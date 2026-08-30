הרחק מעיני הציבור: כך העיריות מעצבות את מערכת החינוך בישראל

מדור "מדד הדמוקרטיה המקומית" של גלובס ו"פנימה", המתפרסם אחת לחודש, מציג תובנות על השלטון המקומי, על בסיס מדד תנועת פנימה המדרג רשויות ב־6 ממדים: שקיפות, אמון, מעורבות ציבורית, שיתופיות (מצד העירייה), איזונים ובלמים וייצוגיות. פנימה מפתחת פתרונות מדיניות לסוגיות ליבה אסטרטגיות לחיזוק חוסנה של ישראל

בכל פתיחת שנת לימודים חוזרות אותן שאלות מוכרות: האם יש מספיק כיתות, מורים, סייעות וכספים. אלא שמתחת לשיח הארצי על תקציב החינוך מסתתר סיפור מקומי מאוד: כמה מוסיפה כל עירייה מכיסה, ומה היא עושה עם האחריות הזו.

● מורים יעברו לאחריות הרשויות המקומיות? המהפכה שמתכנן האוצר למערכת החינוך

● חשבנו שרמת התלמידים בארץ בעייתית, עכשיו בואו נדבר על המורים

● מה המאבק על פתיחת קפה בסמטה מלמד על תפקיד הרשות המקומית?

כפי שנראה בהמשך, המספרים מעידים שמערכות חינוך יכולות לקום וליפול על המשאבים שיש לרשות המקומית שבתוכה הן נמצאות. התקציבים של הרשויות משפיעים על מספר שעות ההוראה שתלמידים יהיו זכאים להן, מגמות הלימוד שנפתחות ואפילו שיפוץ מבנים.

אלא שהנתונים חושפים פערים אסטרונומיים בין הרשויות - באופן שאולי יחייב את מערכת החינוך לחשב מסלול מחדש בנוגע למנגנוני הקצאת הכספים. במה הדברים אמורים?

פער של פי 75 בין הערים

נקודת המוצא היא היקף ההשקעה של רשות מקומית בחינוך. את זה אפשר לגזור מסך ההוצאות של הרשות על חינוך וממספר התלמידים בה.

ב־82 הערים שנבדקו, בשנת 2024 עמדה ההשקעה הממוצעת על כ־4,282 שקל ללומד. אבל מסתתר כאן פער חריף: נשר מובילה עם כמעט 11 אלף שקלים שקל לתלמיד, אך ברהט מדובר ב־144 שקל בלבד - פער של פי 75.

לפערים הללו בדיוק נכנסו בסדרת מחקרים ד"ר רות מעודד ופרופ' איריס בן־דוד הדר מאוניברסיטת בר־אילן. לדבריהן, הממצאים מובילים לתובנה שהביזור הפיסקלי בחינוך מעמיק בפועל את אי־השוויון החברתי במקום לצמצם אותו. במקום לאפשר גמישות והתאמה יעילה לצרכים המקומיים, השיטה הנוכחית מעניקה יתרון מובנה לילדים הגדלים ברשויות עשירות, ומנציחה פערים מצטברים.

מעודד ובן־דוד הדר ממליצות על עיצוב מחדש של נוסחאות התקצוב של הממשלה המרכזית, כך שיתחשבו יותר במצב הסוציו־אקונומי ובייצוג המגזרי של הרשות, ובכך יפצו על פערי המשאבים ויבטיחו חינוך שוויוני ואיכותי לכלל התלמידים בישראל.

מוהנא פארס - לשעבר סמנכ"ל חינוך טכנולוגי במשרד החינוך ומוביל התוכנית חמש פי שניים, וכיום חבר צוות חינוך בפנימה - מציע דרך לביזור נכון של הסמכויות. הוא אומר כי "כיום המערכת מנוהלת באופן מאוד ריכוזי, וישראל נמצאת במקום גבוה בפערים בחינוך במדד ג'יני. 'ממערכת לחינוך' שמציעה תנועת פנימה, היא תוכנית לביזור אחראי המהווה מפתח לצמצום פערים. רשויות חלשות יקבלו יותר תקציב. ימדדו באופן רציף ויקבלו מענים ניהוליים מותאמים לרשות, לצד שיפור יכולות ניהוליות".

