בעקבות התייקרות הדלק: המהלך שמקדם סמוטריץ’

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק (בנזין), כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה. מוקדם יותר היום (א') הודיע מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות כי בלילה שבין שני לשלישי יעלו מחירי הדלק ויעמדו על 8.25 שקלים לליטר (כולל מע"מ) עלייה של 16 אגורות מהמחיר בחודש אוגוסט. למעשה, זו גם השוואה של שיא כל הזמנים: בספטמבר 2012 עמד המחיר על סכום דומה של 8.25 שקלים.

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חלק מהעלייה במחיר קשורה גם לעדכון רכיב הבלו ע"י רשות המסים בהתאם למדד. עדכון זה גרם לעלייה של כ־5 אגורות לליטר. כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה של מס זה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים.

מלבד זאת, לדברי מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה, מספר גורמים נוספים השפיעו החודש על העלייה במחיר. אחד הגורמים הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, שעלה בכ־6%. עלייה זו קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ־3% בשער הדולר. בסך־הכול, השינויים במחיר הבנזין הבינלאומי ובשער הדולר הביאו לעלייה של כ־10 אגורות לליטר.

אומנם בחודש האחרון חלה ירידה במחירי הנפט הגולמי, מה שאולי גרם להערכות כי מחיר הדלק צפוי לרדת, אך עלויות הזיקוק הגבוהות שינו את המשוואה. "מרווח הזיקוק - הפער בין מחיר הדלק למחיר הנפט - עלה בכ-50% ביחס לחודש הקודם, והוא משקף מצב שבו המחסור העולמי במוצרי דלק מזוקקים גבוה", מסביר חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO. "הדבר נובע, בין היתר, בעקבות המצור על בתי הזיקוק במפרץ הפרסי והפגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה במלחמה עם אוקראינה".