אישי: בן 34, בזוגיות, גר בתל אביב

מקצועי: מנכ"ל חברת הסייבר Echo

ילדות ומשפחה: נולדתי ברמת גן, אבל כשהייתי בכיתה ח' עברנו לפתח תקווה. אבי עצמאי בעל חברת קייטרינג, ואמי אחראית רכש באלביט כבר 40 שנה. בילדותי לא היה הרבה כסף בבית. כבר בגיל 12 מכרתי סנדוויצ'ים בחופש הגדול. הייתי עובר בין חנויות ומוכר ביום 40-30 סנדוויצ'ים, שאבא הכין, והכניסו לי 800-700 שקל. אבל אני מרגיש שהחוסר בנה אותי.

● הוא ניהל מאות אלפי לקוחות בחברה ששווה מיליארדים - ואז גילה את המחיר האישי

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העסק הראשון: כנער כבר עבדתי במקדולנד'ס, אבל הרגשתי שאני לא עושה שם מספיק כסף. באותה התקופה החברים שלי שיחקו במשחק מחשב שנקרא Counter Strike ושילמו על שרתי משחק פרטיים. אז קניתי ממישהו שרת והתחלתי למכור כניסות לכל החבר'ה בבית הספר. בגיל 15 כבר בניתי עם חבר בשם דניאל חייט אתרים לאנשים ולארגונים. זה הפך לעסק עם מחזור של מאות אלפי שקלים, שמימן לי בהמשך את התואר הראשון. כך הפכתי מנער שאוהב כדורגל ליזם צעיר.

צבא: אותרתי ל-8200, עברתי קורס מתכנתים ואחרי שנה יצאתי לקורס קצינים. חזרתי ליחידה כראש צוות פיתוח בחטיבת הסייבר. שירתי במשך שבע שנים ובתפקיד האחרון הייתי סגן ראש מערך הפיתוח של היחידה. הייתי אחראי על פרויקטים עם השב"כ והמוסד, וזה היה מרתק. תוך כדי השירות עשיתי תואר ראשון במדעי המחשב ותואר שני במנהל עסקים, שניהם במכללה למנהל. השתחררתי בדרגת סרן.

אקזיט ראשון: יצאתי מהצבא בתחושה שחיים פעם אחת ויש לי הזדמנות להילחם עד שאצליח. לא עניין אותי להיות שכיר ב-40 אלף שקל לחודש. אז בסוף 2017 הקמתי עם הבחור, שהיה שותף שלי בתיכון לפיתוח אתרים, את PaidIt, עסק שסיפק תוכנה לעמדות ההזמנה העצמיות ברשתות מזון מהיר ומסעדות. גייסנו כמיליון דולר, השגנו כ-150 לקוחות בשנה הראשונה והגענו להיקפי מכירות של 700-600 אלף דולר בשנה וחצי, אבל לא הרגשנו שיש כאן עסק שאפשר להפוך למשהו ענק. ב-2020 מכרנו את החברה לווריפון ישראל ולחברת המולטימדיה YCD. העסקה הזאת סייעה לי לקנות את הדירה הראשונה שלי.

יזם סייבר: באמצע 2020, בעיצומה של הקורונה, חיפשתי שותף לסטארט-אפ הבא, שידעתי שיהיה מיזם סייבר. באותו הזמן חבר סיפר לי שעילם מילנר, שהכרתי בצבא, מחפש שותף. מהיום הראשון היה בינינו חיבור מטורף, ברמה שאפילו לא חילקנו בינינו תחומי אחריות. הקמנו את Argon Security והמצאנו תחום שהיה חדש באותם ימים: הגנה מפני איומים בתהליך שבו ארגון מפתח ומפיץ תוכנה. גייסנו סיד של כ-5 מיליון דולר, ואז, בדצמבר 2020, התרחשה מתקפת קוד זדוני על על חברת SolarWinds, שהעלתה את המודעות לתחום הפעילות שלנו. מאז התחלנו לסגור המון עסקאות.

אקזיט שני: חתמנו עם מיקרוסופט על מסמך הבנות לסבב A של כ־30 מיליון דולר, אבל במקביל קיבלנו הצעות רכישה מגופים גדולים, ובהם חברת הסייבר הישראלית אקווה. בסופו של דבר היא רכשה אותנו ב־2021 בכ־100 מיליון דולר. זה קרה רק אחרי שהנציג של מיקרוסופט בישראל אז הסכים לוותר ולשחרר אותנו מההסכם. המכירה לאקווה הייתה סכום משנה חיים, אבל נשארתי לגור עוד שנה וחצי עם השותף לדירה ולא אכלתי הרבה סטייקים. כן קניתי ג'יפ לאמא.

שכיר: עילם ואני התחייבנו לאקווה לשלוש שנים ועבדנו כמו מטורפים. הייתי על הקו למטה של החברה בבוסטון 180 ימים בשנה. פתאום הובלתי מכירות ב-30 מיליון דולר לחברות ענק כמו נטפליקס, טסלה, בנק אוף אמריקה, וניהלתי 80-70 עובדים.

Echo: אקווה הייתה חוויה מטורפת, אבל כשזה נגמר אחרי 3 שנים אמרנו: מה, נשתה פינה קולדה בגיל 32? אז בתחילת 2025 הקמנו את Echo. הפעם כבר ידענו שאנחנו באים לבנות משהו גדול. גייסנו לחברה כ-50 מיליון דולר בכמה חודשים. אנחנו מציעים פתרון Secured by Design, תשתיות תוכנה שמאובטחות כבר משלב התכנון.

המספרים: אנחנו יכולים לא לעבוד יותר יום אחד נוסף בחיינו, אבל יש לנו הזדמנות לבנות חברת ענק. את שנת הפעילות הראשונה אנחנו כבר צפויים לסגור עם כ-100 לקוחות, בהם ארגונים כמו ענקית ניהול ההשקעות בלאקרוק, פלטפורמת ניהול האתרים Webflow וחברת התוכנה UiPath. אנחנו מעסיקים 60 עובדים ומכניסים מיליוני דולרים בשנה, אבל בשנה הבאה כבר נהיה עם עשרות מיליוני דולרים.

מבט לעתיד: אני מקווה שבעוד חמש שנים Echo תהיה מספר אחת בקטגוריה. עוד לא הגעתי לשיא.