החוסכים בגמל נהנו מ"הקאמבק של אוגוסט". האם הוא יימשך?

אחרי חודשיים של תשואות שליליות, חודש אוגוסט מחזיר את הצבע ללחיים של החוסכים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה והללו נהנו מצבירה יפה. אלא שאם בשנה שעברה וגם בתחילת השנה הקטר לעליות היה השוק המקומי, בחודשים האחרונים הגלגל שוב התהפך והסיבה היא בעיקר וול סטריט. בטווח הזמן של חצי השנה האחרונה השוק המקומי דורך במקום ואילו וול סטריט חזרה לעליות של כמעט 12% במדד S&P 500 ויותר מ־16% בנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה.

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בחודש אוגוסט צפויות לרשום המסלולים הכלליים בקופות הגמל תשואה ממוצעת של 1.1%, (טווח של 0.7%־1.4%) ובמסלול המנייתי עלייה של 2%, (טווח של 1.6%־2.5%), כך על פי תחזית אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה.

התחזקות השקל מול הדולר פגעה משמעותית בתשואות של חודש אוגוסט, היא חתכה 0.4% מהתשואה במסלול הכללי, ועוד יותר מכך (2.3%) במסלול S&P 500, שסיים את החודש בעלייה של 1%, על אף תשואה דולרית של 3.3%.

בקרנות הפנסיה נרשמו גם כן תשואות חיוביות של 1% במסלול מעל גיל 60 ועד 1.6% במסלול לבני 50 ומטה.

חודש תנודתי הסתיים בעליות שערים

אוגוסט היה חודש תנודתי במיוחד בשווקים. החשש מהזירה האיראנית ועונת דוחות סוערת בוול סטריט ובתל אביב, הביאו רכבת הרים של ממש בשוקי המניות בארץ ובחו"ל. ולמרות זאת, אוגוסט נגמר בעליות שערים יפות הן בשוק המניות והן בשוקי האג"ח. השוק האמריקאי הוביל את העליות כשמדד S&P 500 עלה ב־3.3% כאמור, והנאסד"ק קפץ ב־5%. באירופה הדאקס הגרמני עלה גם הוא ב־3.1% אך הקאק הצרפתי ירד בכמעט 2%. ביפן, הניקיי טס בכמעט 8%.

גם בישראל נרשמו עליות שערים, בעיקר במדדי ת"א 35 שעלה ב־1.1% ות"א 125 שעלה בעקבותיו ב־0.9%. מנגד, מדד ת"א 90 עלה רק ב־0.2%. הנתונים הללו כוללים גם את היום האחרון של חודש יולי שנספר כחלק מחודש אוגוסט ותרם לתשואה החיובית, שכן היה מדובר ביום שישי ונרשמו בו עליות בארץ ובעולם.

אלטשולר שחם יבלוט בתשואות?

העובדה שוול סטריט הובילה את העליות יכולה לשחק לטובתו של בית ההשקעות אלטשולר שחם. אמנם הוא סופג גל של פדיונות במיליארדים בשוק הגמל, בשל תשואות חלשות בשנים האחרונות, אך בשלושת החודשים האחרונים הוא מוביל בטבלת התשואות. אלטשולר שחם ידועים בחשיפת היתר לשווקים מעבר לים ובמדד הבנקים בישראל, שני האפיקים האלה הציגו תשואה עודפת באוגוסט, מה שעשוי להציב אותם גם הפעם בצמרת התשואות.

"עונת הדוחות בארה"ב סיפקה בסיס מוצק לעליות", אומר דניאל לייטנר, מנכ"ל תמיר פישמן קרנות נאמנות. "86% מחברות מדד S&P 500 עקפו את תחזיות הרווח, בעוד 77% הפתיעו לטובה בשורת ההכנסות. הנתונים האלה ממשיכים לצמוח בשיעורים דו־ספרתיים גבוהים, וגם בנטרול השפעות חריגות למשל של אלפבית (גוגל) ואמזון, הצמיחה מרשימה".

לדבריו, "אפילו סקטור התוכנה החבוט מתחיל להציג את פירות מהפכת הבינה המלאכותית, עם צמיחה של 19% בהכנסות ושל 32% ברווחים. מנגד, המשקיעים עדיין מתקשים להתעלם מהיקפי השקעות ההון העצומים של חברות הטכנולוגיה ומהשאלה מתי יתורגמו הוצאות אלה לתזרים מזומנים משמעותי".