"לצד זאת", הוא ממשיך, "נדרש מעבר לשיטת תקצוב שיקלית (במקום שעות שבועיות כפי שנהוג כיום) באופן שיאפשר למנהלים גמישות בבחירת מענים מותאמים לתלמידים. מדידה והערכה סדורה על ידי המדינה תאפשר עמידה בסטנדרטים לאומיים לצד בקרה על צמצום הפערים וסיוע לרשויות הזקוקות לכך. במקרים חריגים הסמכות תילקח מידי הרשות המקומית, במידה ולא תעמוד ביעדים, ותנוהל על ידי מומחים".

מי מפקח על הכספים?

אבל כסף הוא רק צד אחד של הסיפור. כדי להבין מה קורה אחרי שהרשות מקצה תקציב לחינוך, בדקנו גם את איכות הבקרה והפיקוח העירוניים: ועדות החינוך שאמורות ליזום, לתכנן, לעקוב אחר ביצוע ולייעץ למועצת העיר. את המחקר ועיבוד הנתונים ביצעו בתנועת פנימה עוזרת המחקר שירה גואטה־ענבר - ומנהל תחום הדמוקרטיה המקומית, עדן מלכיאל.

הבדיקה התבססה על 26 פרוטוקולים של ועדות חינוך בשמונה רשויות - חדרה, אשדוד, רעננה, חיפה, הרצליה, נס־ציונה, ירושלים ורהט - ממאי 2025 ועד יולי 2026. המדגם כלל רשויות גדולות ובינוניות, ממחוזות שונים וברמות חברתיות־כלכליות מגוונות.

איך נשר העפילה לצמרת הדירוג? איך קרה שמובילת ההשקעה בחינוך היא דווקא נשר - לא בהכרח השם הראשון בטבלת ההימורים? "כהנהגה, אנחנו מקבלים לא מעט החלטות מורכבות וחוסכים בהרבה מאוד מקומות אחרים, הכל כדי להבטיח שנוכל להעניק לחינוך של ילדינו את התקציבים הגבוהים ביותר", אמר ראש עיריית נשר, רועי לוי, בתגובה לפרסום הנתונים. ואכן, החינוך תופס משקל נכבד בתקציב העירוני של נשר. תקציב עיריית נשר לשנת 2025 עמד על כ־267 מיליון שקל, ומתוכו כ־89 מיליון שקל יועדו לחינוך - קרוב לשליש מהוצאות העירייה. העירייה הציגה את התקציב הזה כחלק ממדיניות של הרחבת תוכניות לימוד, חיזוק מערך הסייעות, השקעה בתלמידים עם צרכים מיוחדים ושילוב טכנולוגיות חדשות במערכת החינוך. כפי שמסבירות ד"ר מעודד ופרופ' בן־דוד הדר, גובה ההשקעה אינו נגזר רק מחוסנה הכלכלי של הרשות, אלא גם מסדרי עדיפויות, מערכים ומאיכות הניהול המקומי, ולכן שתי ערים באותו אשכול יכולות להוציא סכומים שונים בתכלית. כך, נשר משתייכת לאשכול החברתי־כלכלי 7, בדיוק כמו חיפה וקריית מוצקין. אף על פי כן, בזמן שנשר מזרימה קרוב ל־11 אלף שקלים לתלמיד, חיפה מסתפקת ב־5,365 וקרית מוצקין ב־3,599. כלומר, רשויות בעלות מאפיינים חברתיים־כלכליים דומים מגיעות לתוצאות רחוקות זו מזו. אבל צריך לומר שיש גם יתרון לקוטן: בעוד שנשר נהנית מעוגני ארנונה עסקית חזקים (כמו אזורי תעשייה ומסחר גדולים), עדיין מדובר בעיר קטנה יחסית. המשמעות היא שהוצאה עירונית נוספת על תוכניות, שירותים או כוח אדם - מתחלקת על מספר קטן יותר של לומדים, ולכן יכולה להקפיץ את הנתון לנפש. קראו עוד

