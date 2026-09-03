"שייכת לישראלים": חברת-בת של התעשייה האווירית הוצתה בבלגיה

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1"שייך ב-100% לממשלת ישראל": מפעל בבלגיה נשרף כליל

אלמונים הציתו את מבנה החברה הבלגית BATS (Belgian Advanced Technology Systems) השייכת לתעשייה האווירית, במה שמסתמן כתקרית נוספת בגל פגיעות בחברות ביטחוניות ישראליות באירופה; כך מדווחת הרשת הבלגית בשפה הצרפתית RTBF. מבנה החברה, לפי התמונות, נשרף כליל ויצא מכלל שימוש.

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החברה ממוקמת בפארק תעשייה סמוך ללייז'. ההצתה אירעה ביום שני השבוע, ובימים האחרונים לקחה קבוצת פעילים את האחריות על ההתקפה. היא ציינה כי עשתה זאת בשל העובדה כי היא החברה "שייכת ב-100% לממשלת ישראל". "זו סיבה מספקת לשרוף אותה עד אפר", נכתב בהודעה, לפי הדיווח ברשת הבלגית. חוקרים של המשטרה אמרו לערוץ כי נראה שהאש "הוצתה במכוון בשלושה מוקדים שונים". אף אחד לא נפצע, והשריפה התרחשה בלילה.

An arson attack hit Belgian defense-electronics firm BATS in Liège, with fires started at three separate points. An anonymous group claimed responsibility, citing BATS’ ownership ties to Israel’s IAI/ELTA and saying this justified reducing the company "to ashes." pic.twitter.com/OAi6yfG7Fs - Clash Report (@clashreport) September 2, 2026

החברה מספקת מערכות רדאר ורכיבים, בין היתר, לצבא הבלגי. היא "כיכבה" ברשימות שהופצו באינטרנט בשנים האחרונות של חברות ביטחוניות בעלות קשרים לישראל. שר הביטחון הבלגי גינה את ההצתה והאשים את השמאל הרדיקלי בבלגיה בכך שהוא "נהיה יותר ויותר קיצוני כל יום", לפי הדיווח. הוא האשים ישירות את מפלגת השמאל הרדיקלית "מפלגת הפועלים של בלגיה" באחריות להצתה. דובר של המפלגה דחה את הטענות והכחיש כל קשר לאירוע. החקירה נמשכת.

מאת קלואה הנון, מתוך RTBF. לקריאת הכתבה המלאה.

2בתמיכת קטאר: סוריה ממצבת את עצמה כחלופה בטוחה להורמוז

סוריה, תחת שלטונו של אחמד א-שרע ולצד הקשרים ההדוקים שלה לממשל טראמפ בארה"ב, ממצבת את עצמה כחלופה בטוחה ליצוא אנרגיה מהמפרץ הפרסי דרך מצרי הורמוז; כך מדווח היום (ה') הוושינגטון פוסט. בחודשים האחרונים פועל קו בלתי פוסק של משאיות הנושאות דלק ונוסעות הלוך ושוב בין עיראק לבין נמל בניאס לחופי הים התיכון. הממשל האמריקאי גם פרש את חסותו על צינור נפט חדש שאמור להוביל באותו תוואי נפט מעיראק.

הפרויקט מוקם על ידי חברת שברון, בשיתוף טוטאל-אנרג'י הצרפתית, וכן קרן ההשקעות הקטארית. בניית הצינור אמורה להימשך לפחות שנתיים וחצי, "אך לאחר מכן הורמוז תהיה רק הערת אגב", אמר נציג של הממשל האמריקאי. הצינור אמור להעביר כשני מיליון חביות נפט ביום, מבצרה שבדרום עיראק ועד לנמל הסורי. הצינור אמור להימתח לאורך 1,600 קילומטר ועלותו המשוערת עומדת על כ-5.7 מיליארד דולר. עצם ההשקעה משמעותה הפיכת המצב הביטחוני בסוריה לחלק ממארג אספקת האנרגיה העולמי, ולאינטרס אמריקאי.

כבר כעת, מדווח העיתון, מגיעות 5,000 מכליות דלק ביום מהגבול העיראקי ונכנסות לסוריה. לפי הדיווח, קטאר אפילו שואפת להקים צינור מקביל שבו יעבור גז טבעי ליצוא לאירופה באותו התוואי. כתב העיתון דיווח כי נהגי המשאיות העיראקים שמבצעים את הנסיעות כעת מתלוננים על התשתיות הגרועות בסוריה, לעומת עיראק, אך הם נהנים מ-1,800 דולר לנסיעה בת עשרה ימים.

מאת גארי שי, מתוך הוושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

3שבועיים לבחירות בברלין, מפלגת השמאל הסתבכה בפרשה אנטישמית

מפלגת די לינקה מהשמאל בגרמניה הסתבכה בשבוע האחרון בפרשה אנטישמית שפוגעת בסיכוייה לנצח בבחירות המקומיות בברלין שיתקיימו ב-20 בספטמבר; כך מנתח העיתון הבווארי זידויטשה צייטונג. נציגי המפלגה ברובע נויקלן השתתפו באירוע בחירות בסוף השבוע האחרון, שבו ראפר אנטישמי בשם דהבפלקס השמיע קריאות "יאללה יאללה אינתיפאדה" ו-"מוות ל-IDF". הוא הוזמן למרות שהוא ידוע בהתבטאויות אנטשימיות ואנטי-ישראליות.

האירוע נחשף וגרם למבוכה למפלגה, שניסתה להצניע את הגישה האנטי-ישראלית של רבים מפעיליה. מנהיגת המפלגה בברלין, שעשויה לכהן כראשת העיר, אליף ארלאפ, ניסתה להצניע את האלמנטים הללו במפלגה לקראת הבחירות, אך הפרשה והסערה התקשורתית שנוצרה פוגעים בסיכוייה. ארלאפ התחמקה מתגובה משמעותית עד כה, והדבר ממחיש עד כמה המפלגה נקרעת מבפנים בנושא ישראל בשל המרכזיות של גורמים פרו-פלסטינים בתוכה, והפוטנציאל האלקטורלי הרב. מבקרים מאשימים את הנהגת המפלגה במסרים כפולים ובגינוי רפה בלבד של אנטישמיות כדי למשוך מצביעים, כתב העיתון.

מאת מרדית האף, מתוך הזידויטשה צייטונג. לקריאת הכתבה המלאה.