זאב סולומון, מנהל תחום הלקוחות הפרטיים בארבע עונות תכנון פיננסי מקבוצת אי.בי.אי מוסיף כי החולשה בשוק המקומי היא "סוג של תיקון לתחילת השנה האגרסיבית שהייתה בישראל, כשהשוק המקומי עלה ביותר מ־20% בתוך חודשים ספורים". לדבריו, "מה שדחף את המגמה החיובית באוגוסט היה שוב תחום הטכנולוגיה, בדגש על הדוחות החזקים של אנבידיה , מיקרוסופט ומיקרון . ישראל נהנתה מהמגמה העולמית בצורה מתונה".

מתחילת השנה: תשואות של 6.6% במסלול הכללי

במבט לטווח ארוך יותר, שנת 2026 מסתמנת כעוד שנה טובה לחוסכים. על פי ברקוביץ ממיטב, מתחילת השנה קופות הגמל במסלול הכללי רושמות עלייה ממוצעת של 6.6% בטווח של 5.5% עד 8%, המסלול המנייתי משלים זינוק של 11% בטווח של 9%־13.5% ואילו המסלולים עוקבי S&P 500 מציגים עלייה של 6%. התשואה הנמוכה יחסית ב־S&P 500 מיוחסת כאמור להתחזקות השקל מול הדולר, שחתכה חלק ניכר מהרווחים של החוסכים בשקלים. קרנות הפנסיה לבני 50 ומטה רושמות עלייה ניכרת גם כן של 8.8% בטווח של 7%־11% ואלה לבני 60 ומעלה רושמות עלייה של כמעט 6% עם טווח תשואה של 4.5% עד 7%.

"שני דברים מרכזיים יתנו את הטון בספטמבר"

במבט קדימה, לייטנר מתמיר פישמן מזהה גם גורמי סיכון להמשך השנה: "סביבת המאקרו ממשיכה להעיב. התייקרות האנרגיה מחלחלת בהדרגה למחיריהם של מוצרים ושירותים נוספים, מקשה על האינפלציה להתכנס ליעד ומרחיקה את האפשרות להקלה מוניטרית (הורדת ריבית, נ"א).

"במקביל, תשואות האג"ח הארוכות ממשיכות לטפס (ל־5% ויותר, נ"א)... יו"ר הפד החדש, קווין וורש, טרם הצליח להרגיע את השווקים, והטון הניצי שלו אף החזיר לשולחן את האפשרות להעלאת ריבית".

ואיך ייראה חודש ספטמבר? ספטמבר ידוע בתור החודש הכי גרוע בשווקים כאשר היסטורית, מאז שנת 1950 ועד 2025 התשואה הממוצעת בו עמדה על ירידה של 0.6% במדד S&P 500. מומחים מסבירים כי בעוד שבאוגוסט הקשב של המשקיעים יורד בשל חופשת הקיץ והם פחות מתמקדים במתרחש בשווקים, בספטמבר הם חוזרים לעדכן את ההחזקות שלהם בהתאם להתפתחויות ש"פספסו" בחודשי הקיץ. בנוסף, ספטמבר מאותת על התקרבותה של סוף השנה האזרחית ומשקיעים רבים מבצעים סדר בהחזקות שלהם על מנת לקבע רווחים או הפסדים לצורכי מס.

"בחודש ספטמבר שני דברים מרכזיים יתנו את הטון", מעריך סולומון מארבע עונות, כשהוא מונה את החלטת הריבית של הפדרל ריזרב ואת רוחות המלחמה באיראן. "זה מה שמשפיע על שוק האג"ח האמריקאי והעולמי ומעלה את התשואות. זה אירוע דרמטי, אך המשקיעים ינסו גם להבין מה התוכניות של הפד קדימה. גם אם הריבית תעלה, אם המשקיעים יבינו שהפד יעצור את העלאות הריבית בעתיד, השוק יאהב את זה".

לגבי הזירה האיראנית הוא אומר: "כרגע השוק חי לצד זה ורואה שהאיראנים והאמריקאים פועלים במסגרת כללי התנהגות במיצר הורמוז. בישראל יש סוג של המתנה דרוכה לבחירות שיהיו פה בסוף אוקטובר ויקבעו את המדינות הכלכלית של הממשלה החדשה".