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מחירי הדלק

שיא של 14 שנה: מה עומד מאחורי הקפיצה המפתיעה במחיר הדלק

לראשונה מאז 2012 - מחיר הבנזין מטפס ל־8.25 שקלים לליטר, בעקבות עליית מחירי האנרגיה בעולם ועדכון רכיב הבלו

אלון פרל 10:27
תחנת דלק (אילוסטרציה) / צילום: כדיה לוי
תחנת דלק (אילוסטרציה) / צילום: כדיה לוי

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מעדכן כי בלילה שבין שני לשלישי יעלו מחירי הדלק ויעמדו על 8.25 שקלים לליטר המחיר כולל מע"מ, עלייה של 16 אגורות מהמחיר בחודש אוגוסט. למעשה, זו גם השוואה של שיא כל הזמנים: בספטמבר 2012 עמד המחיר על סכום דומה של 8.25 שקלים. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), עלייה של 1 אגורות מהעדכון הקודם.

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לדברי מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, בת שבע אבוחצירה, מספר גורמים השפיעו החודש על העלייה במחיר. אחד הגורמים הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי, שעלה בכ־6%. עלייה זו קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ־3% בשער הדולר. בסך־הכול, השינויים במחיר הבנזין הבינלאומי ובשער הדולר הביאו לעלייה של כ־10 אגורות לליטר.

אומנם בחודש האחרון חלה ירידה במחירי הנפט הגולמי, מה שאולי גרם להערכות כי מחיר הדלק צפוי לרדת, אך עלויות הזיקוק הגבוהות שינו את המשוואה. "מרווח הזיקוק - הפער בין מחיר הדלק למחיר הנפט - עלה בכ-50% ביחס לחודש הקודם, והוא משקף מצב שבו המחסור העולמי במוצרי דלק מזוקקים גבוה", מסביר חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO. "הדבר נובע, בין היתר, בעקבות המצור על בתי הזיקוק במפרץ הפרסי והפגיעה בבתי הזיקוק ברוסיה במלחמה עם אוקראינה".

בנוסף, רשות המסים עדכנה את רכיב הבלו בהתאם למדד (עדכון תקופתי), שגרם לעלייה של כ־5 אגורות לליטר. כמו כן, בוצע עדכון חצי־שנתי, ומרווח השיווק עלה באגורה. כלל השינויים הללו הביאו לעלייה כוללת של 16 אגורות לליטר בחודש ספטמבר.