הבדיקה מעלה כי נוכחות בעלי תפקידים ונציגי ציבור לא בהכרח מתורגמת להשפעה ממשית על הדיון. ב־88% מהפרוטוקולים הישיבה נוהלה בידי ראש הרשות או ממלא מקומו, אך בשש מתוך שמונה הרשויות לא נמצא אף פרוטוקול שבו תועד ציטוט של נציג ציבור. גם כאשר הורים או תלמידים מופיעים ברשימת המשתתפים, קולם לא תמיד מגיע אל גוף הדיון עצמו.

גם אופי הדיונים מצביע על פער בין עצם קיומה של ועדת חינוך לבין עבודת פיקוח פעילה. ב־42% מהפרוטוקולים התוכן רוכז בקול יחיד או בכמה דוברים בודדים, במתכונת של דיווח כמעט חד־כיווני. מנגד, כאשר כן התקיים דיאלוג ממשי, הוא נטה להיות ביקורתי ומעשי יותר, וכלל שאלות, הסתייגויות ולעתים גם אתגור של הדרג המקצועי.

החולשה הבולטת ביותר נמצאה בשלב ההמשך: כמעט לא נמצא תיעוד לכך שהדיונים תורגמו להחלטות, מעקב או ייעוץ למועצת העיר. אף אחד מ־26 הפרוטוקולים שנבדקו לא תיעד העברת החלטה למליאת המועצה, וב־92% מהם לא נמצא תהליך החלטה ברור כלל. כלומר, גם כשמתקיים דיון מהותי, לא תמיד ברור כמה הוא משפיע על מדיניות החינוך העירונית.

ברקע הדיונים הופיעו שוב ושוב נושאים שמעסיקים את מערכת החינוך המקומית בתקופה הנוכחית: היערכות לשנת הלימודים, שגרה וחירום על רקע המלחמה, רישום, חינוך מיוחד וטכנולוגיה. אלא שהממצא המרכזי נותר בעינו: ועדות החינוך עוסקות בנושאים חשובים, אך לעיתים קרובות הן מתועדות יותר כזירת דיווח מאשר כמנגנון פיקוח, תכנון והשפעה.

התובנות של פנימה

■ הפער המרכזי אינו תלוי באיכות הדיון. גם כשהדיון היה מהותי או ביקורתי, כמעט לא נמצא תיעוד לכך שהוועדות תרגמו אותו להחלטות רשמיות או להעברה למועצת העיר.

■ נוכחות וקול הם שני דברים נפרדים. ברבים מהמקרים נציגי ציבור הופיעו ברשימת המשתתפים, אך לא צוטטו בגוף הדיון. כלומר, עצם הנוכחות אינה מבטיחה השפעה.

■ כשוועדה מדברת, היא לרוב לא רק מהנהנת. כשהתקיים דיאלוג ממשי, הוא נטה לכלול שאלות ואתגור. הבעיה היא שדיון כזה אינו מתקיים מספיק.

■ תוכן מהותי מתואם עם שיח ביקורתי, לא עם שקט. הפרוטוקולים העשירים יותר בתוכן חינוכי היו בדרך כלל גם אלה שבהם נשמעו שאלות, מחלוקות או אתגור של הדרג המקצועי.

■ הפונקציות שנעדרות ביותר הן דווקא אלה שהחוק מדגיש. תכנון ודיווח מופיעים בפרוטוקולים, אך אישור מועצה, מעקב ביצוע וייעוץ פורמלי כמעט שאינם מתועדים.

■ מגבלת התיעוד היא חלק מהממצא. כשפרוטוקול אינו מתעד מי אמר מה, קשה לדעת אם הציבור לא דיבר - או שקולו פשוט לא נכנס למסמך. בשני המקרים, הפיקוח נפגע.