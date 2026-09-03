מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: השם החדש שמציע טראמפ למצר הורמוז, והמלך המבוגר שהלך לעולמו - באותו שבוע שמת מקבילו הצעיר.

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הולנד

בצעד חריג: הולנד מסיטה 86 טונות זהב מארה"ב ומקנדה

הבנק המרכזי של הולנד (DNB) הודיע כי העביר 86 טונות מעתודות הזהב שלו מארה"ב ומקנדה ללונדון, בנימוק של "אי־שקט גאו־פוליטי הולך וגובר". נשיא הבנק המרכזי אולף סלייפן הודיע כי "בצעד הזה שיפרנו את יכולת הפריסה של עתודות הזהב. אנו מניחים שלעולם לא נזדקק להשתמש בזהב, אך בכל זאת יש צורך לחזק את החוסן וההיערכות שלנו".

מטילי זהב / צילום: Shutterstock

מדובר במהלך משמעותי בהיקפו: סך עתודות הזהב ההולנדיות עומד על 612.4 טונות, בשווי של כ־83.7 מיליארד דולר, נכון לשנה שעברה. עד לאחרונה, כשליש מהזהב של המדינה הוחזק בניו יורק, וכ־20% באוטווה. כעת, כל אחת מהמדינות מחזיקה רק 18.5%. במקביל, נתח הזהב המוחזק בלונדון קפץ מ־18% ל־32%, כאשר יתרת הזהב נותרה בהולנד עצמה.

מבחינה מעשית, ההעברה בוצעה בשילוב של מכירה וקנייה מחדש, לצד העברה פיזית בפועל - יותר מ־27 טונות זהב הועברו פיזית מארה"ב וקנדה לעיר זייסט שבהולנד ומשם הועברה כמות זהה ללונדון. התהליך כולו נמשך בין מרץ לאוגוסט השנה.

ההולנדים אינם לבד במגמה: לדברי לורן שוורץ, נשיא National Gold Counter הצרפתי, ארגון המתמחה במסחר בזהב, בנקים מרכזיים מזיזים את עתודותיהם כבר כעשור, ושוק לונדון נחשב לנזיל ביותר לצורך כך. עם זאת, ג'ון פלאסאר, אנליסט בבנק Cite Gestion, מזהיר כי אם בנקים מרכזיים נוספים יאמצו מהלך דומה, הדבר עלול לפגוע באמון בארה"ב כמקום אחסון בטוח.

עם זאת, לא כל הבנקים המרכזיים ממהרים בעקבות הולנד: בתחילת השנה עלו חששות בגרמניה סביב ביטחון עתודות הזהב של הבונדסבנק בניו יורק, אך בבנק הגרמני החליטו בינתיים שלא להזיז את הזהב, ומסרו כי "ניו יורק נשארה אתר אחסון חשוב עבור הזהב שלנו".

פינלנד

בצל האיום הרוסי: פינלנד עורכת תרגיל חירום אזרחי בהיקף חסר תקדים

יותר מ־2,000 בני אדם, בהם חיילים, מתנדבים וסטודנטים, השתתפו השבוע בעיר קואופיו שבמרכז פינלנד בתרגיל ההגנה האזרחית הגדול ביותר באירופה מאז תום מלחמת העולם השנייה. בתרחיש שגובש לתרגיל, תשתיות קריטיות (חשמל ומים) שותקו כתוצאה מתקיפות סייבר, לצד איום שיגורי טילים מרוסיה, שכנתה של פינלנד.

הגבול בין פינלנד לרוסיה נמתח על פני יותר מ־1,300 קילומטרים, מהים הבלטי ועד החוג הארקטי. פינלנד, יחד עם שבדיה, הצטרפה לנאט"ו ב־2023-2024 בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה.

תרגיל חירום אזרחי בפינלנד / צילום: Reuters, Balint Szentgallay/NurPhoto

לפי אסקו מוהונן, קולונל בדימוס שארגן את התרגיל, ההגנה הפינית נשענת לא רק על הצבא אלא גם על "תפיסת עולם" של אזרחים המוכנים לקחת אחריות על ביטחון המדינה. "זו החובה שלנו לשרת ולהגן על המדינה הזאת, כמו שאנשים עשו לפנינו", אמר מהמשתתפים בתרגיל בשיחה עם AP. "בגלל זה יש לנו עצמאות".

