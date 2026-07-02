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נדל"ן ותשתיות בגלל היטלי פיתוח: עיריית ראשל"צ תובעת 24 מיליון שקל מרמ"י
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עיריית ראשון לציון

בגלל היטלי פיתוח: עיריית ראשון לציון תובעת 24 מיליון שקל מרשות מקרקעי ישראל

לטענת העירייה, רשות מקרקעי ישראל לא שילמה לה את היטלי הפיתוח החלים על מתחם "מנחת הטיסנים" שבמערב ראשון לציון • עוד נטען כי החוב לא הוסדר גם לאחר מספר פניות ומכתבי התראה

מאיה לוין 11:29
ראשון לציון / צילום: Shutterstock
ראשון לציון / צילום: Shutterstock

עיריית ראשון לציון הגישה תביעה כספית בסכום של כ־24 מיליון שקל נגד רשות מקרקעי ישראל, בטענה לאי־תשלום היטלי פיתוח החלים על מתחם "מנחת הטיסנים" שבמערב העיר. התביעה (ת"א 93226-06-26) הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז־לוד, והיא עוסקת במנחת תעופה אזרחי וקל הממוקם באזור חולות ראשון לציון, סמוך למחלף מבוא איילון.

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על־פי כתב התביעה, רשות מקרקעי ישראל היא בעלת הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 3946, חלק מחלקות 361 ו־485, מתחם המכונה "מנחת הטיסנים", המצוי בתחום השיפוט של ראשון לציון.

לטענת העירייה, בשנת 2021 היא ערכה סקר נכסים, שבמסגרתו נבדקו גם המקרקעין שבבעלות רמ"י. מהבדיקה עלה כי לאורך השנים בוצעו בסמוך למתחם עבודות פיתוח נרחבות, ובהן סלילת כבישים ומדרכות, אשר מקימות חובת תשלום היטלי פיתוח מכוח חוקי העזר העירוניים. בעירייה טוענים כי חרף העבודות שבוצעו, רמ"י לא נשאה עד היום בתשלומים הנדרשים.

עוד נטען כי מדידות שביצעה העירייה העלו קיומן של חריגות בנייה במתחם, תוספות שנבנו ללא היתרי בנייה כדין, וגם בגינן לא שולמו היטלי הפיתוח כנדרש.

בעקבות הממצאים נשלחו לרמ"י דרישות תשלום, אולם לטענת העירייה, הדרישות לא נענו, והחוב לא הוסדר גם לאחר פניות נוספות ומכתבי התראה.

לטענת העירייה, משלא הוגשה עתירה מינהלית נגד דרישות התשלום במועדים הקבועים בדין, החיובים הפכו חלוטים וסופיים. משכך, ולאחר שמוצו ניסיונות ההידברות, הוחלט לפנות לבית המשפט בדרישה לחייב את רמ"י בתשלום החוב, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

בכתב התביעה מסבירה עיריית ראשון לציון כי דרישות התשלום שהופנו לרשות מקרקעי ישראל בגין היטלי סלילת כבישים ומדרכות במתחם "מנחת הטיסנים" הסתכמו, במועד הוצאתן, בכ־14.5 מיליון שקל. בעירייה מדגישים כי מדובר בסכום נומינלי, שאינו כולל תוספות של ריבית והצמדה. לטענת העירייה, לאחר הוספת רכיבים אלה ולצורך קבלת מלוא הסעד הכספי, עומד סכום התביעה הכולל על כ־24 מיליון שקל.

מרמ"י טרם נמסרה תגובה.