מעל 8 שקלים: מחיר הדלק מזנק בחדות באוגוסט

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (ה') כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון (2.8.2026) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) יעמוד על 8.09 שקלים לליטר, עלייה של 61 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

● בלעדי | מכה לבעלי גגות סולאריים: ברשות החשמל יוזמים קיצוץ תעריפים

● הפרמטר שרוכשי רכב כמעט לא בודקים ועשוי להשפיע על השווי שלו

העלייה נובעת מעליית מחיר הדלק העולמי, לאור מחירי הנפט הגבוהים והשבתה של יכולת זיקוק ברוסיה עקב מתקפות אוקראיניות, כמו גם התחזקות הדולר ביחס לשקל בחודש האחרון.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, מסרה היום כי "ההתייקרות נובעת מעלייה חדה של כ-22% במחירי הבנזין בשווקים הבינלאומיים, על רקע עליית מחירי הנפט בעולם והמשך החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי. לכך נוספה גם התחזקות של כ-1.9% בשער הדולר, אשר השפיעה אף היא על מחיר הדלק בישראל".

שלושה גורמים עיקריים

מחיר הדלק המפוקח בישראל מורכב בעיקר ממסים, ובראשם מס הבלו שעומד כיום על 3.61 שקל לליטר. אך השינוי החודשי מושפע בעיקר ממחיר הדלק הבינלאומי באזור הים התיכון. זה מושפע משלושה גורמים עיקריים, שכולם התייקרו בחודש האחרון: אחד - מחיר הנפט הגולמי. מחיר חבית מסוג ברנט עלתה 73 דולר בסוף החודש הקודם והגיעה כעת לרמת של כמעט 100 דולר לחבית כעת.

הגורם השני הוא מרווח הזיקוק בין הנפט הגולמי למוצרי דלק כמו בנזין, שהתייקר אף הוא. הגורם השלישי הוא שער הדולר, שהתייקר מ-2.98 שקלים לדולר בסוף יוני ל-XXX שקלים כעת.

ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור ושותף בקרני פמילי אופיס, מסביר כי "אוקראינה השמידה בין 40% ל-50% מיכולת הזיקוק הרוסית, כשרוסיה מייצאת יותר מ-10% מהדיזל העולמי. זה מכניס אותנו למשבר זיקוק עולמי, כי פוגעים קינטית ביכולת הן ברוסיה והן במפרץ".

הוא מדגיש כי מדובר בתשתית כבדה, ש"לוקח 10 שנים ואף אחד לא רוצה לבנות אותם לידו. שנים ארוכות לא בנו בתי זיקוק חדשים". כל אלה יחד מביאים לכך שמחיר הדלק שוב נמצא ברמה גבוהה היסטורית.