אנבידיה הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת Hugging Face תמורת 12.93 מיליארד דולר. מדובר באחת העסקאות הגדולות בתולדות החברה ובעסקה השנייה בגודלה שביצעה, אחרי עסקת Groq שהיקפה הוערך בכ־20 מיליארד דולר.

המהלך מרחיב את פעילותה של אנבידיה מעבר לשבבים ולמרכזי נתונים, ומעניק לה שליטה באחת מנקודות הכניסה החשובות ביותר של מפתחים לעולם הבינה המלאכותית. העסקה דווחה לראשונה בשבוע שעבר ב־The Information, וכעת קיבלה אישור רשמי בפוסט שפרסם מייסד ומנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג. "יחד נרחיב את הפלטפורמה של Hugging Face, נחזק את התשתיות שלה ונרחיב את הגישה לבינה מלאכותית עבור מפתחים ומוסדות ברחבי העולם", כתב הואנג. לפי דיווחים, השלמת העסקה צפויה ב־2027, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים.

Hugging Face נחשבת למעין גיטהאב של עולם הבינה המלאכותית. הפלטפורמה מאפשרת למפתחים, חוקרים וחברות לפרסם, להוריד, לבחון ולהתאים מודלים, מאגרי מידע ויישומי AI, בלי לפתח הכול מאפס. לפי הודעת אנבידיה, יותר מ־18 מיליון מפתחים, חוקרים ויוצרים משתמשים בשירות, שמארח יותר משלושה מיליון מודלים, כחצי מיליון מאגרי מידע וכמיליון יישומים. יותר מ־200 אלף חברות משתמשות בפלטפורמה כדי לבחון ולהטמיע מערכות בינה מלאכותית. הרכישה מעניקה לאנבידיה דריסת רגל משמעותית בשכבת התוכנה והפצת המודלים, לאחר שביססה מעמד כמעט חסר־תקדים בשוק השבבים המשמשים לאימון ולהפעלת מערכות AI. באמצעות Hugging Face, היא תוכל ליצור קשר ישיר עם מיליוני המפתחים שבוחרים אילו מודלים, כלי פיתוח ותשתיות יהפכו לסטנדרט בתעשייה.

המהלך מגיע בשעה שחלק מלקוחותיה הגדולים של אנבידיה, ובהם OpenAI ואנתרופיק, מנסים לפתח שבבים משלהם ולהפחית את תלותם במעבדים הגרפיים שלה. Hugging Face עשויה לסייע לאנבידיה לחזק את מעמדה בקרב מפתחי המודלים הפתוחים ולהרחיב את הביקוש לתשתיות שלה, גם מחוץ למעגל המצומצם של חברות הבינה המלאכותית הגדולות.

יש גם שאלות פתוחות

עם זאת, הרכישה צפויה לעורר שאלות בנוגע לעצמאותה של Hugging Face. הפלטפורמה תמכה עד כה במודלים ובשירותי ענן המבוססים גם על חומרה של מתחרות אנבידיה, ובהן AMD, אינטל, גוגל ואמזון. אנבידיה ניסתה להפיג את החששות והתחייבה כי Hugging Face תמשיך לפעול כפלטפורמה פתוחה, וכי מפתחים לא יידרשו להשתמש בשבבים או בשירותים שלה כדי לפתח ולהפעיל מודלים באמצעותה.

מחיר העסקה משקף קפיצה חדה בשווייה של Hugging Face. ב־2023, השתתפה אנבידיה בסבב גיוס של 235 מיליון דולר, שבו הוערכה החברה ב־4.5 מיליארד דולר. בשנה שעברה, דחתה Hugging Face הצעת השקעה של 500 מיליון דולר מצד אנבידיה לפי שווי של שבעה מיליארד דולר, מחשש שמשקיע דומיננטי ישפיע על עצמאותה. כעת, תשלם אנבידיה כמעט פי שלושה מהשווי שנקבע בסבב האחרון.

לפי דיווח קודם של רויטרס, קצב ההכנסות השנתי של Hugging Face עומד על כ־150 מיליון דולר בלבד. משמעות הדבר היא שאנבידיה משלמת סכום השווה לכ־86 שנות הכנסה של החברה, נתון שממחיש כי עיקר התמורה מבחינתה אינו טמון בביצועים הכספיים הנוכחיים, אלא במעמדה של Hugging Face כשער מרכזי לעולם המודלים הפתוחים.