החברה שזכתה במכרז הענק לפרויקט דיור להשכרה בתל השומר

דיור להשכרה

בשורה לסגל הרפואי: אשטרום זכתה במכרז הענק להקמת 1,189 יחידות דיור בתל השומר

במכרז גדול לדיור להשכרה בתל השומר זכתה חברת אשטרום, שבו הוגשו שלוש הצעות להקמת הפרויקט. אשטרום תשלם 430 מיליון שקל כולל הוצאות פיתוח ומע"מ.

הפרויקט כולל הריסה של כמה מאות דירות הקיימות כיום במקום ומשמשות למגורי הצוות הרפואי. במקומן ייבנו בסך-הכול 1,189 יחידות דיור חדשות - מתוכן 600 יחידות דיור להשכרה לצמיתות עבור הסגל הרפואי של בית החולים. שכר הדירה שישלמו אנשי הצוות יגלם הנחה של 30% ממחיר השוק.

נוסף להן ייבנו 399 יחידות דיור להשכרה ארוכת-טווח במתווה "דירה להשכיר" לתקופה של 20 שנה, ו-190 יחידות דיור למכירה. נוסף לכך, הפרויקט כולל כ-35,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר.

על-פי הודעת דירה להשכיר, זהו הפרויקט התשיעי שבו זוכה אשטרום במכרזי דירה להשכיר, והוא מצטרף ל- 2,372 יחידות דיור שבידי החברה בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בלוד, בבני ברק, בבאר יעקב וברמת גן.

שמאי קמה, מנכ"ל אשטרום מגורים להשכרה, מסר: "הפרויקט בתל השומר מהווה נדבך נוסף בתוכנית האסטרטגית של קבוצת אשטרום בתחום המגורים להשכרה. התוכנית מבוססת על פיתוח מתחמי קהילה משמעותיים באזורי ביקוש, עם תמהיל שימושים רחב ותכנון לטווח ארוך. הזכייה במכרז מהווה צעד משמעותי ביישום התוכנית, ומאפשרת לנו להרחיב את היקף הפעילות ולהעמיק את הנוכחות שלנו כשחקן מוביל בשוק המגורים להשכרה".

התחדשות עירונית

הוועדה המחוזית תל אביב תדון בתוכנית הענק של גבעתיים

הוועדה המחוזית תל אביב תדון בשבוע הבא בהפקדת התוכנית למתחם תחנת נגה בגבעתיים. התוכנית, המשתרעת על שטח של 151 דונם, כוללת הריסה של 1,644 יחידות דיור ישנות, לטובת בנייה של כ-3,940, וכן שטחי מסחר ומבני ציבור. מדובר בתוכנית מתארית לקראת איחוד וחלוקה של החלקות, ולא בתוכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, ולכן הדרך עד לתחילת הבנייה שם עודה ארוכה.

על-פי סדר היום שפורסם לישיבה, "ככל שלא תתקבל החלטה לאשר תוכנית לאיחוד וחלוקה ביחס לשטחה של תוכנית זו, כולה או חלקה, בתוך 10 שנים מיום כניסתה לתוקף של תוכנית זו, לא יכללו הקרקעות שהופקעו או שניתן להפקיען בהתאם לתתל/ 102 בשטח לאיחוד וחלוקה, ובעל הזכויות בהם יהיו זכאים לתבוע פיצויי הפקעה, לפי כל דין. הועדה המחוזית רשאית להאריך תקופה זו בחמש שנים נוספות".

התוכנית ממוקמת בלב העיר וגובלת מצפון ברחובות גורדון וכצנלסון, מדרום ברחובות שינקין, הל"ה ובית העלמין נחלת יצחק, ממזרח ברחוב ויצמן וגן אהרון וממערב ברחוב קק"ל, ונועדה להעצים את הבנייה סביב תחנת המטרו נגה שעל קו M2.

דיור בר-השגה

בהודעה לטלפון: אזרחים שזכאים לסיוע בשכר דירה יקבלו פנייה ישירה

משרד הבינוי והשיכון והמוסד לביטוח לאומי השלימו בימים האחרונים מהלך משותף וראשון מסוגו, המציב בלב העשייה הממשלתית את מיצוי הזכויות מול האזרחים הזכאים להן.

במסגרת שיתוף-הפעולה, ולאחר עבודת מטה מקצועית ומעמיקה, אותרו מקבלי הקצבאות המזכות בסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון. לאחר מכן ביצענו מהלך יזום לאיתור זכאים פוטנציאליים לקבלת סיוע בשכר דירה, ובהמשך התבצעה פנייה ישירה אליהם.

החל מהחודש יישלחו מסרונים לכ-40 אלף אזרחים שנמצאו כזכאים פוטנציאליים לקבלת סיוע בתשלום שכר הדירה, זאת במטרה לעודד מימוש זכויות ולהנחותם כיצד לפעול.

המסרונים מפנים את הזכאים הפוטנציאליים להגשת בקשה בצורה מקוונת, או לחלופין לאחד מסניפי חברות ההרשמה של משרד הבינוי והשיכון הנותנות שירותים בנושא סיוע בדיור.

יצוין כי מדובר במהלך שיכנס לעבודה השוטפת של המשרד, ומסרונים בנושא מיצוי הזכויות יישלחו גם בעתיד אל אלה שהמערכת תזהה שהם זכאים פוטנציאליים.

מימון

עסקאות גדולות בטבריה ובירושלים

חברת רובי קפיטל, יחד עם הפניקס ליווי בנייה (מקבוצת הפניקס גמא) והפניקס ביטוח, חתמו על עסקת מימון עם קבוצת בית ירושלמי BY. במסגרת ההסכם, יועמדו מסגרות אשראי ופוליסות חוק מכר בהיקף כולל של כ-613 מיליון שקל להקמת פרויקט המגורים J-URBAN בשכונת רמת שלמה בירושלים.

במסגרת הפרויקט, שייבנה ברחוב חזון איש בבירה, ייבנו 162 יחידות דיור בשלושה בניינים בני 10 קומות מגורים מעל שתי קומות מסד. עוד ייבנו כ-6,000 מ"ר של שטחי ציבור ומסחר (בתי כנסת, מתנ"ס, מעון יום) וכן שבע קומות חניון ואחסנה.

היתר הבנייה צפוי להתקבל בקרוב, ולדברי החברה, היא כבר מכרה 38 דירות בפריסייל.

בעסקת מימון אחרת העמידה חברת ברקת הלוואת גישור בסך של עד 122 מיליון שקל לחברת גלעד מאי ולווים נוספים, לצורך השלמת רכישת קרקע להקמת פרויקט מגורים בטבריה, שיכלול 140 דירות בשבעה בניינים ליד הכנרת. לפי הודעת החברה, ההכנסות הצפויות עומדות על כ-359 מיליון שקל.

נזכיר כי ברקת הודיעה לאחרונה כי תעמיד אשראי בהיקף של למעלה ממיליארד שקל לקבוצה של בעלי קרקע בשדה דב לצורך בניית מגורים.