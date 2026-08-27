טורקיה בדרך חזרה לעסקת ה־F-35? המהלך החדש של ארדואן בארה"ב

טורקיה חתמה על חוזה לשנה אחת בסך 2.4 מיליון דולר עם חברת הלובינג האמריקאית "בלארד פרטנרס", בעלת קשרים חזקים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. כך דווח באתר "מידל איסט איי", המזוהה עם ציר האחים המוסלמים בהובלת טורקיה וקטאר. לפי הדיווח, מטרת ההתקשרות היא לקדם את מכירת מטוסי ה־F-35 לאנקרה.

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הדמות המובילה בבלארד פרטנרס היא בריאן בלארד, מגייס תרומות מוכר של המפלגה הרפובליקנית מפלורידה, שעבד בקמפיין של טראמפ לנשיאות. לפי הדיווח, ההסכם של החברה עם משרד ההגנה הטורקי נחתם ב־8 באוגוסט וכולל שכר של 200 אלף דולר מדי חודש. במסגרת החוזה, בלארד פרטנרס תספק שירותי קשרי ממשל וייעוץ אסטרטגי.

זו אינה ההתקשרות הראשונה מסוגה בין הצדדים. כבר ב־2017 רכשה טורקיה את שירותי חברת הלובינג תמורת 1.5 מיליון דולר, בעסקה שהייתה מהראשונות אי פעם של בלארד פרטנרס. באותה תקופה עסקה ההתקשרות בפרשת הבנק הטורקי הממשלתי "האלקבנק", שהממשל האמריקאי האשים בסיוע לאיראן לעקוף את הסנקציות. השנה החליט משרד המשפטים האמריקאי לבטל את אותם אישומים.

הפתרון הטורקי לסנקציות

כעת עומדת על הפרק סוגיה אסטרטגית אף יותר. טורקיה הודחה מתוכנית ה־F-35 ב־2019 בעקבות התעקשותו של ארדואן לרכוש מערכות הגנה אווירית מדגם S-400 מרוסיה. בעקבות זאת, הופעלו נגדה סנקציות מכוח חוק CAATSA, שבמסגרתן מי שרוכשת טכנולוגיות ביטחוניות איכותיות מרוסיה, נחשבת למדינה יריבה של ארה"ב ולא יכולה לרכוש מוצרים ברמה הגבוהה ביותר כמו F-35.

עתה בוחנים הטורקים אפשרות למכור את מערכות ה־S-400 הקיימות למדינה שלישית, למשל איחוד האמירויות, בתקווה שהדבר יאפשר לוושינגטון להחזיר את טורקיה לפרויקט - צעד שטראמפ תומך בו, על אף החשש מפגיעה בעליונות האווירית האזורית. ב"מידל איסט איי" ציטטו מסמכים שהוגשו למשרד המשפטים האמריקאי, ולפיהם צוות בלארד פרטנרס כולל את חבר הקונגרס הדמוקרטי לשעבר מפלורידה, רוברט וקסלר. האחרון נמנה עם מייסדי שדולת קשרי ארה"ב-טורקיה בקונגרס האמריקאי. בה בעת, וקסלר מוכר כאדם בעל קשרים מצוינים עם חוגים פרו־ישראליים בוושינגטון.

דמות מוכרת נוספת בחברת הלובינג היא תומאס בודרי, ששימש כעוזרו של טראמפ וכמנהל בכיר בתחום החקיקה במועצה לביטחון לאומי האמריקאית עד אפריל 2025. הוא סיים את תפקידו בעקבות הדחתו של היועץ לביטחון לאומי דאז, מייק וולץ. בבלומברג דווח השנה כי עם העובדים לשעבר בבלארד פרטנרס נמנית, למשל, ראש סגל הבית הלבן כיום, סוזי ווילס.