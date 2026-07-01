"בארבע השנים האחרונות מחירי הדירות בישראל ירדו בפועל ב־20%. מבצעי המימון, ההטבות שהפכו נפוצות ועוד - גורמים לכך שלא רואים את הירידה הזאת במספרים. הקושי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשקף בנתוניה את הירידה הזאת, גורמת לכך שהאפקט הפסיכולוגי של ירידת מחירים כזו לא מתבטא בפועל בשוק".

● "המניע העיקרי הוא הביקושים": מגדל משקיעה בהשכרת הדירות של אשטרום

● "הם משתוללים": יזמי הנדל"ן יעשו הכול כדי שלא תבטלו עסקה

כך אמר היום (ד') מנכ"ל תדהר, אורי לוין, בכנס הנדל"ן השנתי של EY ישראל המתקיים במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. לוין, מנכ"ל תדהר בשלוש השנים האחרונות ומי שעמד בראשה כמובן גם בהנפקה האחרונה, אמר עוד: " אנחנו נמצאים באחת התקופות המאתגרות לשוק הנדל"ן אי פעם, אבל השוק הישראלי הוא מהחזקים בעולם".

"אנחנו מוכרים דירות, אבל השוק השתנה, הוא אחר", הוסיף לוין. "שוק הביצוע עבר טלטלה קשה מאוד בעקבות 7 באוקטובר: תחילה אסור היה לבנות, אחר כך לא היו פועלים, בעקבות איסור הכניסה של פועלים פלסטינים לישראל. כרגע יש יציבות בכמות העובדים, אבל לא באיכות. חסרים בשוק עובדים איכותיים. תחום הביצוע נמצא במצב לא פשוט - אבל בעיניי זה התחום האופטימי יותר בשוק: יש ביקוש, התשתיות ממשיכות קדימה, יש מטרו שמתחיל לצאת לדרך, דאטה סנטרס. הביקוש בתחום הזה אדיר, ומדהים לראות איך השוק ידע לתקן את עצמו בלי הפועלים הפלסטינים".

המצב המאתגר של שוק המשרדים

אמנם, שוק המשרדים נמצא במצב מורכב יותר. יש בניינים שעומדים ריקים כבר תקופה, גם בתל אביב. אני אומר - דווקא כשקשה צריך לבנות, אבל רק אם החברה יכולה לעמוד באפשרות שבה הבניין יושלם, ויעמוד ריק שלוש שנים. אחרת - פשוט לא לבנות. שוק המשרדים הוא כלכלת ישראל, ואנחנו נמצאים במציאות שבה היום חברות ישראליות טכנולוגיות יכולות להיות מספר אחת בעולם בתחומן, מתוך ישראל - זה משהו שלא יכול היה לקרות לפני חמש שנים, וזה יכול להשפיע מאוד על מצב שוק המשרדים. בתקופה האחרונה אנחנו רואים שיש התאוששות בשוק המשרדים בתל אביב, תחילתה של התאוששות, ויש ביקוש אדיר".

לוין מעריך כי המצב המורכב בעת הנוכחית יימשך עוד זמן לא קצר: "שוק המכירות נמצא במורכבות גדולה: מוכרים בפריפריה, מוכרים גם במקומות אחרים - אבל פחות. הריבית תרד, אבל לא עוד הרבה. אנחנו צריכים להתרגל לרעיון שנחיה בעולם עם ריבית גבוהה.

"אנחנו נמצאים בעולם מורכב, ולא בטוח מתי המציאות הזו תשתנה. משברים יכולים לקחת הרבה זמן. צריך להיערך לתקופה ארוכה של משבר. מקווה שאני טועה, ושתכף הדברים יתהפכו - בעקבות הסכם עם סעודיה, אולי בעקבות הבחירות הקרובות - הכול אפשרי, אבל צריך להתכונן לתרחיש הגרוע ביותר. חברות הנדל"ן צריכות להפחית את מידת התלות שלהן במממנים, בבנקים, להוריד את המינוף, להפוך את צבר הנכסים שהן מחזיקות בו לצבר רווחי - ולדעת להתמודד עם המשבר באופן עצמאי".