגו.

במצגת למשקיעים מוצגת UMI בתור "קבוצת שירות", ולא בתור קבוצת רכב כבעבר. עם זאת, על פי הנתונים פעילות הרכב עדיין מהווה תחום מרכזי עם מכירה כוללת של כ-20 אלף כלי רכב ב-2024, מתוכם כ-15 אלף באמצעות חברת הליסינג AVIS שבבעלות החברה. על פי המצגת, צי הרכב של אוויס בישראל ובאוקראינה, שבה UMI זכיינית, מונה כ-40 אלף כלי רכב.