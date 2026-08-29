פינלנד וישראל חתמו בחשאי על מזכר הבנות לשיתוף פעולה ביטחוני בין המדינות, שאמור לעמוד בתוקף עד 2034. כך דווח בתקשורת בהלסינקי, בעקבות ביקורת מצד האופוזיציה המקומית.

ההסכם כולל שיתוף פעולה בין המדינות במחקר, בפיתוח וברכש של ציוד ביטחוני. לפי תאגיד השידור הפיני "יילה", מזכר ההבנות המקורי נחתם ב־2013, והממשלה הפינית היא שהציעה להאריכו בתחילת 2024 - כשהמתווה המחודש הוא עד 2034. קודם לכן הוארך ההסכם בחמש שנים בכל פעם, ואילו כעת הוא הוארך בעשור.

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העסקה הגדולה ביותר בין המדינות נחתמה בנובמבר 2023, אז רכשה פינלנד את מערכת קלע דוד של רפאל תמורת כ־317 מיליון אירו. קלע דוד (David’s Sling באנגלית) היא מערכת ליירוט רקטות וטילים לטווח בינוני־ארוך, וכן טילי שיוט, באמצעות מנגנון Hit to Kill (פגיעה ישירה של המיירט במטרה). את קלע דוד פיתחו במשותף מנהלת חומה במפא"ת שבמשרד הביטחון והסוכנות האמריקאית להגנה מפני טילים (MDA), בהובלת המפתחת הראשית - רפאל. המערכת כוללת טיל מיירט דו־שלבי המתמרן במהירות, אשר בחרטומו מותקנות שתי מערכות איכון והכוונה - מכ"ם וחיישן אלקטרו־אופטי.

המערכת נועדה להעניק לישראל שכבת הגנת ביניים בין כיפת ברזל, שמיועדת לאיומים לטווח הקצר, לבין מערכות החץ, שמיועדות ליירוט איומים לטווח ארוך, וכן לשמש מערכת הגנה מפני טילי שיוט. בכך מאפשרת קלע דוד את עיבוי מערך ההגנה האווירית של המדינה מפני איומי טילים ורקטות.

הביקורות בפינלנד

ב"יילה" דווח כי מזכר ההבנות בין המדינות כולל הקמת קבוצת תיאום משותפת לפינלנד ולישראל, שנפגשת אחת לשנה במטרה לדון בקשרים הביטחוניים הבילטרליים. הפרסום בתקשורת הפינית עורר ביקורת מצד מפלגות האופוזיציה המקומית. יו"ר מפלגת "הליגה הירוקה", סופיה וירטה, הגדירה את מדיניות הממשלה כ"בושה היסטורית", וטענה כי הממשלה בהלסינקי בוחרת להעמיק את קשריה עם ישראל במקום להגביר עליה את הלחץ על רקע המלחמה באזור. מנגד, שר ההגנה אנטי הקאנן דחה את הטענות והסביר כי מדובר בהסכם אחד מבין כ־40 הסכמים מסוג זה שמקיימת פינלנד.

עוד ציינו ב"יילה" כי עם שיתופי הפעולה הבולטים בין התעשייה הביטחונית הפינית למקבילותיה בישראל נמנית העבודה המשותפת של "פטריה" המקומית עם חברת רפאל להטמעת מערכת ההגנה האקטיבית מעיל רוח בכלים מתוצרתה.

מערכת מעיל רוח מבצעית מאז 2010, והיא עברה את מבצע צוק איתן עם חטיבה אחת. ב־2018 היא נמכרה לכוחות השריון האמריקאיים, וב־2021 נבחרה עבור טנק הליאופרד הגרמני והצ’לנג’ר הבריטי. כיום המערכת מותקנת על 16 פלטפורמות ברחבי העולם, אך היא לא הופעלה בשום קנה מידה שמתקרב לזה של מלחמת חרבות ברזל, עם מאות מערכות המתמרנות בשטח. מול אתגר טילי הנ"ט, שמומחים מגדירים כחסר תקדים, המערכת עומדת בהצלחה.

במקרה הפיני, השילוב של מעיל רוח, או בשמה בחו"ל Trophy, נועד להגביר את יכולת ההגנה של רכבי Patria AMV XP 8X8 מפני טילי נ"ט, כטב"מים ואיומים נוספים. אחד היתרונות של מעיל רוח הוא היכולת לזהות את מקור השיגור של האויב, כולל הכיוון והמרחק. בדרך זו, הן הצוות ברכב והן צוותים בפלטפורמות אחרות יכולים להגיב לעבר מקור האש. מפקד צבא פינלנד, יאנה יאאקולה, הסביר ל"יילה" כי מדינתו מחפשת את המערכות שעונות באופן המיטבי על צורכי ההגנה שלה, וסירב לפרט את היקף שיתוף הפעולה עם ישראל.