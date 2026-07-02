חברת מגדל רוכשת 14% מחברת גיא ודורון לוי תמורת 325 מיליון שקל, וממשיכה את מסע הרכישות של חברות מענף הנדל"ן. גיא ודורון לוי הינה חברת נדל"ן פרטית העוסקת בייזום ובצוע של פרויקטים למגורים ופרויקטים מניבים ונמצאת בבעלות האחים דורון וגיא לוי.

העסקה משקפת לחברה, שבוחנת לצאת להנפקה בבורסת ת"א, שווי של 2.325 מיליארד שקל (אחרי הכסף). בנוסף, יוקצו למגדל אופציות להקצאת מניות רגילות של החברה, המהוות כ-4% מהונה המונפק והנפרע של החברה. החברה נוסדה לפני כ-30 שנה, בהם בנתה כ-10,000 יח"ד בין השאר בתל אביב והמרכז וכן באזור הצפון והשפלה במסגרת מכרזי רמ"י וכן במסגרת עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית.

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רק השבוע דווח על עסקה נוספת בין חברת הביטוח מגדל לאשטרום מגורים, לפיה תרכוש מגדל 20% מהזכויות באשטרום מגורים להשכרה בתמורה מוערכת של 451 מיליון שקל המשקפת שווי נכסי נטו של 2.26 מיליארד שקל לפעילות המגורים להשכרה. לכך מצטרפת עסקה נוספת של מגדל בתחום המסחר בענף הנדל"ן, לאחר שדווח בתחילת השבוע כי מגדל רוכשת את חלקה של משפחת גינדי (25%) בקניון הזהב בראשון לציון, בעסקה שמוערכת בכ-840 מיליון שקל. הקניון, שהוקם בתחילת שנות ה-90 על-ידי האחים היזמים משה ויגאל גינדי, נקנה חלקית (75%) על-ידי מגדל לפני קרוב ל-20 שנה תמורת מיליארד שקל.

כאמור, חברת גיא ודורון לוי צפויה להצטרף בעתיד לגל הנפקות חברות הנדל"ן, לאחר שבעבר דווח כי היא בוחנת את צעדיה לקראת כניסה לבורסה המקומית. העסקה עם מגדל משתלבת בדפוס מוכר של חברות נדל"ן פרטיות המתכוננות להנפקת אג"ח או מניות, ובוחרות בשלב ראשון לצרף שותף מוסדי אסטרטגי. כך, למשל, תדהר ביצעה מהלך דומה כבר בשנת 2023 עם הראל, בסט חתמה לפני כשנה על הסכם השקעה עם הפניקס ועם מנורה מבטחים, ואילו ב.ס.ר צירפה כשותפה את פועלים אקוויטי. בשלב הבא, לא מעט מהחברות פונות לגיוס חוב באמצעות הנפקת אג"ח, ורק לאחר מכן ממשיכות לגיוס הון בדרך של הנפקת מניות.