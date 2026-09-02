"היסטוריה ימית": חיל הים הגרמני ביצע ניסוי בטיל ישראלי

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1הניסוי החשאי של חיל הים הגרמני בטיל ישראלי

חיל הים הגרמני בדק בחשאי אתמול (ג') את הטיל הבליסטי הטקטי לורה מתוצרת התעשייה האווירית, בניסוי מוצלח שהתקיים בצפון הים האטלנטי; כך מדווחים הבוקר (ד') כלי התקשורת בגרמניה, ביניהם הבילד.

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לפי הדיווח, אחרי הניסוי המוצלח על ידי ספינת קרב, ששיגרה את הטיל הבליסטי, גרמניה "תאיץ את התוכניות לרכישת המערכת". המערכת (ראשי תיבות באנגלית של Long Range Artillery) מעניקה לצבא הגרמני יכולת פגיעה ארוכת טווח, "תחום שצריך לחזק באופן מיידי", לפי הדיווח. טווח הטילים הוא עד 500 קילומטר, לפי נתוני מפעל מל"מ של התעשייה האווירית, המייצר את הטיל.

"עם השיגור מוצלח של הטיל הבליסטי אמש בצפון האוקיינוס האטלנטי, עשינו היסטוריה ימית. אני מרוצה מאוד מההישג הזה", אמר מפקד חיל הים לתקשורת הגרמנית. הוא אמר כי הטיל יעניק לגרמניה "יכולת חדשה" מבחינת הרתעה ומוכנות של הצי הגרמני למלחמה. הניסוי כלל שתי ספינות שנשלחו למים שבין אירלנד לאיסלנד. הבילד דיווח כי גרסה המשוגרת מהאוויר של הטיל הייתה חלק, לפי הדיווחים, ממתקפת הפתע של ישראל על איראן בשנה שעברה.

מתוך הבילד. לקריאת הכתבה המלאה.

2"מלחמת נצח": האם לטראמפ יש אסטרטגיה חדשה מול איראן?

שישה חודשים לתוך המלחמה בין ארה"ב לאיראן, הנשיא דונלד טראמפ מאותת על שלב חדש בעימות. "אנחנו הולכים להכות בהם חזק... תהיה תגובה", אמר טראמפ לכתבים אתמול (ג'), זמן קצר לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר אתרים צבאיים אמריקאיים בירדן, בתגובה לתקיפה אמריקאית על האי לארכ שבמצר הורמוז.

לפי ניתוח שהתפרסם באל־ג'זירה, וושינגטון עשויה לעבור לאסטרטגיית "לא מלחמה, לא שלום" - תקיפות מחזוריות בלי הידרדרות למלחמה ממושכת. הגישה הזו, על פי הכתבה, מגיעה על רקע דיווחים כי הצבא האמריקאי מתקשה באספקת מיירטי פטריוט ולאחר שארה"ב הגבירה את הלחץ הכלכלי על איראן כשהטילה סנקציות נוספות על 60 גורמים החשודים בסיוע למכירת נפט איראני.

בינתיים, "נגיד הבנק המרכזי האיראני, עבדול נאסר חמתי, דחה את הטענות כי כלכלת המדינה קורסת ואמר בכנס עיתונאים כי לאיראן 'מספיק מטבע חוץ'", נכתב. "איראן, מצדה, סגרה בפועל את מצר הורמוז מאז תחילת המלחמה בתחילת מרץ, כאשר תנועת הספינות דרכו צנחה מכ־100 ספינות ביום לכשבע בממוצע".

לפי אל־ג'זירה, טריטה פרסי, מנכ"ל משותף במכון קווינסי בוושינגטון, מזהיר כי גישה של הפצצות מחזוריות היא בפועל "לנהל מלחמת נצח - אין דרך לעקוף את זה". לדבריו, הממשל האמריקאי "מוותר על פתרון הבעיה בדרך צבאית, כלכלית או דיפלומטית", ופונה במקום זאת לניהול הסכסוך באמצעות "לוחמה מתמשכת".

על רקע זה, מציינת הכתבה, כי התמיכה הציבורית בטראמפ בארה"ב צנחה ל־33%, על פי הסקרים האחרונים - "נתון שעשוי להעיב על האסטרטגיה האמריקאית ככל שמתקרבות בחירות האמצע בנובמבר".

מתוך אל־גזירה, מאת אוסעיד סידיקי. לקריאת הכתבה המלאה.

3"500 אלף פלסטינים יגיעו לממלכה": האיום שמפחיד את ירדן

מאמר שפורסם במגזין פורן פוליסי, העוסק בענייני דיפלומטיה, חושף כי בעוד המערב מוטרד ממתקפות הטילים האיראניות, בירדן חרדים מפני סיפוח ישראלי של יהודה ושומרון - מהלך שמאיים למוטט את יסודות הממלכה.

למרות שירדן ספגה כמעט 300 טילים וכטב"מים איראניים במהלך המלחמה, החשש המרכזי בעמאן אינו טהרן אלא תרחיש "המולדת החלופית" (אל-וואטן אל-בדיל). סיפוח ישראלי - מלא או חלקי - עשוי להוביל לדחיקת מאות אלפי פלסטינים לתוך שטח ירדן.

לפי אסטרטג ירדני שצוטט במאמר, "גם בתרחיש הנחשב 'הטוב ביותר', של סיפוח שטח C בלבד, צפויים להגיע לממלכה כ-500 אלף פלסטינים חדשים".

לפי הכתבה, מהלך כזה מאיים לפרק את המאזן העדין בין הירדנים השבטיים לפלסטינים במדינה, למוטט כלכלה שנאבקת באבטלת צעירים של 45%, ולשלול מהבית ההאשמי את החסות על המקומות הקדושים בירושלים.

כותב המאמר מדגיש כי הסיפוח הישראלי יעשה את מה שטרור ג'יהאדי, חוסר יציבות בגבול סוריה והמלחמה מול איראן לא הצליחו לעשות: "להכות ביסודות הדמוגרפיים, הפוליטיים והפיננסיים של היציבות הירדנית".

במערכת הביטחון והממשל בירדן מבינים שהמשקל האסטרטגי של ירדן כמדינת חוצץ עבור ישראל ירד בעקבות שינויי המאזן האזורי, "בעוד שקריאות לסיפוח הפכו למיינסטרים בפוליטיקה הישראלית", כך נכתב.

מתוך פורן פוליסי, מאת פרופ' שון יום. לקריאת הכתבה המלאה.