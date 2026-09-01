דיווח: הקשר הסודי בין ישראל למיליציה השנויה במחלוקת

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1דיווח: הקשר הסודי בין ישראל למיליציה הסודאנית

במידל איסט איי, אתר חדשות המתמחה במזרח תיכון (וידוע בביקורת שלו כלפי ישראל), פורסם תחקיר של גוף התקשורת Africa Intelligence שחשף כי משלחות מטעם "כוחות התמיכה המהירה" (RSF) בסודאן הגיעו לביקורים חסויים בתל אביב במהלך השנתיים האחרונות, בעיצומה של מלחמת האזרחים המשתוללת במדינה.

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לפי הדיווח, שתי משלחות מטעם המיליציה ביקרו בישראל - הראשונה במאי 2025 והשנייה בפברואר 2026. חברי המשלחות נועדו עם גורמים במחלקת אפריקה של משרד החוץ הישראלי ועם נציגי מודיעין. בין המשתתפים בפגישות היו עבד אל-רחים חמדאן דגאלו, סגנו של מפקד ה-RSF מוחמד חמדאן דגאלו (הידוע כ"חמדתאי"), אחיהם אל-גוני חמדאן דגאלו, וכן היועץ המשפטי של הארגון, עז א-דין אל-סאפי.

מהתחקיר עולה כי המגעים הללו אינם חדשים, אלא מהווים חלק משיתוף פעולה ביטחוני ומודיעיני שנמשך כבר מספר שנים, עוד לפני פרוץ המלחמה בסודאן באפריל 2023. בין היתר נטען כי שיתוף הפעולה כלל העברת טכנולוגיות מעקב. בישראל קיים תיעוד ממושך של עבודה בערוצים מקבילים מול הגורמים בסודאן - משרד החוץ וראש הממשלה בנימין נתניהו עמדו בקשר מול צבא סודאן הרשמי, בעוד המוסד הוא זה ניהל את המגעים מול המיליציה של חמדתאי.

לפי הדיווח, המגעים הללו מתקיימים ברקע האשמות חמורות ביותר נגד ה-RSF. משלחת חקירה עצמאית של האו"ם קבעה לאחרונה כי המצור שהטילו כוחות המיליציה על אל-פאשר, בירת צפון דרפור, נושא "סממנים של רצח עם".

במקביל, בית משפט בסודאן גזר עונש מוות בהיעדרם על חמדתאי ועל בכירים נוספים באשמת פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ואף התנקשות במושל מערב דרפור. ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ציינו אף הם כי פעולות המיליציה באזור עולות לכדי טיהור אתני.

מאת מערכת המידל איסט איי. לקריאת הכתבה המלאה.

2אלופים ובכירים בדימוס: "אלימות המתנחלים היא האיום האמיתי על ישראל"

תחקיר נרחב שפורסם בעיתון ניו יורק טיימס חושף תופעה בקרב צמרת הביטחון הישראלית לשעבר: עשרות אלופים, מפקדים בכירים וראשי זרועות המודיעין בדימוס יוצאים לסיורים ברחבי יהודה ושומרון כדי להיווכח מקרוב בהסלמת אלימות המתנחלים, ומזהירים כי התנהלות זו מהווה סכנה קיומית למדינת ישראל, החמורה אף יותר מהאיומים מחוץ.

כך, למשל, האלוף במילואים אייל בן-ראובן, שפיקד בעבר על עוצבה בגדה ועל כוחות היבשה במלחמת לבנון השנייה, אמר במהלך סיור בכפר פלסטיני כי "מה שהמתנחלים עושים כאן הוא האיום האמיתי על ישראל. זה מדאיג אותי יותר מאיראן, עזה או לבנון".

לפי הכתבה, "בכירים נוספים שהשתתפו בסיורים הביעו זעזוע קשה מהמצב". תת-אלוף במילואים והשר לשעבר אפרים סנה הגדיר את המתרחש במילים חריפות וטען כי "בלשון פשוטה, מדובר בטיהור אתני". תת-אלוף במילואים אסף אגמון ציין כי הניסיון למחוק את הנוכחות הפלסטינית מזכיר בעיניו ימים אפלים בהיסטוריה, והזהיר כי "ברגע שחברה מתנהגת כך, החברה הזו נידונה לכלייה".

