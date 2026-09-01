חודש ספטמבר מביא איתו שנת לימודים חדשה, את חגי תשרי ואולי גם הקלה במזג האוויר, אבל בכל מה שקשור לוול סטריט, הוא נחשב לחודש שהמשקיעים פחות מחכים לו. "אפקט ספטמבר" זה הכינוי שניתן לחודש שבו התשואות בשוקי ההון נוטות, לפחות היסטורית, להיות שליליות.

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עם זאת, לא מדובר בכלל חד משמעי - בשנתיים האחרונות המדדים המובילים S&P 500 ודאו ג'ונס דווקא רשמו עליות בספטמבר. בעוד שיש כלכלנים שמנסים למצוא הסברים לאפקט ספטמבר, אחרים פוסלים אותו וטוענים שלא מדובר באינדיקטור רציני שיכול לנבא התנהגות עתידית בשוק. אז האם המוניטין הגרוע של ספטמבר מוצדק? ואיך ייראה השנה החודש השחור של השווקים?

בשנת 2018, פרופסורית למימון בשם לילי פנג מ־Insead ערכה מחקר על הקשר בין חופשות בבתי הספר לעונתיות בשוק המניות. היא ושותפיה בחנו נתונים של 47 מדינות ומצאו שברובן נמצאה תשואה שלילית בחודש שאחרי חופשת הקיץ. אמנם ברוב המדינות מדובר בספטמבר, אך לא בכולן, ופנג כתבה כי האפקט ניכר במקומות שונים בעולם.

המסקנה שלה הייתה שבמהלך חופשת הקיץ משקיעים פחות מתעסקים במתרחש בשווקים. כלומר, מריצים על התיק "על טייס אוטומטי", עם הרבה פחות שינויים בתיק או עדכונים בחדשות. היא העריכה כי כשהמשקיעים חוזרים מחופשת הקיץ הם מעדכנים את התיק שלהם, מקבעים רווחים היכן שהצליחו או הפסדים היכן שפחות הצליחו כדי לפחות ליהנות מקיזוז מס.

אבל ייתכן שיש כאן גם נבואה שמגשימה את עצמה. הציפייה לחודש שלילי בשוק עלולה להוביל משקיעים לצמצם פוזיציות השקעה לקראת חודש ספטמבר במטרה לחסוך לעצמם את הירידה הצפויה, ובכך להתניע מהלך של ירידות.

"ספטמבר אכן נחשב לחודש מאתגר יחסית בוול סטריט", אומר מתן שטרית, הכלכלן הראשי של קבוצת הפניקס. "בבדיקה שערכנו על מדד S&P 500, התשואה הממוצעת בספטמבר בעשר השנים האחרונות עמדה על כ־1.3%-, וב־20 השנים האחרונות על כ־0.5%-. גם בשנות בחירות אמצע בארה"ב, כמו השנה, ספטמבר הניב מאז 1950 תשואה ממוצעת שלילית של כ־0.8%".

שטרית סבור שאין הסבר אחד מובהק לתופעה, שאפשר לשים עליו את האצבע. בנוסף להסברים שנכללו במחקר של פנג, הוא אומר כי "ספטמבר הוא גם תקופה שבה השוק מתחיל להעריך מחדש את הצמיחה, הריבית והרווחים לקראת סוף השנה. לכן נכון יותר לראות ב'אפקט ספטמבר' דפוס סטטיסטי מעניין, ולא תחזית בפני עצמה".

האם גם הפעם החודש יהיה חלש?

בשיחה, שמתקיימת ב־31 באוגוסט, שטרית מציע הסתכל על התשואות באוגוסט בתור אינדיקציה למה שעתיד להתרחש בספטמבר. "ב־20 השנים האחרונות היו 12 מקרים שבהם אוגוסט הסתיים בעליות", הוא אומר, "ב־8 מתוך אותם מקרים גם ספטמבר הסתיים בעליות, כלומר בכ־66% מהמקרים. התשואה הממוצעת הייתה אמנם רק כ־0.1%, בין היתר בשל הירידה החריגה של כ־9% בספטמבר 2008 (משבר הסאב-פריים), אך התשואה החציונית לעומת זאת הסתכמה בכ־2%. כלומר, ברגע שמוסיפים לתמונה את המומנטום שממנו מגיע השוק, התוצאה כבר נראית אחרת לחלוטין", הוא אומר.

