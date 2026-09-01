שלוש ישראליות בטופ 30: כך נראה דירוג ענקיות הביטחון בעולם

שלוש החברות הישראליות הגדולות - אלביט, התעשייה האווירית, ורפאל - התייצבו בין 30 החברות הביטחוניות המובילות בעולם, עם סך הכנסות מדיפנס בשנת 2025 של יותר מ־20 מיליארד דולר. כך עולה מדירוג 100 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם לשנת 2026 של "דיפנס ניוז".

מתוך ה־20.103 מיליארד דולר, נותרת בבכורה הישראלית ובמקום ה־21 בעולם אלביט, עם 7.412 מיליארד דולר מדיפנס, מתוך סך הכנסות של 7.938 מיליארד דולר אשתקד. זה הציב אותה מעל תאגיד המדע והטכנולוגיה האווירי של סין (CASC), חטיבת התעופה והחלל של ג'נרל אלקטריק והתאגיד האירופי MBDA.

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רק היום (ג') הודיעה אלביט, כי חתמה על חוזים עם לקוח בינלאומי, בהיקף מצטבר של כ־270 מיליון דולר, בתחום של מטע"די תצפית, איסוף מודיעין, והרכשת מטרות (ISR & Targeting) מתקדמים, אשר יבוצעו לאורך תקופה של עד שש שנים.

השחקנית החשובה שעלתה בדירוג

במסגרת החוזים, תספק אלביט מערכות ממשפחת ה"ספקטרו", המספקות פתרונות תצפית, איסוף מודיעין והרכשת מטרות (ISTAR) אלקטרו-אופטיים מולטי-ספקטרליים. מערכות ספקטרו משלבות ערוצי תצפית באמצעות שילוב של חיישני אינפרה-אדום בגל בינוני (MWIR), חיישני אור נראה וחיישני אינפרה-אדום בגל קצר (SWIR) באיכות גבוהה, מציין לייזר מתקדם ויכולות אנליטיקה מבוססות בינה מלאכותית (AI), לצורך אספקת יכולות מתקדמות לתצפית, איסוף מודיעין והרכשת מטרות לטווחים ארוכים עבור יישומם אוויריים, ימיים וקרקעיים, תוך שמירה על תצורה קומפקטית המאפשרת פעילות ביום, בלילה ובתנאי מזג אוויר קשים.

בנוסף, תספק אלביט מערכות AMPS NG ממשפחת ספקטרו המיועדות למשימות תצפית, איסוף מודיעין והרכשת מטרות (ISTAR) מוטסות. מערכות AMPS NG מספקות יכולות גילוי מטרות, מעקב ואיכון לטווחים ארוכים במיוחד, באמצעות שילוב של חיישני MWIR, חיישני אור נראה וחיישני SWIR, יחד עם יכולות מתקדמות לעיבוד תמונה וטכנולוגיות מדויקות במיוחד לאיכון מטרות, התומכות במשימות ISR והרכשת מטרות אסטרטגיות בסביבות מבצעיות מורכבות.

אחריה, מבין הישראליות, נמצאת התעשייה האווירית שעלתה מדרגה אחת בדירוג למקום ה־27, עם 6.112 מיליארד דולר מדיפנס, מתוך סך הכנסות של 7.384 מיליארד דולר אשתקד. כך, היא התמקמה מעל ספראן הצרפתית ורולס רויס הבריטית.

המצטרפת הישראלית לטופ 30 היא רפאל, שבדירוג בשנה שעברה הייתה במקום ה־31. אצלה כל ההכנסות מדיפנס, ואלו עמדו ב־2025 על 6.28 מיליארד דולר. היא ניצבה לפני חברות אירופאיות מוכרות, כדוגמת נבאל ודאסו הצרפתיות, ו־KNDS ההולנדית.

רפאל חגגה רק אתמול (ב') את עמדתה בתור השחקנית החשובה ביותר בעסקת "מגן אכילס" האסטרטגית של משרד הביטחון עם יוון, למכירת שלוש מערכות הגנה אווירית תמורת 3.1 מיליארד אירו (כ־3.6 מיליארד דולר). העסקה כוללת שלוש מערכות הגנה אווירית, קלע דוד וספיידר של רפאל וברק MX של התעשייה האווירית, לצד מכ"מים ומערכות ש"ב.

המובילות העולמיות

ברמה הגלובלית, שתי החברות שנותרו המובילות בעולם הדיפנס בזו אחר זו הן לוקהיד מרטין (72.137 מיליארד דולר הכנסות מדיפנס), ו־RTX (46 מיליארד דולר) האמריקאיות. אחריהן, קפיצה מרשימה הציגה ג'נרל דיינמיקס מהמקום החמישי בעולם לשלישי (39.4 מיליארד דולר), נורת'רופ גרומאן נותרה רביעית (37.037 מיליארד דולר), ו־BAE הבריטית עלתה מהמקום השישי לחמישי (36 מיליארד דולר). בואינג ניצבה במקום השישי (35.742 מיליארד דולר), והתעשייה האווירית הסינית נכנסה בדירוג למקום השביעי (32.2 מיליארד דולר).

את העשירייה סוגרות L3 האריס (17.391 מיליארד דולר) האמריקאית, ליאונרדו האיטלקית (15.629 מיליארד דולר), ואיירבוס האירופית (15.124 מיליארד דולר). השפעות המלחמה באוקראינה ניכרות בזינוק אדיר של התעשייה הצבאית האוקראינית. זו זינקה בתוך שנה בלבד מהמקום ה־49 אשתקד (3.007 מיליארד דולר הכנסות מדיפנס) למקום ה־36 השנה (4.567 מיליארד דולר הכנסות מדיפנס).

המדינה המזרח תיכונית שהצליחה להכניס את כמות החברות הגדולה ביותר לדירוג היוקרתי היא טורקיה, עם חמש חברות. בולטת בהן חברת ARCA, עם כניסה ראשונה - ישירות למקום ה־53 (3.004 מיליארד דולר הכנסות מדיפנס). מעליה, נמצאות אסלסאן (מקום 40, 4.463 מיליארד דולר) והתעשייה האווירית הטורקית (מקום 48, 3.646 מיליארד דולר). שתי החברות הנוספות במקומות נמוכים יותר הן רוקטסאן ו־MKE. עם זאת, סך ההכנסות מדיפנס של חמש החברות הטורקיות בדירוג (14.9 מיליארד דולר), נמוך משמעותית מזה של שלוש החברות הישראליות.

החברה המזרח תיכונית הבכירה אחרי הישראליות היא קונגלומרט הדיפנס של איחוד האמירויות, אדג', במקום ה־37 בעולם עם 4.5 מיליארד דולר הכנסות מדיפנס. לחברה הזו יש קשר ישראלי מובהק, שהרי היא השקיעה כ־10 מיליון דולר בתמורה לכ־30% ממניות החברה הישראלית "עין שלישית", המפתחת מערכות אלקטרו־אופטיות מבוססות בינה מלאכותית.