לפי הדיווח בניו יורק טיימס, את הסיורים מארגן תת-אלוף במילואים יעקב אור, בן 79, ששימש בעבר כמתאם פעולות הממשלה בשטחים ומשנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה. בשנה האחרונה הוביל אור יותר מ-250 דמויות מפתח בחברה הישראלית - בהם ראשי שב"כ ומוסד לשעבר, שופטים, דיפלומטים וכלכלנים - לביקורים במוקדי חיכוך כמו בורין, בקעת הירדן וחמאמת אל-מליח.

העיתון מציין כי ביוני האחרון חתמו יותר מ-200 בכירים לשעבר על גילוי דעת חריף הדורש מהממשלה לבלום את "הטרור היהודי" ואת "הטיהור האתני". במכתבם האשימו החותמים את ממשלת נתניהו לא רק בהעלמת עין, אלא בהובלת מדיניות מכוונת שבה "כל מערכת הביטחון - כולל הצבא, השב"כ והמשטרה - משתפת פעולה ביודעין". הם הצביעו על הזרמת עשרות מיליוני שקלים למאחזים בלתי חוקיים ולחוות חקלאיות.

משרד ראש הממשלה סירב להשיב לשאלות הניו יורק טיימס, אך בכתבה צוין כי בעקבות הביקורת, פרסם נתניהו הודעה שבה קבע כי "מעשים פליליים אלה גורמים נזק עצום" להתיישבות השומרת חוק ולמעמדה של ישראל בעולם. צה"ל מצידו דחה בתוקף את הטענות על גיבוי לאלימות, והבהיר כי תפקידו להגן על כלל התושבים וכי כל חייל שפועל בניגוד לכך חורג מפקודות לחלוטין.

מאת עזאם אחמד, נתן עודנהיימר ורונן ברגמן, מתוך הניו יורק טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

3לקראת בחירות 2028: ואנס נפגש עם ההנהגה הרפובליקנית־יהודית בארה"ב

סגן הנשיא ג'יי די ואנס, המסומן כמועמד המוביל של המפלגה הרפובליקאית לקראת בחירות 2028, הגיע להופעה סגורה בפסגת ההנהגה של הקואליציה היהודית-רפובליקנית (RJC) בלאס וגאס. המטרה: לשכך את החשדות הממושכים כלפיו בקהילה הפרו-ישראלית ולרצות את התורמים המרכזיים. כך נחשף באתר התקשורת האמריקאי פוליטיקו, שהשיג הקלטות מן האירוע.

בפני קהל המשתתפים טען ואנס כי יש להפסיק להסתמך על טיעונים רטוריים שאינם רלוונטיים עוד, ולמקד את הברית ב"התאמה אינטרסים קונקרטית" בין וושינגטון לירושלים. לדבריו, "מה שעלינו לעשות הוא להבהיר מדוע הקשר הזה נמצא באינטרס המובהק של ארצות הברית".

למרות שהאירוע נערך בדלתיים סגורות, תמלילים וקלטות שהגיעו לידי אתר פוליטיקו חשפו כיצד ואנס נדרש לענות על שאלות קשות סביב קשריו בעבר עם דמויות כמו טאקר קרלסון. ואנס בחר לגנות באופן נחרץ תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ועלילות דם, וקבע כי שנאת יהודים היא "הרסנית לנפש".

לפי הדיווח, המהלך נחל הצלחה מפתיעה. בניגוד לחשש מחסימה מצד תורמי ענק (כדוגמת קן גריפין שכבר אותת על תמיכתו במרקו רוביו ב-2028), ואנס התקבל בתשואות רמות ובכמה תשואות עמידה. בכירי ה-RJC, ובהם המנכ"ל מאט ברוקס וחבר ההנהגה ארי פליישר, הודו כי ואנס הוכיח שהוא "מבין את הקהילה", והגדירו את הפגישה כ"יום התקדמות" קריטי עבורו.

הופעתו של ואנס בפסגת ה-RJC מסמנת אבן דרך קריטית באסטרטגיה הפוליטית שלו לקראת מרוץ אפשרי לנשיאות ב-2028. עד כה, האגף הניצי והפרו-ישראלי במפלגה הרפובליקנית ראה בו גורם חשוד בשל השתייכותו לזרם ה"אמריקה תחילה" והתנגדותו למעורבות צבאית גורפת, בין היתר מול איראן.

מאת סמואל בנסון, מתוך פוליטיקו. לקריאת הכתבה המלאה.