ספציפית השנה, שטרית מציין שהשוק נכנס לחודש ספטמבר עם כוחות שפועלים לשני הכיוונים. "מצד אחד, המומנטום חיובי לאחר עונת דוחות חזקה מאוד, והרווחים ממשיכים לספק תמיכה לשוק. מצד שני, החלטת הריבית של הפד תהיה אירוע מרכזי, במיוחד לאחר שההסתברות להעלאת ריבית בספטמבר עלתה", אומר שטרית. "ברקע, יש גם סיכונים נוספים - התשואות הארוכות נותרות גבוהות על רקע החוב האמריקאי שחצה 40 טריליון דולר, היקפי הנפקות גבוהים של אג"ח ממשלתיות וקונצרניות, בין היתר למימון השקעות AI, והיעדר הכוונה עתידית ברורה מצד הפד. לכך, מצטרפים הסיכונים הגיאופוליטיים ומחירי הדלק הגבוהים, שעלולים בהמשך לייצר לחצי אינפלציה".

מה קורה למי שמוכר לפני החודש הגרוע?

אם כך, איך משקיע צריך להיערך ל"אפקט ספטמבר" ומה עליו לעשות? לדברי שטרית, "בעיניי, כמעט כלום. משקיע הוא לא סוחר. סוחר עשוי לנסות לתזמן את השוק על בסיס עונתיות וסטטיסטיקות, אבל למשקיע לטווח ארוך חשוב הרבה יותר להישאר בשוק מאשר לנסות לנחש איזה חודש יהיה אדום ואיזה ירוק. עונתיות יכולה לעזור להבין את הרקע ואת הסיכון לתנודתיות - אבל היא לא סיבה לשנות אסטרטגיית השקעה".

גם באתר המשקיעים The Motley Fool סבורים שגם אם מדובר בחודש חלש עונתית, משקיעים לטווח ארוך לא צריכים לעשות כלום בנדון, כמו במקרה דומה בחודש מאי (שלגביו מוכר המשפט Sell in May and go away). לפי בדיקה שערכו באתר, מתחילת 2021 מדד S&P 500 הניב תשואה כוללת של מעל 120%. מי שהיה משקיע מדי תחילת שנה, מוכר בספטמבר וחוזר אחרי חודש, היה לפי בדיקתם משיג תשואה כוללת גבוהה יותר, של 136%, אם כי להערכתם מס רווחי הון וקיזוזי מס היו מקזזים ממילא את רוב הפער.

בישראל "אין מובהקות לאפקט ספטמבר"

ומה קורה בשוק המקומי? נתונים של הבורסה לניירות ערך על 20 השנים האחרונות מראה כי החודש של פתיחת שנת הלימודים הציג תשואה ממוצעת של 0.6% - גבוה במיוחד. בהשוואה לשאר חודשי השנה, ב־11 מתוך 20 השנים האחרונות, חודש ספטמבר היה חלש בהשוואה לממוצע השנתי - וב־9 האחרות הוא היה חזק מהממוצע השנתי.

ב־7 מתוך 20 השנים האחרונות חודש ספטמבר הסתיים עם תשואה שלילית (בפעם האחרונה זה היה בספטמבר 2022). לדברי יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, "בראייה של 20 השנים האחרונות בשוק ההון בישראל, ניתוח הנתונים מראה כי אין מובהקות סטטיסטית ל'אפקט ספטמבר' כחודש חלש. ב־9 מתוך 20 השנים האחרונות (כ־45% מהמקרים) תשואת ספטמבר הייתה אף גבוהה מהממוצע החודשי באותה שנה".

פגוט מוסיף כי "אמנם בין השנים 2020 ל־2024 נרשם רצף שבו ספטמבר אכן פיגר אחרי הממוצע השנתי - מה שחיזק את התפיסה הזו בקרב הפעילים בשוק - אך מדובר בתופעה נקודתית לשנים אלו ולא ברצף ארוך־טווח, כפי שניתן לראות גם עם קטיעת הרצף ב־2025. בסופו של דבר, מגמות מאקרו־כלכליות ואירועים פונדמנטליים משפיעים על שוק ההון המקומי בצורה משמעותית בהרבה מאשר עונתיות קלנדרית".