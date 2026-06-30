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אשטרום

מגדל רוכשת 20% מאשטרום מגורים להשכרה תמורת 451 מיליון שקל

מדובר במזכר הבנות מחייב בין הצדדים, המתבצע לפי שווי נכסי נטו של 2.26 מיליארד שקל • אשטרום היא מהחברות הגדולות כיום בתחום ההשכרה ארוכת-הטווח, עם יותר מ־3,200 יח"ד בשלבי בנייה ותכנון שונים

יובל ניסני 09:53
הפרויקט של אשטרום בשכונת המשתלה בתל אביב / צילום: אול אין
הפרויקט של אשטרום בשכונת המשתלה בתל אביב / צילום: אול אין

עסקת ענק בתחום המגורים להשכרה ארוכת-טווח: חברת אשטרום , מהחברות הגדולות בתחום בישראל כיום, הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות מחייב עם מגדל ביטוח ופיננסים לכניסתה כשותפה בפעילות אשטרום מגורים להשכרה. במסגרת מזכר ההבנות תרכוש מגדל 20% מהזכויות באשטרום מגורים להשכרה.

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התמורה בעסקה מוערכת בכ-451 מיליון שקל, לפי שווי נכסי נטו של 2.26 מיליארד שקל - זאת בהתאם לנתוני דוחותיה הכספיים של אשטרום מגורים להשכרה לסוף הרבעון הראשון של 2026.

אשטרום מחזיקה ביותר מ־3,200 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע שונים. בין הפרויקטים המרכזיים שלה בסקטור השכירות ארוכת-הטווח נמצאים פרויקט נווה עופר ופרויקט המשתלה בתל אביב, פרויקט נווה איילון באור יהודה, פרויקט קריית היובל בירושלים ופרויקט נאות פרס בחיפה. בין הפרויקטים בתכנון נמצא פרויקט שיכון הרופאים בתל השומר, עם 1,189 יחידות דיור.