מעבר לאיום הצבאי, גורמים רשמיים במערב מצביעים על קמפיין חבלה רוסי הפועל ברחבי אירופה - הצתות, תקיפות מתקני מים וחשמל וחדירות כטב"מים למרחב האווירי של האיחוד האירופי. יוהא רסאנן, מנכ"ל חברת החשמל סבון וויימה, מספר כי מאז הפלישה לאוקראינה זוהתה עלייה משמעותית בהתקפות סייבר על הרשת.

ארה"ב

טראמפ מציע לשנות את שם מצר הורמוז ל"מצר טראמפ"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציע השבוע לשנות את שמו של מצר הורמוז על שמו שלו, תוך שהוא שב וטוען כי נתיב המים נמצא תחת שליטת וושינגטון - זאת חרף התקפות איראניות על ספינות באזור.

דונלד טראמפ / צילום: Shutterstock

ההצעה, שפורסמה ברשת החברתית של טראמפ, הגיעה פחות מ־24 שעות לאחר שארה"ב תקפה מספר מטרות באיראן. "עכשיו שהוא תחת שליטת ארה"ב, אולי נשנה את השם למצר טראמפ???", כתב הנשיא, והוסיף כי "כמו אמריקה עצמה, זה יהיה 'לוהט' מאי־פעם".

איראן הגיבה לתקיפה בשיגור טילים לעבר בסיסים אמריקאים באזור, מה שדחף את מחירי הנפט למעלה. חרף טענות חוזרות ונשנות מצד גורמים אמריקאים כי המצר פתוח וכי מיליוני חביות נפט עוברות בו מדי יום, מחירי הנפט לא ירדו בשבועות האחרונים - ואיראן ממשיכה לטעון כי נתיב המים סגור ונתון לשליטתה.

נורבגיה / אוגנדה

ממלך בן 34 למלך בן 89: שני מלכים מתו באותו שבוע

שני מלכים - אחד צעיר מאוד, השני מבוגר בהרבה - הלכו לעולמם באותו שבוע, וסימנו סוף עידן בשני קצוות שונים לגמרי של מוסד המלוכה בעולם.

באוגנדה הלך לעולמו המלך אויו ניימבה, ששלט על ממלכת טורו הקטנה שבמערב המדינה, בגיל 34 בלבד. אויו הפך למלך המכהן הצעיר בעולם כשהוכתר בגיל שלוש בלבד, ב־12 בספטמבר 1995, לאחר מות אביו.

אויו ניימבה / צילום: Reuters, James Akena Oriental Image

אוגנדה היא רפובליקה עם נשיא נבחר, אך שומרת על כמה ממלכות מסורתיות מתקופה שלפני הקולוניאליזם - עם השפעה תרבותית וחברתית עצומה, אף שכוחן הפוליטי סמלי בעיקרו.

ראש ממשלת הממלכה, קלווין ארמסטרונג רוומיירה אקיקי, הודיע על הפטירה ברשת X מבלי לחשוף את סיבת המוות, והדגיש כי "המשכיות הכתר מובטחת" - המלך, שהיה רווק, השאיר אחריו יורש לכתר.

בצד השני של העולם, בנורבגיה, הלך לעולמו המלך הראלד החמישי, בן 89 - המלך המכהן המבוגר ביותר באירופה - שנפטר בבית החולים הלאומי באוסלו.

המלך הראלד החמישי / צילום: Reuters, James Akena Oriental Image

הראלד, שנולד ב־1937, נאלץ לברוח עם אמו ואחיותיו לשבדיה ומשם בסירה לארה"ב כשהיה בן שלוש בלבד, בעקבות הכיבוש הנאצי של נורבגיה. הוא הוכתר ב־1991. כעת בנו, הנסיך האקון, הפך אוטומטית למלך האקון השמיני.